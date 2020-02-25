Россия может спасти Евро-2020 от обвала

АПЕННИНЫ В ОГНЕ

Не верите, машете рукой – мол, это все выдумки и преувеличения прессы, искусственно нагнетающей страсти? А зря. Посмотрите лучше, что творится в Италии. На Апеннинах, где коронавирусом заражены более двух сотен человек и несколько уже скончались, в минувшем туре серии А отменили четыре матча: «Аталанта» – «Сассуоло», «Верона» – «Кальяри», «Торино» – «Парма» и «Интер» – «Сампдория». В ближайший уик-энд игры, видимо, переносить не будут, но уже известно, что минимум шесть встреч, в том числе центральный поединок тура «Ювентус» – «Интер», пройдут при пустых трибунах.

О степени серьезности проблемы говорят и другие факты: с вечера минувшего воскресенья закрыт и не дает спектаклей миланский оперный театр «Ла Скала», а в Венеции – одном из эпицентров распространения смертельного вируса в Италии – пришлось в срочном порядке отменить последние дни знаменитого местного карнавала.

Если вы полагаете, что это внутренняя проблема итальянцев, то снова глубоко ошибаетесь. Намеченный на четверг матч 1/16 финала Лиги Европы между тем же «Интером» и болгарским «Лудогорцем» тоже пройдет без зрителей – и тоже, как вы понимаете, по медицинским показаниям. Встреча «Наполи» и «Барселоны» в Лиге чемпионов избежала такой «участи» лишь потому, что коронавирус пока в основном свирепствует на севере Апеннин и не добрался до южных регионов. А «Юве» просто повезло, что в плей-офф ЛЧ туринцы стартуют в гостях у «Лиона». Зато мартовский ответный поединок команд с высокой вероятностью закроют для публики.

«ИННОВАЦИЯ» ОТ ПЛАТИНИ ПОД УГРОЗОЙ

А теперь давайте вспомним, где через три с половиной месяца, 12 июня, должен пройти матч открытия Евро-2020 Италия – Турция? Все верно, в Риме. Апеннинский «сапог», давно не принимавший крупнейшие соревнования (последним был ЧМ-1990), не мог остаться в стороне от «инновационного» изобретения Мишеля Платини, придумавшего отметить 60-летний юбилей континентальных первенств необычным турниром, кочующим по 12 странам Старого Света. И, естественно, в эту дюжину не могла не попасть Италия.

Впрочем, на одних Апеннинах свет клином не сошелся – и коварный вирус явно не собирается ограничивать ареал своего распространения лишь этим регионом. Какое-то минимальное количество заболевших сейчас есть чуть ли не в каждой стране мира, а это значит, что эпидемия в любой момент может вспыхнуть где угодно. В том числе, кстати, и в России.

Все это означает, что оригинальная задумка бывшего президента УЕФА отпраздновать юбилей этаким футбольным фестивалем, не имеющим одного конкретного «порта приписка», может пойти прахом. Представьте, во что превратится ожидаемый всеми болельщиками турнир, если даже в нескольких из 12 городов придется принимать такие же меры предосторожности, какие сейчас вводятся в Италии! Кому нужен будет Евро, если зрителей не будут пускать на трибуны?

Кстати, когда при подготовке к чемпионату мира 1986 года выбранную страну-хозяйку – Колумбию – постигло ужасающее по масштабам и разрушительности землетрясение, чиновникам ФИФА ничего не оставалось, как передать право проведения турнира Мексике. Там мировое первенство проводилось до этого в 1970-м, и многие арены еще не успели морально устареть, а требования к инфраструктуре в конце прошлого столетия не были столь серьезными, как сейчас.

КТО ПОДСТАВИТ УЕФА ПЛЕЧО

Теперь давайте представим, что коронавирус через два-три месяца действительно «закроет» для болельщиков несколько городов предстоящего континентального первенства. Каким видится выход из сложившейся ситуации?

Вариант первый – отменить чемпионат Европы и перенести его на другие сроки. Например, на 2021 год. Но это чревато огромными финансовыми потерями, поскольку контракты со спонсорами уже подписаны, телевизионные права на трансляции проданы, рекламное время тоже роздано отнюдь не за копеечки. Понятно, что здоровье людей важнее всего этого, но вряд ли в УЕФА решаться на столь невыгодный во всех отношениях шаг (хотя громкие заявления оттуда уже делаются).

Вариант второй – в пожарном порядке перенести Евро в одну из тех стран, куда злобный коронавирус не запустил свои лапы. Разумеется, эта страна должна быть готова к проведению турнира и в чисто футбольном плане, имея готовую сеть стадионов – аэропортов – гостиниц и прочего необходимого «содержимого».

И тогда на первый план выходят два очевидных кандидата – Германия и Россия. Немцы, как известно, официально наделены правом проведения следующего европейского первенства – в 2024 году, но обладают настолько развитой футбольной инфраструктурой, что готовы стать хозяевами любого крупного турнира, даже если их разбудить среди ночи и предложить такой вариант.

Ну а Россия пока еще не успела превратить в белых слонов недавний предмет своей гордости – дюжину современных стадионов в 11 городах страны, поэтому тоже готова подставить чиновникам УЕФА плечо в трудной ситуации. Это будет тем более выигрышным шагом в ситуации, когда мировое сообщество так и жаждем отобрать у нас любое мало-мальски значимое соревнование на волне борьбы с допингом.

Увы, как видим, есть вещи пострашнее допинга. И кто знает, может, Россия и станет тем убежищем, которое спасет Евро-2020 от «обвала» в период разгула смертельно опасного вируса. Вот это был бы сюжет!