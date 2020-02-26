РПЛ – лидер Европы по новизне арен. Осталось подтянуть посещаемость

СИМЕОНЕ БЫЛ ПРАВ

Вопреки обещаниям, «Тамбов» и весеннюю часть чемпионата проведет не в родном городе. Если осенью команда принимала соперников в Саранске, то теперь будет делать это в Нижнем Новгороде. При этом клуб арендует у «Спартака» для тренировок базу в Тарасовке…

С одной стороны, это, безусловно, удар по имиджу турнира. С другой - качественные условия игры и телекартинка на домашних матчах «Тамбова» обеспечены. И так можно сказать про подавляющее большинство арен РПЛ-2019/20. В сравнении с другими чемпионатами наш имеет практически образцовую инфраструктуру.

Только вдумайтесь: сразу 12 из 16 стадионов премьер-лиги (то есть, 75 процентов) построены в XXI веке. Исключения – «Арсенал» (1959 год), «Нефтяник» (1967), «Екатеринбург Арена» (1957) и «Центральный» (1960), где осенью проводил домашние матчи «Рубин». Впрочем, этот клуб неминуемо вернется на «Казань Арену», построенную в 2013 году. Либо в концовке нынешнего сезона, либо в начале следующего.

Более того, 10 стадионов РПЛ появились в «нулевые». Таким образом, средний возраст арен нашего элитного дивизиона составляет около 20 лет. Для сравнения, в большой Европе самыми новыми стадионами располагает бундеслига (средний возраст - 43 года). Дальше идут испанская примера (53), французская лига 1 (60), итальянская серия А (68) и, наконец, АПЛ. Средний возраст тамошних стадионов надо обозначить отдельно. Восемьдесят четыре года! То есть, львиную их долю строили еще до Второй мировой войны. А кто-то смеялся над Диего Симеоне, который недавно назвал «Энфилд» слишком дряхлым. Англичанам есть о чем задуматься…

КОГДА В РОССИИ ОТМЕНИЛИ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО?

Конечно, старенькие арены с течением времени подвергаются модернизации и могут выглядеть вполне современно, но и тут у РПЛ солидное преимущество. Обновления претерпели сразу семь стадионов, а средний возраст с учетом ремонта составил чуть более четырех лет. В этом отношении наш главный конкурент – Испания (11 лет с учетом реконструкций).

При этом только три арены примеры-2019/20 возведены в XXI веке – «Корнелья Эль Прат» в Барселоне (2009 год), «Сан-Мамес» в Бильбао (2013) и «Ванда Метрополитано» в Мадриде (2017). Испанцы, вообще, любители «освежать» инфраструктуру. За последние пять лет изменения коснулись девяти стадионов. А самым чахлым можно считать «Сьюдад де Валенсию», на которой в выходные «Реал» проиграл «Леванте» и потерял из-за травмы Эдена Азара. Это сооружение построено в 1969-м и с 1997-го не видело руки шпаклевщика.

Да и британцы - конечно, не такие ретрограды, как можно было бы подумать. В АПЛ арены тоже перестраиваются. Пусть восемь из них открыли свои ворота для зрителей еще в XIX веке! Самый древний - «Брэмолл Лэйн». Здесь играют в футбол с 1855 года. С тех времен, когда в России еще не отменили крепостное право.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В первую очередь англичане меняют вместимость трибун. После трагедии на «Хиллсборо», где в результате давки погибла почти сотня человек, стоячие места попали под запрет, и максимальное количество зрителей уменьшилось. Теперь же клубы АПЛ, по мере возможности, стараются, увеличивать количество кресел. И хотя далеко не каждая подобная реновация может считаться полноценной модернизацией, по факту средний возраст стадионов после ремонта составляет 13 лет. И все же, в нынешнем тысячелетии в АПЛ было построено меньше стадионов (только семь), чем в XIX веке, а самой современной остается арена «Тоттенхэма», открытая 3 апреля 2019 года.

