Де Брейне за пять минут поставил «Реал» на колени. «Ман Сити» выиграл в Мадриде

СТЕРЛИНГ И КРООС ОСТАЛИСЬ В ЗАПАСЕ

Самое вкусное противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов жребий оставил на последний игровой день. Оно и без того ожидалось с большим интересом, но после того, как УЕФА закрыл для «Манчестер Сити» два следующих розыгрыша, встреча двух фаворитов турнира стала невероятно острой. И это не говоря о встрече двух топ-тренеров антиподов Зинедина Зидана и Хосепа Гвардиолы. В двухраундовой встрече они должны определить, чей подход действеннее – по крайней здесь и сейчас – максимальная адаптивность или неизменная принципиальность подхода к игре.

Хозяева не смогли рассчитывать на травмированного Эдена Азара и давно отсутствующего Марко Асенсио. В отсутствие бельгийца позицию на левом фланге занял Винисиус Жуниор. Остались в запасе и Марсело с Тони Кроосом. Защитника заменил более умелый в обороне Ферлан Менди. Видимо, он вышел специально под Рияда Мареза. Позицию немца неожиданно закрыл Федерико Вальверде.

В составе «Сити» было меньше неожиданностей, и практически все они касались передней линии. Остались в запасе неважно чувствующий себя Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. Вместо них появились Габриэл Жезус и Бернарду Силва, но, к удивлению, бразилец оказался на левом фланге, а позицию на острие занял португалец.

Также отметим возвращение в центр обороны Николаса Отаменди. В предыдущем матче с «Лестером» (1:0) эту позицию занимал Фернандиньо. Впрочем, ему пришлось включиться в игру уже через полчаса игры, когда Эмерик Лапорт из-за травмы не смог продолжить встречу.

ЗИДАН И ГВАРДИОЛА СЛИШКОМ ХОРОШО ПОДГОТОВИЛИСЬ

Такое впечатление, что оба тренера по-настоящему боялись друг друга. Игра началась невероятно пассивно, а главное противоборство свелось к тому, что первым поймает соперника в переходной фазе игры. И те, и другие высоко встречали соперника, но прессинг был настроен не на агрессию и отбор, а перехват передачи. «Сити», чтобы соблюдать компактность, играл с высокой линией обороны и защищался по схеме 4-4-2, которая при получении мяча трансформировалась в 4-3-3.

«Реал» же предложил сопернику гибридную схему – слева в атаке действовал Винисиус, а правый фланг оставался защитнику Дани Карвахалю, тогда как вышедший вместо Гарета Бэйла Иско в позиционных атаках оказывался в центре, а на правый край смещался редко и только без мяча. У него в обороне была самая сложная задача. С одной стороны, ему вместе с партнерами надо было держать в центре поля квадрат (2-2), с другой – успевать на бровку, когда мяч оказывался в той зоне. В итоге команды перекрыли друг другу воздух, а игра оказалась шахматной партией, причем в патовой ситуации.

Кевин Де Брейне оказался в тисках и получал мяч крайне редко. Почти за полчаса он сделал только восемь передач. Для сравнения, лидер «горожан» Родриго за тот же отрезок сделал 28 передач, а лидерами оказались Рафаэль Варан и Серхио Рамос (по 40). Зато стоило бельгийцу получить мяч, он начинал творить. В одном эпизоде вывел к воротам под углом Жезуса (Тибо Куртуа спас партнеров), в другом – классно подал с углового, а вышедший из ворот Куртуа скинул мяч точно на бразильца. Мадридская бригада в лице Рамоса, Каземиро и Федерико Вальверде с трудом остановила мяч на ленточке. В общем, бельгиец был единственным светлым пятном.

«Сливочные» ответили убойным моментом Карима Бензема и Винисиуса. Эдерсон среагировал на удар француза головой в упор, но уже не мог помешать бразильцу добить в пустые ворота. На его счастье, в самый ответственный момент Винисиус поскользнулся и упустил свой шанс.

Статистика ударов в первые 45 минут не впечатлила: 3-5, из них в створ 1-2. Три удара для домашней команды за первый тайм – худший показатель для «сливочных» в Лиге чемпионов с 2013 года, когда они играли против «Галатасарая». В итоге главными событиями для тренеров стали травма Лапорта и желтая карточка Бенджамену Менди. Она стала для него третьей, а это значит, что ответную встречу в Манчестере он пропустит.

СКОРОСТЬ СТЕРЛИНГА, МАГИЯ ДЕ БРЕЙНЕ

Первый тайм не мог получиться скучнее, поэтому вторая половина матча подарила болельщикам больше ярких эмоций. «Сити» стал играть более вертикально и создавать моменты. Марез дважды мог выводить гостей вперед, но сначала, закручивая мяч в дальний угол, промахнулся, а затем не реализовал выход один на один – Куртуа в невероятном прыжке вытянул мяч из дальнего угла.

В ответ «Реал» поймал соперника при выходе из обороны и открыл счет. Отаменди и Родри не разобрались с мячом на своей половине поля. Винисиус его подхватил, ворвался в штрафную и покатил поперек штрафной набегающему Иско. Испанец беспрепятственно бил мимо Эдерсона. Англичане были значительно ближе к голу (имели двукратное преимущество по ударам 10-5), а пропустили первыми.

isco gives real madrid the lead against city... #rmamci pic.twitter.com/rD00kXGuIS

Минут на пять после гола «Сити» завладел инициативой, но «сливочные» быстро сбили с соперника спесь и не только не прижимались к своим воротам, но и, напротив, много владели мячом. Англичане не привыкли к такой реакции в АПЛ, поэтому, казалось, были удивлены и едва не поплыли. Хозяева забросали штрафную Эдерсона подачами с флангов и из глубины и едва не удвоили преимущество, но в завершающей стадии им не хватало последнего паса.

gabriel jesus levels it for city... #rmamci pic.twitter.com/Te7vh6xmPN

В попытке переломить ход игры Гвардиола выпустил Стерлинга. Но он стал героем позже. А поначалу де Брейне, оказавшись в окружении троих защитников, не глядя подал на линию вратарской. Жезус деликатно приобнял Рамоса, выиграл у него верховую борьбу и с близкого расстояния пробил Куртуа. Это его пятый гол в текущей ЛЧ, и все были забиты в гостях. А следом Стерлинг прорвался в штрафную по левому флангу и нарвался на неудачный подкат уставшего Карвахаля. Пенальти уверенно реализовал де Брейне.

#RMAMCI This de brune goal might sent them to next rou pic.twitter.com/xgHxsHSQyG