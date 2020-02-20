Четыре причины следить за Лигой Европы без российских клубов

Впервые за 18 лет ни один представитель России не дожил до весенней стадии еврокубков. Ладно Лига чемпионов, но нас нет даже в 1/16 финала Лиги Европы! А ведь в 2005 и 2008 годах российские клубы – ЦСКА и «Зенит» – выигрывали этот турнир, который тогда еще назывался Кубком УЕФА…

Тем не менее, решающая стадия Лиги Европы представляет не меньший интерес для болельщиков, чем баталии Лиги чемпионов. И вот почему.

ПОРТУГАЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Осенний коллапс в Европе не только досрочно выбил наши клубы из борьбы за континентальные трофеи и лишил возможности заработать («Локомотив», впрочем, по итогам групповой стадии ЛЧ пополнил бюджет на 30 миллионов евро, а «Зенит» – почти на 40 млн), но и опустил Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Да, в следующем сезоне мы по-прежнему сможем выставить в еврокубках шесть клубов, но с 2021 года наша квота сократиться до пяти команд. Причем только одна стартует в ЛЧ-2021/22 с групповой стадии, а вторая будет вынуждена проходить квалификацию… А все потому что Португалия сместила нас с шестой строчки рейтинга УЕФА, которую в будущем было бы неплохо отвоевать обратно. И для этого желательно, чтобы португальцы набрали весной поменьше очков. А в плей-офф Лиги Европы у них аж четыре полпреда: «Бенфика», «Спортинг», «Порту» и «Брага». В интересах России – чтобы каждый из них пораньше сошел дистанции. И вот с кем они сыграют в 1/16 финала.

«Спортинг» – «Башакшехир»

В этой паре португальцам будет противостоять очень интересная команда. Пятая сила Стамбула, как называют «Башакшехир», в нынешнем виде существует совсем недавно – с 2014-го, но не первый год всерьез борется за титул. Поначалу в клуб приглашали легионеров, «списанных в утиль». Можно вспомнить Эмануэля Адебайора (в послужном списке – «Арсенал», «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Реал»), Элджеро Элиа («Гамбург», «Ювентус»), Эмре Белезоглу («Интер», «Ньюкасл», «Атлетико»), Арду Турана («Атлетико», «Барселона»). Не первый год за стамбульцев выступает Александр Епуряну, отыгравший семь сезонов в РПЛ, а прошлой весной сюда заглянул и Федор Кудряшов.

Большинство звездных ветеранов уже покинули «Башакшехир», но это не мешает всерьез претендовать на чемпионский титул-2019/20. Отставание от «Трабзонспора» – одно очко. И, скорее всего, все силы будут брошены именно на внутреннее первенство, что вроде бы делает «Спортинг» фаворитом пары. С другой стороны, лиссабонцы зимой потеряли своего лидера Бруну Фернандеша, который перешел в «МЮ». Без этого полузащитника атакующий потенциал «Спортинга» заметно сократился: всего две победы в последних шести матчах. И это логично, ведь Фернандеш приложил ногу к 15 из 29 голов команды. Так что пройти в 1/8 финала Лиги Европы бело-зеленым будет не так-то просто.

«Байер» – «Порту»

Еще одно интересное противостояние с непредсказуемым исходом. «Порту», проиграв «Краснодару» в квалификации ЛЧ, набрал хороший ход, идет вторым в чемпионате Португалии и вполне способен далеко пройти в Лиге Европы. Зимой «драконы» никого не купили, зато никого и не потеряли. В общем, команда Сержиу Консейсау готова встретить «Байер» во всеоружии.

Тем не менее, на бумаге немцы – фавориты. Кай Хавертц, хотя и забивает реже, чем в прошлом сезоне, остается одним из самых талантливых молодых футболистов Европы. А рядом в атаке «Байера» выходят Кевин Фолланд (17 очков по системе «гол+пас») и Лукас Аларио (еще восемь). Сравнительно недавно леверкузенцы одержали яркую победу над дортмундской «Боруссией» (4:3), подтвердив, что подошли к весенней стадии Лиги Европы в идеальном состоянии.

«Шахтер» – «Бенфика»

В этой паре обе команды осенью финишировали третьими в своих группах Лиги чемпионов. Но если лиссабонцы в последнем туре разгромили «Зенит» 3:0, то украинцы с таким же счетом проиграли дома «Аталанте», оставшись без путевки в плей-офф главного еврокубка. Решающим здесь может стать фактор домашнего поля, который особенно важен для «Бенфики». Чем бы ни завершилась первая встреча в Харькове, в ответной на «Эштадиу да Луш» будет жарко.

«Рейнджерс» – «Брага»

«Брага», которая прошлым летом перешла дорогу «Спартаку» в квалификации Лиги Европы, сейчас в отменной форме, последовательно обыграв в своем чемпионате «Порту», «Спортинг» и «Бенфику». В группе в Лиги Европы португальцы опередили сильный «Вулверхэмптон». Так что вряд ли «Брагу» испугает именитый, но давно не хватающий звезд с неба шотландский клуб. При всем уважении к бойцовским качествам «Рейнджерс» и его главного тренера – экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС СУЛЬШЕРА

Еще эта Лига Европы может стать определяющей в судьбе главного тренера «МЮ» Оле-Гуннара Сульшера, кресло под которым давно шатается. «Красные дьяволы» умеют настраиваться на лидеров (четыре победы и одна ничья в матчах против пяти ведущих клубов АПЛ в первом круге), но, тем не менее, глухо завязла на седьмом-восьмом местах. В такой ситуации Лига Европы – единственный шанс пробиться в ЛЧ-2020/21. И с соперником по 1/16 финала «МЮ» относительно повезло. «Брюгге» – вполне проходимый вариант. Но дальше точно будет сложнее. Сульшер это прекрасно понимает. И наверняка помнит, как именно победа в Лиге Европы отсрочила отставку его предшественника Жозе Моуринью.

ЧЕРНО-СИНИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Главный фаворит этой Лиги Европы – конечно, «Интер». Команда Антонио Конте неплохо смотрелась бы и в плей-офф Лиги чемпионов. А главный приоритет для миланцев – серия А, где в кои-то веки есть шанс побороться за скудетто с «Ювентусом». На эту «войну» будут брошены все ресурсы, включая приобретенных в зимнее трансферное окно Кристиана Эриксена и Эшли Янга. Впрочем, откровенно приносить в жертву ЛЕ Конте тоже не будет. Дополнительный трофей «Интеру» не помешает. А силы пока можно и сэкономить, ведь в 1/16 финала предстоит сыграть со скромным «Лудогорцем».

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ «ВУЛВЕРХЭМПТОНА»

Скромный клуб только в прошлом сезоне вернулся в АПЛ после семилетнего отсутствия - и сразу шагнул в еврокубки. Поэтому любой матч Лиги Европы –историческое событие для «волков», мотивация которых будет запредельной. И, несмотря на слабые результаты в чемпионате, по составу это весьма грозная сила. Мини-сборная Португалии (в «Вулверхэмптоне», учитывая главного тренера, аж восемь представителей этой страны) способна больно укусить любого записного фаворита ЛЕ. А, возможно, замахнуться и на титул, к которому, напомним, прилагается путевка в Лигу чемпионов. Так что обязательно присмотритесь к команде Нуну Эшпириту Санту. В четверг она начинает поход в плей-офф с домашнего матча против «Эспаньола».