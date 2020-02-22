Возвращение Черышева и плакат Смолова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 февраля 2020 08:09ФутболФедоровский Александр

Возвращение Черышева и плакат Смолова

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов.

ГОЛОВИН ЗНАЕТ, КАК ЗАБИВАТЬ ДИЖОНУ

Пока Неймар выбирает, с кем бы ему хотелось поиграть в дальнейшем, «ПСЖ» в Лиге чемпионов попал под Эрлинга Холанда и теперь постарается хотя бы частично «отмазаться» перед болельщиками в домашней игре против «Бордо».

«Монако» Александра Головина играет в гостях против «Дижона» - этой команде Головин уже забивал в первом круге, причем тот мяч оказался для «Монако» победным.

При удачном раскладе по итогам этого тура «монегаски» могут пробиться в еврокубковую зону, но сделать это будет непросто - «Дижон» ведет отчаянную борьбу за то, чтобы выбраться из зоны вылета.

ДОМАШНИЙ ОТСКОК ПО-БАВАРСКИ

«Бавария» уже вечером пятницы, в вынесенном матче 23 тура Бундеслиги, забронировала себе первое место в таблице на неделю вперед. Но для этого пришлось изрядно потрудиться в домашней игре против последней команды лиги «Падерборна». В самой концовке встречи гости прозевали в центре обороны Роберта Левандовски, который замкнул прострел Сержа Гнабри слева.

Центрального матча в туре нет. Но интерес представляют сразу две игры с участниками плей-офф Лиги чемпионов, которые удачно провели свои первые матчи на стадии 1/8 финала. «Лейпциг» сыграет в гостях против «Шальке», а «Боруссия» сыграет в Бремене с «Вердером».

ЦЕПИ ДЛЯ ЛУКАКУ

Тур начался с победы «Наполи» над одним из аутсайдеров «Брешией» и теперь клуб из Неаполя затаился в идеальной засаде для того, чтобы постараться атаковать зону еврокубков. Потери тут весьма вероятны, ведь «Наполи» должен держать в уме ближайший матч 1/8 Лиги чемпионов против «Барселоны»…

Пока «Ювентус» готовится в гостях унижать СПАЛ, главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери перед игрой с «Интером» собирается сдерживать Лукаку и Мартинеса… цепями. Есть сомнения в том, что из этой затеи получится что-то дельное, но биться гости будут как черти – у «Сампдории» в разгаре процесс спасения вакансии в серии А.

Но я бы в этом туре посоветовал вам посмотреть на то, как будут встречать в Бергамо «Аталанту», которая в середине недели размазала в Лиге Чемпионов «Валенсию» со счетом 4:1 и теперь стоит одной ногой в четвертьфинале. Фантастика!

Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и вот теперь команда триумфально возвращается в родной город, где сыграет календарный матч против «Сассуоло». Любопытно, что в матче именно против этого соперника в мае прошлого года «Аталанта» впервые в своей истории сумела оформить путевку в Лигу чемпионов.

У СЕЛЬТЫ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЦАРЬ?

Двадцать пять человек в составе «Сельты» готовится к важнейшему матчу против «Леганеса». Кто бы мог подумать, что я такое напишу месяц назад? Смешно! Но отныне это реальность. Федор Смолов вполне может во второй раз подряд выйти в стартовом составе своего нового клуба. «Мальорка» сыграла свой матч вничью, а это значит, что «Сельта» опустилась на строчку ниже. Очки терять никак нельзя.

Ждем Дениса Черышева в стартовом составе гостевого матча «Валенсии» против «Реал Сосьедад». На этой неделе российский полузащитник был включен в символическую сборную лучших игроков Лиги чемпионов. А можно было бы отметить его и в отдельной номинации под названием, скажем, «единственное светлое пятно Валенсии».

Денис вышел на замену в провальном матче его команды против «Аталанты» и уже через две минуты отличился. В минувшем туре полузащитник уже провел десять минут в матче против «Атлетико», а последний раз выходил на поле в стартовом составе месяц тому назад.

ЛИВЕРПУЛЬ УСТАЛ САМ ОТ СЕБЯ

Такое возникло ощущение по итогам поражения в Мадриде, где команда Юргена Клопа не только не смогла забить «Атлетико», но еще и потеряла на месяц из-за травмы Джордана Хендерсона.

