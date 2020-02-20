Четыре причины следить за Лигой Европы без российских клубов - Советский спорт
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20 февраля 2020 15:00ФутболВелиев Эмиль

Четыре причины следить за Лигой Европы без российских клубов

Объясняем, чем по-прежнему интересен второй еврокубок, плей-офф которого стартует в четверг. Скромный клуб только в прошлом сезоне вернулся в АПЛ после семилетнего отсутствия - и сразу шагнул в еврокубки. Поэтому любой матч Лиги Европы – историческое событие для «волков», мотивация которых будет запредельной.

Впервые за 18 лет ни один представитель России не дожил до весенней стадии еврокубков. Ладно Лига чемпионов, но нас нет даже в 1/16 финала Лиги Европы! А ведь в 2005 и 2008 годах российские клубы – ЦСКА и «Зенит» – выигрывали этот турнир, который тогда еще назывался Кубком УЕФА…

Тем не менее, решающая стадия Лиги Европы представляет не меньший интерес для болельщиков, чем баталии Лиги чемпионов. И вот почему.

ПОРТУГАЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Осенний коллапс в Европе не только досрочно выбил наши клубы из борьбы за континентальные трофеи и лишил возможности заработать («Локомотив», впрочем, по итогам групповой стадии ЛЧ пополнил бюджет на 30 миллионов евро, а «Зенит» почти на 40 млн), но и опустил Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Да, в следующем сезоне мы по-прежнему сможем выставить в еврокубках шесть клубов, но с 2021 года наша квота сократиться до пяти команд. Причем только одна стартует в ЛЧ-2021/22 с групповой стадии, а вторая будет вынуждена проходить квалификацию… А все потому что Португалия сместила нас с шестой строчки рейтинга УЕФА, которую в будущем было бы неплохо отвоевать обратно. И для этого желательно, чтобы португальцы набрали весной поменьше очков. А в плей-офф Лиги Европы у них аж четыре полпреда: «Бенфика», «Спортинг», «Порту» и «Брага». В интересах России чтобы каждый из них пораньше сошел дистанции. И вот с кем они сыграют в 1/16 финала.

«Спортинг» – «Башакшехир»

В этой паре португальцам будет противостоять очень интересная команда. Пятая сила Стамбула, как называют «Башакшехир», в нынешнем виде существует совсем недавно – с 2014-го, но не первый год всерьез борется за титул. Поначалу в клуб приглашали легионеров, «списанных в утиль». Можно вспомнить Эмануэля Адебайора (в послужном списке «Арсенал», «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Реал»), Элджеро Элиа («Гамбург», «Ювентус»), Эмре Белезоглу («Интер», «Ньюкасл», «Атлетико»), Арду Турана («Атлетико», «Барселона»). Не первый год за стамбульцев выступает Александр Епуряну, отыгравший семь сезонов в РПЛ, а прошлой весной сюда заглянул и Федор Кудряшов.

Большинство звездных ветеранов уже покинули «Башакшехир», но это не мешает всерьез претендовать на чемпионский титул-2019/20. Отставание от «Трабзонспора» одно очко. И, скорее всего, все силы будут брошены именно на внутреннее первенство, что вроде бы делает «Спортинг» фаворитом пары. С другой стороны, лиссабонцы зимой потеряли своего лидера Бруну Фернандеша, который перешел в «МЮ». Без этого полузащитника атакующий потенциал «Спортинга» заметно сократился: всего две победы в последних шести матчах. И это логично, ведь Фернандеш приложил ногу к 15 из 29 голов команды. Так что пройти в 1/8 финала Лиги Европы бело-зеленым будет не так-то просто.

«Байер» «Порту»

Еще одно интересное противостояние с непредсказуемым исходом. «Порту», проиграв «Краснодару» в квалификации ЛЧ, набрал хороший ход, идет вторым в чемпионате Португалии и вполне способен далеко пройти в Лиге Европы. Зимой «драконы» никого не купили, зато никого и не потеряли. В общем, команда Сержиу Консейсау готова встретить «Байер» во всеоружии.

