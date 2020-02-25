200 бутс Эдинсона Кавани. Обзор событий европейских чемпионов

«РЕАЛ» ТЕРЯЕТ АЗАРА

«Валенсия» Дениса Черышева продолжает пребывать в состоянии просроченных щей после унижения в Лиге чемпионов от «Аталанты». На этот раз основательно досталось от «Реал Сосьедад» в гостях, где «Валенсия» получила три безответных пробоины. Таким образом, в последних двух матчах команда пропустила семь мячей при одном забитом. Российский полузащитник провел на поле полный матч.

Федор Смолов тоже вышел в стартовом составе «Сельты» в термоядерном по важности матче против «Леганеса», но на этот раз забить не сумел, проведя на поле чуть более часа. Главное, что несмотря на удаление в первом тайме Филипа Брадарича, «Сельта» одержала минимальную победу над прямым конкурентом и чуть отдалилась от зоны вылета.

«Реал» перед «эль-классико» проигрывает «Леванте» и теряет на два месяца Эдена Азара. Нападающий мадридцев получил травму лодыжки и не сможет помочь команде не только в противостоянии с «Барселоной», но и в Лиге чемпионов, где Мадрид будет сражаться с «Манчестер Сити».

Напомним, что игра «Реал» – «Барселона» состоится 1 марта. «Первый канал» покажет матч в прямом эфире, начало трансляции в 23:00 мск.

КОРОНАВИРУС

…добрался до Италии и вмешался в расписание 25 тура. Из десяти запланированных матчей было сыграно лишь шесть. Более того, с высокой долей вероятности часть матчей следующего тура состоится без зрителей, включая «гвоздь» программы «Ювентус» – «Интер».

Ответный матч 1/16 финала «Лиги Европы» между «Интером» и «Лудогорцем» также пройдет без болельщиков.

«ЛЕЙПЦИГ» ОЗВЕРЕЛ

В верхней части таблицы без изменений, но похоже, что лютый «Лейпциг» впивается в «Баварию» с схватке за первое место. Сначала мюнхенцы со скрипом справились дома с «Падерборном», «Лейпциг» в гостях унизил «Шальке» (5:0), благодаря ассистентскому покеру Кристофера Нкунку.

Эрлинг Холанд продолжает сеять ужас в Европе и снова забивает, на этот раз «Вердеру» в Бремене. В этой связи уже вовсю блуждают слухи о том, что кровожадному «Реалу» не нужен Килиану Мбаппе, ему подавай Холанда. Есть подозрение, что лето на трансферном рынке в Европе будет жарким.

ЮБИЛЕЙ КАВАНИ

«ПСЖ» в последних двух матчах чемпионата пропустил семь раз, но при этом не проиграл – клуб обладает таким составом, что может позволить себе подобные шалости. Парижан не смутили ранняя замена из-за травмы бразильского француза Тиаго Силвы, отважная игра «Бордо» и грандиозные косяки испанского голкипера «ПСЖ» Серхио Рико.

Эдинсон Кавани забил свой двухсотый мяч за «ПСЖ» и стал первым игроком в истории клуба, добравшийся до этой отметки. По доброй традиции, в этой же встрече старина Эдинсон вполне мог забить 201, 202, а также 203 мячи, но не сложилось.

«Монако» без Александра Головина, который пропускал этот тур из-за дисквалификации, сыграл вничью (1:1) в гостях против «Дижона.

В РАЙСОБЕС МНЕ ХОДИТЬ ДАЛЕКО, А ДО КУБКА ЧЕТЫРЕ ШАГА

Примерно так Юрген Клопп рассуждал перед матчем своей команды против «Вест Хэма». После вялой игры Лиги чемпионов в Мадриде против «Атлетико» (0:1), англичане дома быстро вспомнили, что не проигрывали еще никому в чемпионате и не без труда, но все же справились дома с «Вест Хэмом», хотя по ходу встречи пришлось отыгрываться.

«Ливерпуль» одерживает 18 победу подряд в АПЛ и теперь для оформления чемпионского титула нужно выиграть всего лишь четыре игры. Возможно, не потребуются и они, если «Манчестер Сити» продолжить исправно терять очки.

Напомним, что в последний раз чемпионом Англии «Ливерпуль» становился в сезоне-1989/90.