Сравнительная новизна немецких стадионов во многом связана с проведением в стране ЧМ-2006. Тогда реконструкцию или ремонт пережили 12 арен из 18. Таким образом, их средний возраст с учетом ремонта составил 14 лет. Самый старый в бундеслиге - «Ан дер Альтен Ферстерай» (открытие - в 1920 году, реконструкция - в 2009-м). А действительно ветхой можно назвать «БайАрену», построенную в 1958 году и не ремонтировавшуюся с 1997-го.

Последним в Германии увидела свет «Опель Арена», на которой с 2009 года играет «Майнц». А самое свежее обновление пережил стадион в Лейпциге (в 2015-м). «Ред Булл Арена» была построена в 1956 году и до 1998-го оставалась самой вместительной в стране (100 тысяч зрителей).

Наконец, в Италии в XXI веке открылись только «Альянц Стэдиум» (2011 год) и «Сардиния Арена» (2017). Но еще примечательнее - то, что стадионов в серии А меньше, чем участвующих команд. Спортивные объекты часто принадлежат местным властям и сдаются в аренду сразу нескольким командам. Как известно, «Милан» и «Интер» принимают соперников на «Сан-Сиро», «Рома» и «Лацио» – на «Стадио Олимпико», а «Дженоа» и «Сампдория» – на «Луиджи Феррари».

Государственная форма собственности, разумеется, не способствует обновлению инфраструктуры. Как следствие, на «Луиджи Феррари» не было ремонта с 1982 года, на «Маркантонио Бентегоди» – с 1989-го, на «Артемио Франки» – с 1990-го, на «Эннио Тардини» – с 1993-го. Эти арены уже морально устарели, но за модернизацию взяться просто некому. То ли дело Россия…

ВОТ БЫ НАМ КАК В БАВАРИИ

Однако в нашей бочке меда есть огромная ложка дегтя. Это посещаемость. Тут РПЛ из лидеров сразу откатывается в число аутсайдеров. Причем мы безнадежно уступаем европейцам не только по средней посещаемости (17 472 зрителя), но и по средней заполняемости трибун (всего 55 процентов). И это при том, что наши стадионы - наименее вместительные (в среднем - 31 750).

Ну а образцы для подражания - Англия и Германия. В бундеслиге выше средняя посещаемость (40 975 против 39 339), но ниже заполняемость (91,7 процента против 97,2). И это при том, что на протяжении многих лет статистика «Баварии» на своем поле неизменна – 100-процентный аншлаг. Это единственный клуб в Европе с таким показателем.

Активнее, чем в РПЛ, ходят на матчи в Испании (28 730, 74,7%), Италии (24 984, 70,3%) и Франции (22 633, 68,6%). А распределение чемпионатов по средней вместительности трибун таково: Германия (44 675), Англия (40 483), Испания (38 450), Италия (35 544), Франция (33 008) и Россия (31 750). То есть, клубы РПЛ с трудом заполняют арены более чем наполовину, хотя по-настоящему большим стадионом располагает только «Зенит»…

САМЫЕ НОВЫЕ СТАДИОНЫ В ПЯТЕРКЕ ВЕДУЩИХ ЧЕМПИОНАТОВ И РПЛ

Арена Город Страна Клуб Вместимость Год Тоттенхэм Стэдиум Лондон Англия Тоттенхэм 62 303 2019 Ростов Арена Ростов-на-Дону Россия Ростов 45 000 2018 ВТБ Арена Москва Россия Динамо 25 716 2018 Мордовия Арена Саранск Россия Тамбов* 44 149 2018 Самара Арена Самара Россия Крылья Советов 45 000 2018 Газпром Арена Санкт-Петербург Россия Зенит 67 800 2017 Сардиния Арена Кальяри Италия Кальяри 16 233 2017 Ванда Метрополитано Мадрид Испания Атлетико 67 703 2017 ФК Краснодар Краснодар Россия Краснодар 34 089 2016 БЭБ Арена Москва Россия ЦСКА 30 457 2016 Парк Олимпик Лион Лион Франция Лион 59 186 2016

* Осенью выступал в Саранске, весной переедет на «Нижний Новгород».

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ СТАДИОНЫ В ПЯТЕРКЕ ВЕДУЩИХ ЧЕМПИОНАТОВ И РПЛ