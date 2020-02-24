Все голы 27-го тура АПЛ (видео) - Советский спорт
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24 февраля 2020 14:00ФутболЛипкин Антон

Все голы 27-го тура АПЛ (видео)

Много видео с классными голами.

В девяти проведенных в выходные матчах 27-го тура премьер-лиги было забито 23 гола.

АПЛ
27-й тур

«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:1 (1:0)
Голы: Жиру, 15. Алонсо, 48 – Рюдигер, 89, в свои ворота.

«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон» – 1:1 (1:1)
Голы: Стивенс, 26 – Мопе, 30.

«Саутгемптон» – «Астон Вилла» – 2:0 (1:0)
Голы: Лонг, 8. Армстронг, 90.

«Бернли» – «Борнмут» – 3:0 (0:0)
Голы: Выдра, 53. Родригес, 61, с пенальти. Макнил, 87.

«Кристал Пэлас» – «Ньюкасл» – 1:0 (1:0)
Гол: ван Анхолт, 44.

«Лестер» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:0)
Гол: Габриэл Жезус, 80.

«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» – 3:0 (1:0)
Голы: Бруну Фернандеш, 42. Марсьяль, 58. Гринвуд, 75.

«Вулверхэмптон» – «Норвич» – 3:0 (1:0)
Голы: Диогу Жота, 19, 30. Хименес, 50.

«Арсенал» – «Эвертон» – 3:2 (2:2)
Голы: Нкетиа, 27. Обамеянг, 33, 46 – Кэлверт-Льюис, 1. Ришарлисон, 45.

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