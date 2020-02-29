Войцех Ковалевски: Ехал в Москву пообщаться с Каррерой, а его уволили

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Польши в конце прошлого года стал президентом клуба «Стомил» из Ольштына. В разговоре с нашим корреспондентом 42-летний Ковалевски, в частности, ответил на вопрос о том, готов ли в будущем занять аналогичный пост в «Спартаке».

«ДЕНЬГАМИ В «СТОМИЛЕ» ИГРОКОВ НЕ МОТИВИРУЕМ»

– Итак, вы стали президентом клуба второй польской лиги. Первые впечатления?

– За два месяца надо было войти в курс дела, разобраться во всех внутриклубных механизмах, заодно вести трансферы, финансы… На меня обрушился огромный поток информации. Но выводы пока делать не готов. Давайте дождемся конца сезона.

– Удивились, когда вам доверили президентское кресло, несмотря на отсутствие опыта подобной работы?



– Конечно, уровень ответственности у президента гораздо выше, чем у главного тренера или, тем более, футболиста. Но определенный управленческий опыт я все-таки накопил. Последние девять лет вел разные проекты. Они были связаны с детским футболом, с клубами высшего дивизиона.

В общем, назначение не стало для меня полной неожиданностью. Предварительно мы провели несколько встреч с владельцами «Стомила», сформировали общую концепцию развития. Я посмотрел много матчей команды, чтобы оценить потенциал игроков. И верю в то, что нам удастся сделать шаг вперед. Хотя, еще год назад само существование клуба находилось под вопросом.

– Пока «Стомил» занимает в таблице 11-е место, отставая на пять очков от зоны переходных матчей с экстралигой…

– Как я уже сказал, наша задача – движение вперед. Но спортивными результатами это не ограничивается. Нужно плотно заняться инфраструктурой, работой академии. Острых моментов много. Но я еще в бытность футболистом привык относиться к выходным как к праздникам. Вот и сейчас спокойно обхожусь без них. Заодно поддерживаю спортивную форму, чтобы легко переносить нагрузки.

– Какие шаги уже предприняли?

– Лично обсудил с мэром Ольштына и руководителями министерств программу обновления футбольной инфраструктуры в городе на ближайшие пару лет. Пока команде и воспитанникам академии сложно проводить полноценные тренировки. Нет условий.

– Каково финансовое положение клуба? Может ли «Стомил» удерживать у себя талантливых ребят, если им поступают выгодные предложения из Варшавы или Кракова?

– Уровень зарплат я раскрывать, извините, не буду. Но мы не собираемся никого искусственно удерживать, заманивать большими деньгами. Наша задача - создавать условия для прогресса игроков. Чтобы «Стомил» воспринимался как место, где можно реализовать свой потенциал и со временем пойти на повышение в топ-клуб.

Поэтому мы не ведем переговоры с потенциальными новичками старше 26-27 лет. За очень редкими исключениями. Для нас важно, чтобы футболист был изначально максимально мотивирован. Повторюсь - не финансами, а возможностью прогрессировать.

– Реально пробиться в элитный дивизион уже по итогам нынешнего сезона?

– Зимой мы затеяли коренную перестройку состава, подписали пятерых новичков, которых предстоит вписать в игровые схемы. Самые большие изменения коснулись оборонительной линии. В основном – из-за травм. Плюс нам не хватало левого защитника, хорошо владеющего левой ногой. Сейчас этот вопрос закрыт.

Что касается турнирных перспектив, то при удачном раскладе «Стомилу» по силам попасть в стыки. А вот на путевку в элитный дивизион мы пока объективно не претендуем. Нет смысла бежать впереди паровоза. Сначала нужно создать условия для повышения в классе, и только потом переходить на новый уровень.

«ПЛАНЫ ФЕДУНА АКЦИОНИРОВАТЬ КЛУБ ЗАСЛУЖИВАЮТ УВАЖЕНИЯ»

– Собираетесь ли использовать хорошие связи со «Спартаком»? Может, пригласите тренеров из Москвы или, наоборот, отправите игроков на стажировку в Россию?

– Я действительно часто общаюсь с руководителями «Спартака». В последнее время – в основном с президентом академии красно-белых Сергеем Родионовым. Намечаются ли совместные проекты? Для этого «Стомилу» нужно выйти в экстралигу. А пока мешает лимит на легионеров из стран, не входящих в ЕС. Во второй лиге в игре можно использовать не более одного такого футболиста.

– Некоторые болельщики, узнав о вашем назначении, высказали в соцсетях пожелание увидеть вас в будущем президентом «Спартака». Льстит такое доверие?

– Конечно, это приятно. Но на данный момент я связываю свое будущее исключительно со «Стомилом». Ну а что будет потом, никто не знает… Пользуясь случаем, передаю привет всем болельщикам «Спартака», которые меня помнят. Выступления за красно-белых – важный этап моей карьеры. Всегда с удовольствием возвращаюсь в Москву, горжусь, что был частью такого большого клуба.

– Слышали, что нынешний владелец «Спартака» Леонид Федун планирует передать управление клубом фанатам? По сути, речь идет о реализации системы «социос», по примеру «Барселоны».

– Считаю, что при Федуне «Спартак» проделал огромный путь. Особенно много было сделано в последние несколько лет, когда у клуба появился свой стадион, был завоеван чемпионский титул. Конечно, кому-то хочется большего. Оценки могут быть разными. Но лично мне нравится, как «Спартак» развивается. Мечтаю как-нибудь привезти в Москву сыновей, показать им «Открытие Арену» и базу красно-белых, поддержать команду с трибуны.

