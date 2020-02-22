Трудовые будни «Сельты»: команда Смолова вдесятером выстрадала победу над «Леганесом»

После трех матчей против соперников из верхней части таблицы «Сельта» встретилась дома с другим участником борьбы за выживание «Леганесом».

Напомним, что в предыдущих встречах после перехода Федора Смолова команда из Виго набрала 4 очка, проиграв «Валенсии», обыграв «Севилью» и добившись ничьей с «Реалом» в Мадриде. На момент начала встречи «Сельта» и «Леганес» находились по соседству в зоне вылета, поскольку вчера «Мальорка» добыла одно очко в гостях у «Бетиса» (3:3).

Состав и расстановка галисийцев претерпели изменения по сравнению с игрой на «Сантьяго Бернабеу». Вместо тактики 3-5-2 Оскар Гарсия выбрал вариант 4-2-3-1, в котором Смолов остался единственным центрфорвардом. Яго Аспас отправился на правый край атаки, слева появился Денис Суарес, а непосредственно за Смоловым расположился Рафинья Алькантара. На правый фланг обороны вернулся вице-капитан Уго Мальо, а Лукас Оласа стал левым защитником. При этом мест в стартовом составе не нашлось для ганского защитника Джозефа Айду и Кевина Васкеса.

Первый тайм еще не добрался до экватора, а тактический пасьянс, придуманный Гарсией, уже потерял смысл. На 21-й минуте хорватский опорник Филип Брадарич в отчаянном подкате въехал вытянутой ногой Унаи Бустинсе в голеностоп. Хосе Луис Мунуэра Монтеро без раздумий достал из кармана красную карточку.

Для порядка эпизод проверила бригада VAR, но суровый вердикт арбитра отменен не был, что вызвало бурю возмущению со стороны хозяев. Гарсия докричался до предупреждения, а футболисты «Сельты» далее принялись совершать необязательные фолы и при любой возможности общаться с рефери на повышенных тонах.

Игру в атаке все это не улучшало, а ведь и в равных составах «Сельты» не удавалось расшатать оборону «Леганеса», и у вратаря гостей Хуана Сориано вообще не было работы.

Пока хозяева нервничали и разбирались как играть вдесятером, коллектив Хавьера Агирре добился заметного преимущества, отметившись несколькими неплохими визитами в чужую штрафную. На 44-й минуте у Ресио были все шансы открыть счет, однако «Сельту» спас дежуривший у линии ворот Мальо, подставив под мяч голову.

Лишь после этого у хозяев наконец-то наметилось какое-то творчество после долгой оборонительной работы с большим количеством беготни без мяча. На второй добавленной минуте Оласа наконец-то избавил команду от нуля в графе «удары», пробив издали мимо ворот.

После перерыва «Леганес» сохранил инициативу, и «Сельте» при каждой попытке перейти в наступление приходилось избавляться от пут довольно качественного прессинга. В таких условиях ни у Смолова, ни у Аспаса не было шансов себя показать, ведь нападающим регулярно приходилось помогать команде обороняться.

Но всем проблемам вопреки «Сельта» все-таки открыла счет – на 62-й минуте своим первым ударом в спор. Голу предшествовала долгая пауза, поскольку главному арбитру пришлось посмотреть повтор, чтобы принять решение насчет фола полузащитника «Леганеса» Оскара против Оласы. Мунуэра Монтеро заменил красную на желтую, но штрафной остался за хозяевами. Оласа исполнил подачу с левого фланга, а в штрафной Апас изящным движением левой закрутил мяч в дальний нижний угол.

После этого Гарсия рассудил, что больше нет смысла играть в меньшинстве с двумя нападающими, и снял с игры Смолова, чтобы выпустить оборонительного полузащитника Франа Бельтрана. Болельщики провожали Федора, аплодируя стоя в благодарность за мадридский гол и за старательность в сегодняшней игре. Итоговые цифры российского нападающего впечатлить, естественно, не могли – за 64 минуты ни одного удара, один фол и 14 передач при точности в 50%.

Кстати, следующая замена тренера «Сельты» тоже была направлена на разрушение: Суарес уступил место Айду на 78-й минуте.

Галисийцы удерживали счет 1:0 за счет контроля мяча и получалось вполне сносно. Прессинг у гостей работать перестал, а потому реальных угроз команда Агирре больше не создавала. В концовке «Леганес» наскреб солидное количество угловых, однако на гол не наиграл.

«Сельта» по-пролетарски выстрадала победу и выбралась из зоны вылета на 17-е место. У галисийцев 24 очка, и следующий матч они проведут 29 февраля в гостях у «Гранады».

Чемпионат Испании

25-й тур

«Сельта» – «Леганес» – 1:0 (0:0)

Гол: Аспас, 62.

«Сельта»: Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Лукас Оласа, Брадарич, Окай Йокушлу, Аспас (Мина, 83), Рафинья Алькантара, Денис Суарес (Айду, 78), Смолов (Бельтран, 65).

«Леганес»: Сориано, Авазием, Сиовас, Омеруо, Бустинса (Бриан Хиль, 66), Ресио, Рубен Перес, Хонатан Сильва (Ассале, 55), Эрасо (Оскар, 46), Кевин Родригеш, Карильо.

Предупреждения: Денис Суарес, 26, Мурильо, 31 – Хонатан Сильва, 14, Сиовас, 24, Оскар, 62

Удаление: Брадарич, 21 (грубая игра).

Судья: Мунуэра Монтеро.

22 февраля. Виго. «Балаидос». 19 335 зрителей.