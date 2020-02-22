Возвращение Черышева и плакат Смолова

ГОЛОВИН ЗНАЕТ, КАК ЗАБИВАТЬ ДИЖОНУ

Пока Неймар выбирает, с кем бы ему хотелось поиграть в дальнейшем, «ПСЖ» в Лиге чемпионов попал под Эрлинга Холанда и теперь постарается хотя бы частично «отмазаться» перед болельщиками в домашней игре против «Бордо».

«Монако» Александра Головина играет в гостях против «Дижона» - этой команде Головин уже забивал в первом круге, причем тот мяч оказался для «Монако» победным.

При удачном раскладе по итогам этого тура «монегаски» могут пробиться в еврокубковую зону, но сделать это будет непросто - «Дижон» ведет отчаянную борьбу за то, чтобы выбраться из зоны вылета.

ДОМАШНИЙ ОТСКОК ПО-БАВАРСКИ

«Бавария» уже вечером пятницы, в вынесенном матче 23 тура Бундеслиги, забронировала себе первое место в таблице на неделю вперед. Но для этого пришлось изрядно потрудиться в домашней игре против последней команды лиги «Падерборна». В самой концовке встречи гости прозевали в центре обороны Роберта Левандовски, который замкнул прострел Сержа Гнабри слева.

Центрального матча в туре нет. Но интерес представляют сразу две игры с участниками плей-офф Лиги чемпионов, которые удачно провели свои первые матчи на стадии 1/8 финала. «Лейпциг» сыграет в гостях против «Шальке», а «Боруссия» сыграет в Бремене с «Вердером».

ЦЕПИ ДЛЯ ЛУКАКУ

Тур начался с победы «Наполи» над одним из аутсайдеров «Брешией» и теперь клуб из Неаполя затаился в идеальной засаде для того, чтобы постараться атаковать зону еврокубков. Потери тут весьма вероятны, ведь «Наполи» должен держать в уме ближайший матч 1/8 Лиги чемпионов против «Барселоны»…

Пока «Ювентус» готовится в гостях унижать СПАЛ, главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери перед игрой с «Интером» собирается сдерживать Лукаку и Мартинеса… цепями. Есть сомнения в том, что из этой затеи получится что-то дельное, но биться гости будут как черти – у «Сампдории» в разгаре процесс спасения вакансии в серии А.

Но я бы в этом туре посоветовал вам посмотреть на то, как будут встречать в Бергамо «Аталанту», которая в середине недели размазала в Лиге Чемпионов «Валенсию» со счетом 4:1 и теперь стоит одной ногой в четвертьфинале. Фантастика!

Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и вот теперь команда триумфально возвращается в родной город, где сыграет календарный матч против «Сассуоло». Любопытно, что в матче именно против этого соперника в мае прошлого года «Аталанта» впервые в своей истории сумела оформить путевку в Лигу чемпионов.

У СЕЛЬТЫ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЦАРЬ?

Двадцать пять человек в составе «Сельты» готовится к важнейшему матчу против «Леганеса». Кто бы мог подумать, что я такое напишу месяц назад? Смешно! Но отныне это реальность. Федор Смолов вполне может во второй раз подряд выйти в стартовом составе своего нового клуба. «Мальорка» сыграла свой матч вничью, а это значит, что «Сельта» опустилась на строчку ниже. Очки терять никак нельзя.

Ждем Дениса Черышева в стартовом составе гостевого матча «Валенсии» против «Реал Сосьедад». На этой неделе российский полузащитник был включен в символическую сборную лучших игроков Лиги чемпионов. А можно было бы отметить его и в отдельной номинации под названием, скажем, «единственное светлое пятно Валенсии».

Денис вышел на замену в провальном матче его команды против «Аталанты» и уже через две минуты отличился. В минувшем туре полузащитник уже провел десять минут в матче против «Атлетико», а последний раз выходил на поле в стартовом составе месяц тому назад.

ЛИВЕРПУЛЬ УСТАЛ САМ ОТ СЕБЯ

Такое возникло ощущение по итогам поражения в Мадриде, где команда Юргена Клопа не только не смогла забить «Атлетико», но еще и потеряла на месяц из-за травмы Джордана Хендерсона.

Устала команда от себя или от кого-то еще – неважно, думаю, что подобные мелочи не помешают «Ливерпулю» в этом туре стереть с лица Земли «Вест Хэм».

«Манчестер Юнайтед» не сумел в гостях переиграть «Брюгге» в матче Лиги Европы, где имела место нелепая ошибка голкипера Ромеро, и теперь Сульшер и компания сыграют дома против «Уотфорда».

Любопытными представляются противостояния «Манчестер Сити» и «Лестера», а главная сеча – это, конечно же, «Челси» - «Тоттенхэм». Хозяева наверняка будут держать в уме ближайшую игру Лиги чемпионов против «Баварии», а Жозе и его друзья пока ничего не могут сделать в атаке без Артема Дзюбы.

В матче против «Лейпцига» (0:1) команда легко отделалась, и если бы не классная игра Уго Льориса с еврокубковым походом можно было закругляться. Да и сейчас шансы выглядят мрачновато.