Тем не менее, на бумаге немцы фавориты. Кай Хавертц, хотя и забивает реже, чем в прошлом сезоне, остается одним из самых талантливых молодых футболистов Европы. А рядом в атаке «Байера» выходят Кевин Фолланд (17 очков по системе «гол+пас») и Лукас Аларио (еще восемь). Сравнительно недавно леверкузенцы одержали яркую победу над дортмундской «Боруссией» (4:3), подтвердив, что подошли к весенней стадии Лиги Европы в идеальном состоянии.

«Шахтер» – «Бенфика»

В этой паре обе команды осенью финишировали третьими в своих группах Лиги чемпионов. Но если лиссабонцы в последнем туре разгромили «Зенит» 3:0, то украинцы с таким же счетом проиграли дома «Аталанте», оставшись без путевки в плей-офф главного еврокубка. Решающим здесь может стать фактор домашнего поля, который особенно важен для «Бенфики». Чем бы ни завершилась первая встреча в Харькове, в ответной на «Эштадиу да Луш» будет жарко.

«Рейнджерс» – «Брага»

«Брага», которая прошлым летом перешла дорогу «Спартаку» в квалификации Лиги Европы, сейчас в отменной форме, последовательно обыграв в своем чемпионате «Порту», «Спортинг» и «Бенфику». В группе в Лиги Европы португальцы опередили сильный «Вулверхэмптон». Так что вряд ли «Брагу» испугает именитый, но давно не хватающий звезд с неба шотландский клуб. При всем уважении к бойцовским качествам «Рейнджерс» и его главного тренера экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СУЛЬШЕРА

Еще эта Лига Европы может стать определяющей в судьбе главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера, кресло под которым давно шатается. «Красные дьяволы» умеют настраиваться на лидеров (четыре победы и одна ничья в матчах против пяти ведущих клубов АПЛ в первом круге), но, тем не менее, глухо завязла на седьмом-восьмом местах. В такой ситуации Лига Европы единственный шанс пробиться в ЛЧ-2020/21. И с соперником по 1/16 финала «МЮ» относительно повезло. «Брюгге» вполне проходимый вариант. Но дальше точно будет сложнее. Сульшер это прекрасно понимает. И наверняка помнит, как именно победа в Лиге Европы отсрочила отставку его предшественника Жозе Моуринью.

ЧЕРНО-СИНИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Главный фаворит этой Лиги Европы конечно, «Интер». Команда Антонио Конте неплохо смотрелась бы и в плей-офф Лиги чемпионов. А главный приоритет для миланцев серия А, где в кои-то веки есть шанс побороться за скудетто с «Ювентусом». На эту «войну» будут брошены все ресурсы, включая приобретенных в зимнее трансферное окно Кристиана Эриксена и Эшли Янга. Впрочем, откровенно приносить в жертву ЛЕ Конте тоже не будет. Дополнительный трофей «Интеру» не помешает. А силы пока можно и сэкономить, ведь в 1/16 финала предстоит сыграть со скромным «Лудогорцем».

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ «ВУЛВЕРХЭМПТОНА»

Скромный клуб только в прошлом сезоне вернулся в АПЛ после семилетнего отсутствия - и сразу шагнул в еврокубки. Поэтому любой матч Лиги Европы историческое событие для «волков», мотивация которых будет запредельной. И, несмотря на слабые результаты в чемпионате, по составу это весьма грозная сила. Мини-сборная Португалии (в «Вулверхэмптоне», учитывая главного тренера, аж восемь представителей этой страны) способна больно укусить любого записного фаворита ЛЕ. А, возможно, замахнуться и на титул, к которому, напомним, прилагается путевка в Лигу чемпионов. Так что обязательно присмотритесь к команде Нуну Эшпириту Санту. В четверг она начинает поход в плей-офф с домашнего матча против «Эспаньола».

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