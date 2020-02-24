Тарасов опять отличился, а в РПЛ новый спонсор. Анонс свежего ССФ

КАК ЛИГА ВСТРЕЧАЕТ НОВОГО СПОНСОРА

Две недели назад появилась информация о том, что у РПЛ наконец снова появится титульный спонсор. И будет им «Тинькофф-банк». Сумма контракта составит около 300 миллионов рублей в год. Но кто-то не рад, а кому-то этих денег слишком мало.

ТАРАСОВ ОПЯТЬ ОТЛИЧИЛСЯ

Уникальный человек есть в нашем футболе. Зовут Дмитрий Тарасов. Уникальная способность у него везде «попадать». На сей раз незадачливого футболиста обвиняют в расизме!

В «МАНЧЕСТЕР», КАК В БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ

«Манчестер Сити» лишился права выступать в еврокубках в ближайшие два года за нарушение правил финансового фейр-плей. «Советский спорт» проанализировал трансферный баланс горожан с сезона-2015/16. У горожан действительно сказочные убытки, хотя много тратить умеют не только они.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ПРИШЛА ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА

Наш информативный и красочный календарь посвящен всем матчам в Англии, Германии, Франции, Италии и России, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Не пропустите ни единой игры!

УНАИ ЭМЕРИ: В ПАРИЖЕ Я МОГ СТАТЬ ЛУЧШИМ ТРЕНЕРОМ В МИРЕ

У уволенного в 2012 году из московского «Спартака» тренера карьера вдруг пошла круто вверх. Он вернулся в Испанию и с «Севильей» выиграл три раза подряд Лигу Европы. Затем два года тренировал «ПСЖ», один сезон лондонский «Арсенал» – в обоих клубах повторилась спартаковская история. Что же пошло не так?

НА ЭТИХ ДЕТЯХ ПРИРОДА НЕ ОТДОХНУЛА

Если раньше было только «от отца к сыну», то теперь пришло время дополнять поговорку. «От деда к отцу, а от отца к сыну», – именно так будет звучать наиболее гармонично, если речь идет о футбольной династии Мальдини. Рассказываем о дебютанте «россанери» Даниэле Мальдини и других наследниках футбольных династий.

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