Устала команда от себя или от кого-то еще – неважно, думаю, что подобные мелочи не помешают «Ливерпулю» в этом туре стереть с лица Земли «Вест Хэм».

«Манчестер Юнайтед» не сумел в гостях переиграть «Брюгге» в матче Лиги Европы, где имела место нелепая ошибка голкипера Ромеро, и теперь Сульшер и компания сыграют дома против «Уотфорда».

Любопытными представляются противостояния «Манчестер Сити» и «Лестера», а главная сеча – это, конечно же, «Челси» - «Тоттенхэм». Хозяева наверняка будут держать в уме ближайшую игру Лиги чемпионов против «Баварии», а Жозе и его друзья пока ничего не могут сделать в атаке без Артема Дзюбы.

В матче против «Лейпцига» (0:1) команда легко отделалась, и если бы не классная игра Уго Льориса с еврокубковым походом можно было закругляться. Да и сейчас шансы выглядят мрачновато.

Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Зе Луиш спасает шансы для «Порту». «Байер» выиграл, но не убедил (видео) До выхода экс-спартаковца на замену «фармацевты» почти не знали трудностей и уверенно вели со счетом 2:0. 21.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий
«Я все жесты с детства знаю». Что говорили тренеры после матча «Спартак» – «Ак Барс» Пресс-конференция после победы «Спартака» над «Ак Барсом» (6:3) вышла огненной. 20.02.2020 23:00 Хоккей
Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 20.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
«Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео) Российский боксер среднего веса рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. 18.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Сергей Чепиков: Логинов единственный лидер, он явно выше среднего уровня сборной России Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков – о 7-м месте в сингл-миксте и единственном лидере сборной. 20.02.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Логинов начинает, Елисеев – отдыхает. Сегодня на ЧМ – мужская индивидуальная гонка В среду на чемпионате мира в Антхольце мужчины побегут 20 километров. Наши тренеры дали отдохнуть Матвею Елисееву, его заменит дебютант ЧМ Эдуард Латыпов. 19.02.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Новости
08:22 Хоккей Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Каролину»
01:45 Футбол Агент Кьеллини: Не думаю, что у «Ювентуса» будут проблемы с продлением контракта с Джорджо
01:24 Футбол Вячеслав Караваев: Голы Смолова – хорошая реклама всего российского футбола в Европе
01:18 Футбол «Мальорка» ушла от поражения в гостевом матче с «Бетисом»
00:54 Футбол «Лион» добился гостевой победы над «Метцом»
00:43 Футбол «Наполи» одержал волевую победу над «Брешией»
00:29 Футбол Дубль Левандовски принес «Баварии» домашнюю победу над «Падерборном»
00:17 Футбол Руни проводит свой 500-й матч в английских чемпионатах
00:12 Футбол «Сочи» включил чемпиона мира Рами в заявку на сезон
23:56 Футбол Роберт Левандовски: Я все еще верю в то, что смогу победить Лигу чемпионов
23:40 Футбол Массимилиано Аллегри: В этом сезоне Лиги чемпионов я не вижу фаворитов
23:24 Футбол Леонид Слуцкий: Тарасов потихоньку становился одним из лидеров нашей команды
23:14 Баскетбол ЦСКА в гостях обыграл «Црвену Звезду» в Евролиге
23:03 Футбол «Ницца» не удержала преимущество в два мяча в матче с «Брестом»
22:57 Теннис Медведев не смог выйти в полуфинал турнира ATP в Марселе, уступив Симону
22:42 Хоккей «Анахайм» обменял Каше в «Бостон»
22:28 Футбол Агент: Теперь Рами – игрок «Сочи»
22:17 Футбол «Спартак» подтвердил аренду Глушенкова в «Крылья Советов»
22:16 Футбол Полузащитник сборной Ирака Хади перешел в «Крылья Советов»
22:13 Хоккей «Йокерит» по буллитам победил «Авангард»
Врачи заявили, что заразиться коронавирусом можно и без контакта с больными
Управляющая МУП «НТТС» пытается оспорить изъятие имущества на 130 миллионов рублей
«Думал сердце выскочит»: жители Костомушки рассказали о странной вспышке в небе
Более 2,3 тыс. жителей Выксы больны онкологией
Неделя в Башкирии: одним — совещания и ресторан, другим — пробки, отопление, буран
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика