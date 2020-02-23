«Или пенальти, и сборная России выиграла». Позорное судейство на Кубке легенд (видео)

УДАЛЕНИЯ ЗА МАТ В АДРЕС АРБИТРА

Такого скандала в Кубке легенд еще не было. Обычный, казалось, бы ветеранский праздничный турнир для болельщиков с участием звезд мирового футбола не обещал каких-то невероятных страстей, но финал получился просто безумным. Сборная России, как обычно, вышла на решающую игру (она выиграла все 12 проведенных до этого турниров) и в очередной раз готовилась поднять над головой кубок победителей, однако их соперники из сборной звезд страстно хотели прервать российскую гегемонию, и тут в дело вмешалась арбитр.

Игра получилась очень жаркой. Россиянам по ходу встречи пришлось несколько раз отыгрываться, и при счете 4:4 в дело вмешалась судья Александра Пономарева. В начале второго тайма она показала прямую красную карточку полузащитнику гостей Йосси Бенаюну. После единоборства у борта он повернулся к арбитру и высказал ей что-то грубое, после чего немедленно был удален с поля. Израильтянин очень удивлялся такому решению, возникла заминка. Футболисты обеих команд долго о чем-то переговаривались, после чего Бенаюн все-таки ушел. Если бы на этом все закончилось, никто бы не обратил внимание на этот малозначительный факт.

Три минуты россияне были в большинстве, но реализовать преимущество не сумели (в одном из эпизодов Андрей Тихонов с метра не попал в пустой угол). Спустя отведенное время Бенаюн вернулся на поле, однако Пономарева остановила игру, показав, что команды могут играть в равных составах, но только без него. Чтобы удостовериться в правильности данного решения, надо внимательно прочитать регламент, но в целом оно, безусловно, справедливо. Так, например, часто делают в товарищеских матчах, чтобы наказать провинившегося, но не ломать игру.

СБОРНАЯ ЗВЕЗД ОТКАЗАЛАСЬ ДОИГРЫВАТЬ МАТЧ

Однако спустя несколько минут еще одну красную карточку за аналогичный проступок получил норвежец Йон Арне Риисе. Он не по правилам атаковал соперника, а фиксацию нарушения правил встретил коротко, но грубо. Пономарева, не сомневаясь в себе, удалила и его. Вновь возникла сутолока, после чего экс-защитник «Ливерпуля», уходя с поля, увел за собой и партнеров.

Вот это да 🔥#КубокЛегенд! Сборная «Звёзд футбола» после второго удаления в составе 🟥 (Й. #Бенаюн и потом Й.А. #Риисе) полным составом в знак протеста покинули поле и спортивную зону! Такого ещё не было! Небывалое напряжение! И всё это в прямом эфире федерального ТВ @MatchTV! pic.twitter.com/UaBH9RzjAJ — Ustinov Dmitry (@UstinovD) February 23, 2020

Финал оказался под угрозой срыва. Никто не понимал, что делать дальше. На поле остался только капитан «звезд» Яри Литманен, обсуждавший с организаторами, соперниками и арбитром сложившуюся ситуацию. Тихонов, комментируя происходящее, встал на сторону Пономаревой: «Есть такие люди, как Риисе, которые на протяжении всего матча ругаются на всех матом, вне зависимости от того, кто перед ним находится». По словам полузащитника сборной России, норвежец намекнул Пономаревой про «древнейшую». Договаривать он не стал, но все мы поняли, о чем речь, не правда ли? Тихонов подчеркнул, что так разговаривать с девушкой неприемлемо. И тут мы, безусловно, согласны. Вопрос только в том, кто судил матч – девушка или профессиональный арбитр?

В итоге сборная звезд все-таки вернулась на поле. Было принято соломоново решение (первое из двух) заменить обе красные карточки на желтые. Игра продолжилась. Вот только при счете 6:5 в пользу гостей возникла новая проблема – как считать хронометраж матча? Организаторы (судья?) приняли решение добавить три минуты 15 секунд, о чем сообщили за две-три минуты до окончания основного времени матча. Риисе уже в открытую смеялся над происходящим и криками «сome on!» поддерживал негодующие трибуны, которые до сего момента, безусловно, болели за сборную России.

ГОЛ СБОРНОЙ РОССИИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МАТЧА

Но и на этом клоунада не закончилась. Когда истекло и добавленное время матча, а табло высветило нули, сборная звезд принялась праздновать с таким трудом добытую победу, вот только не прозвучали ни сирена об окончании матча, ни свисток арбитра. Пока соперники радовались, Егор Титов сравнял счет – 6:6!

Это едва не стало последней каплей. Участвовать в этом позорище и бить пенальти желания у иностранцев не было никакого. Трибуны загудели, когда диктор по стадиону сказал что-то про сборную России. Очень обидно за наших игроков, потому что они такого отношения не заслужили, но «получили» от болельщиков, как главные выгодоприобретатели этого беспредела.

Долго шли дискуссии. Пономарева на полном серьезе выясняла у известного судьи Алексея Николаева, в какие ворота бить пенальти, и в общении с одним из организаторов объясняла свои решения тем, что «звезды» матерятся на чем свет стоит, не уточняя, правда, почему нельзя было сразу ограничиться предупреждением.

Позицию сборной звезд четко озвучил экс-нападающий «Динамо» Андрей Воронин: «Нам было сказано – или бьем пенальти, или Россия выиграла. Ну, хорошо, пусть выиграла». Сам он снял бутсы, Марко Матерацци вообще перелез через ограждение и собирался уйти, но его все-таки вернули. После еще одного совещания организаторы все-таки приняли трезвое решение, которое объявила Пономарева – гол сборной России отменить, и присудить победу сборной звезд. Удивительно, с каким спокойствием и улыбкой судья пошла поздравлять гостей. Впрочем, они тут же расслабились и с удовольствием приняли поздравления.

К слову, проблем в концовке можно было бы избежать, если бы Пономарева увидела, как незадолго до финального свистка Матерацци сбил в штрафной открывавшегося под передачу Титова, но заметили это, видимо, только телевизионщики (мяч был на фланге). Они несколько раз прокрутили момент, и сомнений в грубости нарушения не оставалось. Но этот эпизод был пропущен, и произошло то, что произошло.

«СУДЬЯ — ЭТО ДИРИЖЕР»

История, конечно, получилась просто невероятная. Если бы сборную России признали победителем турнира после такого скандала, было бы сложно представить, какая судьба в дальнейшем постигла Кубок легенд. Очевидно, что после такой беспардонной помощи нашей команде ни один уважающий себя футболист приехать в Москву в будущем не захотел бы. Да и сейчас еще непонятно, как они отреагируют на этот скандал. Зачем ехать, если добиться справедливости можно только саботажем?

Так или иначе, вся эта ситуация оставила много вопросов. В первую очередь, о конкретном арбитре Пономаревой, принимавшей на праздничном турнире жесткие решения по поводу эпизодов, не связанных с игровыми моментами. В одном из интервью она говорила: «Так как я заканчивала музыкальную школу, то я бы сказала, что судья — это дирижер. А на поле он выходит, чтобы профессионально выполнять свою работу». Но сегодня она испортила симфонию и едва не завалила весь концерт.

Ещё веселее. Время кончилось, но сирена не прозвучала, судья не дала свисток, Россия сравняла вне времени. Все, а особенно Воронин, в шоке pic.twitter.com/1vSt3Pfi8w — Андрей Панков (@andreypankovvv) February 23, 2020

Безусловно, материться в адрес арбитра, тем более девушки, – неприемлемо. Такое поведение должно караться санкциями. Но все должно быть разумно. Если арбитр не понимает, где он находится, и какие страсти вызывает футбол у взрослых амбициозных мужчин, этому арбитру на мужских футбольных матчах работать незачем. Представляете, сколько матчей в РПЛ завершались бы досрочно, если бы за каждым «пошел на …» следовало удаление? Тот факт, что судья – девушка, в этом отношении ничего не меняет. На поле она арбитр и должна профессионально выполнять свои обязанности.

Я далек от мысли, что девушкам-арбитрам не место в мужском футболе. Мы знаем примеры, когда им удавалось работать качественно и профессионально. Но у этой позиции очень много противников, и сегодня они получили еще один аргумент в свою пользу. И за это особенно обидно.

Так или иначе, болельщики, пришедшие на финал, получили незабываемое зрелище, а участники матча пережили невероятные, пусть и не самые положительные, эмоции. Правда, нет уверенности, что именно такое шоу делает Кубок легенд популярнее. Да, справедливость в итоге восторжествовала, и титул получили те, кто заслужил его по праву, но, как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался.