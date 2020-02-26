РПЛ – лидер Европы по новизне арен. Осталось подтянуть посещаемость - Советский спорт
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26 февраля 2020 14:12ФутболЗибрак Артем

РПЛ – лидер Европы по новизне арен. Осталось подтянуть посещаемость

В преддверии возобновления российского сезона мы бросили беглый взгляд на то, как обстоят дела со стадионами в нашем чемпионате и в пятерке ведущих лиг Европы. Оказалось, здесь мы можем смотреть свысока даже на АПЛ!

СИМЕОНЕ БЫЛ ПРАВ

Вопреки обещаниям, «Тамбов» и весеннюю часть чемпионата проведет не в родном городе. Если осенью команда принимала соперников в Саранске, то теперь будет делать это в Нижнем Новгороде. При этом клуб арендует у «Спартака» для тренировок базу в Тарасовке…

С одной стороны, это, безусловно, удар по имиджу турнира. С другой - качественные условия игры и телекартинка на домашних матчах «Тамбова» обеспечены. И так можно сказать про подавляющее большинство арен РПЛ-2019/20. В сравнении с другими чемпионатами наш имеет практически образцовую инфраструктуру.

Только вдумайтесь: сразу 12 из 16 стадионов премьер-лиги (то есть, 75 процентов) построены в XXI веке. Исключения – «Арсенал» (1959 год), «Нефтяник» (1967), «Екатеринбург Арена» (1957) и «Центральный» (1960), где осенью проводил домашние матчи «Рубин». Впрочем, этот клуб неминуемо вернется на «Казань Арену», построенную в 2013 году. Либо в концовке нынешнего сезона, либо в начале следующего.

Более того, 10 стадионов РПЛ появились в «нулевые». Таким образом, средний возраст арен нашего элитного дивизиона составляет около 20 лет. Для сравнения, в большой Европе самыми новыми стадионами располагает бундеслига (средний возраст - 43 года). Дальше идут испанская примера (53), французская лига 1 (60), итальянская серия А (68) и, наконец, АПЛ. Средний возраст тамошних стадионов надо обозначить отдельно. Восемьдесят четыре года! То есть, львиную их долю строили еще до Второй мировой войны. А кто-то смеялся над Диего Симеоне, который недавно назвал «Энфилд» слишком дряхлым. Англичанам есть о чем задуматься…

КОГДА В РОССИИ ОТМЕНИЛИ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО?

Конечно, старенькие арены с течением времени подвергаются модернизации и могут выглядеть вполне современно, но и тут у РПЛ солидное преимущество. Обновления претерпели сразу семь стадионов, а средний возраст с учетом ремонта составил чуть более четырех лет. В этом отношении наш главный конкурент – Испания (11 лет с учетом реконструкций).

При этом только три арены примеры-2019/20 возведены в XXI веке – «Корнелья Эль Прат» в Барселоне (2009 год), «Сан-Мамес» в Бильбао (2013) и «Ванда Метрополитано» в Мадриде (2017). Испанцы, вообще, любители «освежать» инфраструктуру. За последние пять лет изменения коснулись девяти стадионов. А самым чахлым можно считать «Сьюдад де Валенсию», на которой в выходные «Реал» проиграл «Леванте» и потерял из-за травмы Эдена Азара. Это сооружение построено в 1969-м и с 1997-го не видело руки шпаклевщика.

Да и британцы - конечно, не такие ретрограды, как можно было бы подумать. В АПЛ арены тоже перестраиваются. Пусть восемь из них открыли свои ворота для зрителей еще в XIX веке! Самый древний - «Брэмолл Лэйн». Здесь играют в футбол с 1855 года. С тех времен, когда в России еще не отменили крепостное право.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В первую очередь англичане меняют вместимость трибун. После трагедии на «Хиллсборо», где в результате давки погибла почти сотня человек, стоячие места попали под запрет, и максимальное количество зрителей уменьшилось. Теперь же клубы АПЛ, по мере возможности, стараются, увеличивать количество кресел. И хотя далеко не каждая подобная реновация может считаться полноценной модернизацией, по факту средний возраст стадионов после ремонта составляет 13 лет. И все же, в нынешнем тысячелетии в АПЛ было построено меньше стадионов (только семь), чем в XIX веке, а самой современной остается арена «Тоттенхэма», открытая 3 апреля 2019 года.

Сравнительная новизна немецких стадионов во многом связана с проведением в стране ЧМ-2006. Тогда реконструкцию или ремонт пережили 12 арен из 18. Таким образом, их средний возраст с учетом ремонта составил 14 лет. Самый старый в бундеслиге - «Ан дер Альтен Ферстерай» (открытие - в 1920 году, реконструкция - в 2009-м). А действительно ветхой можно назвать «БайАрену», построенную в 1958 году и не ремонтировавшуюся с 1997-го.

Последним в Германии увидела свет «Опель Арена», на которой с 2009 года играет «Майнц». А самое свежее обновление пережил стадион в Лейпциге (в 2015-м). «Ред Булл Арена» была построена в 1956 году и до 1998-го оставалась самой вместительной в стране (100 тысяч зрителей).

Наконец, в Италии в XXI веке открылись только «Альянц Стэдиум» (2011 год) и «Сардиния Арена» (2017). Но еще примечательнее - то, что стадионов в серии А меньше, чем участвующих команд. Спортивные объекты часто принадлежат местным властям и сдаются в аренду сразу нескольким командам. Как известно, «Милан» и «Интер» принимают соперников на «Сан-Сиро», «Рома» и «Лацио» – на «Стадио Олимпико», а «Дженоа» и «Сампдория» – на «Луиджи Феррари».

Государственная форма собственности, разумеется, не способствует обновлению инфраструктуры. Как следствие, на «Луиджи Феррари» не было ремонта с 1982 года, на «Маркантонио Бентегоди» – с 1989-го, на «Артемио Франки» – с 1990-го, на «Эннио Тардини» – с 1993-го. Эти арены уже морально устарели, но за модернизацию взяться просто некому. То ли дело Россия…

ВОТ БЫ НАМ КАК В БАВАРИИ

Однако в нашей бочке меда есть огромная ложка дегтя. Это посещаемость. Тут РПЛ из лидеров сразу откатывается в число аутсайдеров. Причем мы безнадежно уступаем европейцам не только по средней посещаемости (17 472 зрителя), но и по средней заполняемости трибун (всего 55 процентов). И это при том, что наши стадионы - наименее вместительные (в среднем - 31 750).

Ну а образцы для подражания - Англия и Германия. В бундеслиге выше средняя посещаемость (40 975 против 39 339), но ниже заполняемость (91,7 процента против 97,2). И это при том, что на протяжении многих лет статистика «Баварии» на своем поле неизменна – 100-процентный аншлаг. Это единственный клуб в Европе с таким показателем.

Активнее, чем в РПЛ, ходят на матчи в Испании (28 730, 74,7%), Италии (24 984, 70,3%) и Франции (22 633, 68,6%). А распределение чемпионатов по средней вместительности трибун таково: Германия (44 675), Англия (40 483), Испания (38 450), Италия (35 544), Франция (33 008) и Россия (31 750). То есть, клубы РПЛ с трудом заполняют арены более чем наполовину, хотя по-настоящему большим стадионом располагает только «Зенит»…

САМЫЕ НОВЫЕ СТАДИОНЫ В ПЯТЕРКЕ ВЕДУЩИХ ЧЕМПИОНАТОВ И РПЛ

Арена

Город

Страна

Клуб

Вместимость

Год

Тоттенхэм Стэдиум

Лондон

Англия

Тоттенхэм

62 303

2019

Ростов Арена

Ростов-на-Дону

Россия

Ростов

45 000

2018

ВТБ Арена

Москва

Россия

Динамо

25 716

2018

Мордовия Арена

Саранск

Россия

Тамбов*

44 149

2018

Самара Арена

Самара

Россия

Крылья Советов

45 000

2018

Газпром Арена

Санкт-Петербург

Россия

Зенит

67 800

2017

Сардиния Арена

Кальяри

Италия

Кальяри

16 233

2017

Ванда Метрополитано

Мадрид

Испания

Атлетико

67 703

2017

ФК Краснодар

Краснодар

Россия

Краснодар

34 089

2016

БЭБ Арена

Москва

Россия

ЦСКА

30 457

2016

Парк Олимпик Лион

Лион

Франция

Лион

59 186

2016

* Осенью выступал в Саранске, весной переедет на «Нижний Новгород».

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ СТАДИОНЫ В ПЯТЕРКЕ ВЕДУЩИХ ЧЕМПИОНАТОВ И РПЛ

Арена

Клуб

Страна

Ср. посещаемость

Вместимость

Заполняемость, %

Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д

Германия

81 153

81365

99,7

Альянц Арена

Бавария

Германия

75 000

75 000

100

Олд Траффорд

МЮ

Англия

72 685

74 879

97,1

Камп Ноу

Барселона

Испания

72 120

99 354

72,6

Сантьяго Бернабеу

Реал

Испания

65 777

81 044

81,2

Фелтинс Арена

Шальке

Германия

61 271

62 271

98,4

Эмирейтс

Арсенал

Англия

60 275

60 704

99,3

Лондон Сэдиум

Вест Хэм

Англия

59 890

60 000

99,8

Сан-Сиро

Милан, Интер

Италия

59 879

80 018

74,8

Ванда Метрополитано

Атлетико

Испания

56 953

68 456

83,2

17. Газпром Арена

Зенит

Россия

49 452

67 800

72,9

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