И акционирование, систему «социос» я приветствую. Если у Федуна действительно такие планы, они заслуживают уважения. Потенциал болельщиков «Спартака» трудно переоценить. Это огромная общность людей. Другое дело, как их организовать. Политику, философию клуба не могут определять все вместе. Нужны лидеры, даже группы лидеров. Чтобы система «социос» дала экономический эффект, нужно все тщательно продумать.

– А в «Стомиле» такую модель можно было бы реализовать?

– Масштабы все-таки несопоставимы. Мы прислушиваемся к мнению болельщиков, но акционировать клуб не планируем.

«БОЛЕЛЬЩИКИ «СПАРТАКА» ГОТОВЫ ПРОСТИТЬ ВСЕ КРОМЕ ФАЛЬШИ И ЛЖИ»

– Как оцениваете последние изменения в «Спартаке»? Приход Доменико Тедеско на место Олега Кононова был оправдан?

– Опять же, давайте дождемся окончания сезона. Любому главному тренеру нужно время для реализации своих идей. И в «Спартаке» этого времени в последние годы часто не хватало. Возможно, тренерских перестановок было слишком много. Да и других перестановок – тоже. Клуб не успевал нащупать оптимальную стратегию, как приходилось все начинать заново…

Я не говорю, что это плохо. Просто при таком подходе сложно требовать от тренера результата, а ведь болельщики ждут от «Спартака» только первого места. Чемпионские команды не складываются моментально. Хотя, у того же Массимо Карреры получилось выиграть титул за год. Но и он в команде не задержался… Поэтому сейчас важнее всего стабилизировать ситуацию. Чтобы у людей появилась уверенность в завтрашнем дне.

– А еще «Спартаку» было бы неплохо преодолеть череду конфликтов… Все помнят о войне Дениса Глушакова с Каррерой, потом началась резкая критика Кононова, сейчас что-то подобное испытывает на себе генеральный директор клуба Томас Цорн.

– Знаете, я ведь пару лет назад встречался со спартаковскими болельщиками. Все произошло случайно. Летел в Москву побеседовать с Каррерой, а его как раз уволили… И вот фанаты пригласили на разговор, который в итоге затянулся на два часа.

И знаете, что я вынес по итогу, выслушав массу вопросов? А то, что за десять лет, прошедших с моего ухода из «Спартака», мало что изменилось. Болельщики красно-белых по-прежнему готовы простить все кроме фальши и лжи. Поэтому для них так важен человеческий контакт тренера с трибунами. Это всегда особые отношения. И любой, кто приходит работать в «Спартак», должен об этом помнить. Иначе последует резкая реакция.

«НЕ ВИДЕЛ ЦЕЛИКОМ НИ ОДНОЙ ИГРЫ КРАСНО-БЕЛЫХ ПРИ ТЕДЕСКО»

– Карреру болельщики любили, считая его настоящим спартаковцем. Такое же отношение, кстати, к Валерию Карпину, которого многие хотели бы снова видеть во главе команды. И с ним вроде бы велись переговоры…

– Я, если честно, об этом не знаю. Но у каждого тренера, как и у команды, свой путь развития. Карпин получил хороший опыт, руководя «Спартаком». Сейчас он приносит пользу «Ростову» - и продолжает движение вперед вместе с этим клубом.

А что касается его сравнений с Каррерой и призывов болельщиков вернуть Карпина… По-моему, многие тренеры слышат о себе массу хорошего до того момента, как попадают в «Спартак». А потом все может резко поменяться. Как ни крути, в конечном итоге все определяет результат.

– Тедеско может его добиться?

– Если честно, пока я не видел ни одной игры «Спартака» Тедеско целиком. Но это молодой специалист, с европейским видением футбола, который успел добиться определенных успехов в бундеслиге. Думаю, он возьмет курс на омоложение команды. И это потребует времени.

«НОВЫЕ ТАЛАНТЫ ИЗ ПОЛЬШИ? МАЕЦКИ И КАРБОВНИК»

– Чем объясняете обилие польских легионеров в РПЛ? Во многих клубах они сейчас на ведущих ролях.

– Ну, наконец-то, дождался. (Смеется.) А то раньше только лысый поляк в воротах «Спартака» был… На самом деле, все логично. Результаты сборной Польши растут, одновременно растет и спрос на наших игроков. Он мог быть еще выше, если бы национальная команда лучше выступала в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Но пока мы уверенно проходим квалификацию, и развить успех не получается.

При этом подросло новое сильное поколение. Тот же Себастьян Шимански быстро перешагнул юношеский уровень. Полузащитник «Динамо» уже провел несколько матчей за сборную рядом с Робертом Левандовски – и продолжит развиваться. Мощный толчок польскому футболу, безусловно, дал домашний Евро-2012. Количество постепенно переходит в качество.

– Кого из игроков польского чемпионата посоветовали бы «Спартаку»?

– Если обратятся, я точно найду, что ответить. (Смеется.) Мог бы сейчас назвать голкипера «Легии» Радослава Маецки, но права на него уже выкупил «Монако». Ближайшие полгода он доиграет в Польше, а летом переедет во Францию. Есть еще неплохой левый защитник Михал Карбовник 2001 года рождения. Впрочем, я не так пристально слежу за экстралигой, полностью погружен в проблемы «Стромила». И не думаю, что в «Спартаке» не слышали о тех ребятах, которых я назвал. Они у всех на слуху.