Григорий Морозов: «Спартак» ниже «Динамо». Почему мы должны их бояться?

«ХОТЕЛОСЬ БЫ СЫГРАТЬ В ДЕРБИ И ПОБЕДИТЬ»

- «Динамо» провело первые полноценные сборы под руководством Кирилла Новикова. Чем они запомнились?

- Тем, что в команде появился новый тренер по физподготовке Хосе Верчили. Испанец давал много интересных упражнений, которых раньше не было. На мой взгляд, зимой мы заложили хорошую базу. К дерби со «Спартаком» подходим в оптимальном состоянии. И физически, и психологически.

Надеюсь, болельщикам в субботу понравится наша игра. И возобновить сезон хочется с победы. Вдвойне приятно будет обыграть красно-белых. Дерби - это всегда что-то особенное.

- Какое из предыдущих запомнилось больше всего?

- 2018 года. Тогда мы победили на «Открытие Арене» 1:0. Правда, я не играл - из-за перебора желтых карточек. Но положительных эмоций было много. Если теперь выйду на поле и мы снова возьмем верх - радости будет еще больше. Участвовать в победе лично всегда приятнее.

«ДРУЗЬЯ И РОДСТВЕННИКИ ПРОСЯТ ДОСТАТЬ БИЛЕТЫ»

- Ажиотаж по мере приближения дерби усиливается?

- Ажиотажа нет. Спокойно готовимся. Изучили игру «Спартака», знаем, какие слабые стороны соперника можно использовать. При этом никому не надо отдельно объяснять значение матча. Все всё прекрасно понимают. И россияне, и иностранцы.

- Но у «Спартака» наверняка тоже будет максимальный настрой. Побаиваетесь красно-белых?

- Мы уважаем любого противника. Но «Спартак» сейчас ниже нас. Так почему мы должны бояться? «Динамо» способно играть на победу с кем угодно в премьер-лиге.

- Даже с «Зенитом»?

- На домашней арене, при поддержке наших болельщиков - безусловно.

- Знакомые просили достать билеты на субботний матч?

- Конечно. Заказы поступают - и от друзей, и от родственников. Все соскучились по большому футболу, а тут такой матч.

«МАТЧИ КРАСНО-БЕЛЫХ НА ТУРНИРЕ В КАТАРЕ НЕ СМОТРЕЛ»

- В составе «Спартака» зимой произошли изменения. Следили за победным для красно-белых крупным выставочным турниром в Катаре?

- Нет. У нас самих были сборы. Да и не так важны результаты товарищеских матчей. После отпуска футболисты приезжают в разной степени готовности. А турнир в Катаре был давно, еще в начале февраля.

- Однако главный новичок «Спартака» Александр Соболев уже тогда успел дебютировать за новую команду.

- Не хочу сейчас рассуждать об игроках соперника. У «Спартака» свои новички, у нас - свои. А кто за зиму стал сильнее, покажет игра.

- Болельщики предвкушают дуэль Соболева и нового лидера атак «Динамо» Николая Комличенко.

- Мы готовимся ко всему «Спартаку» и знаем, что противопоставить конкретно Соболеву. А от Комличенко ждем голов весной. Какое-то время у Николая ушло на адаптацию, команда на него играла. Думаю, с первых же официальных матчей он начнет доказывать свой класс.

«ПОСКОРЕЕ БЫ ВРАЧИ НАШЛИ ВАКЦИНУ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА»

- В «Младе-Болеславе» Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Там в каждом матче партнеры создавали ему массу 100-процентных моментов. В «Динамо» будет то же самое?

- Не буду раскрывать всех секретов. И не вижу смысла сравнивать чешский чемпионат с российским. Наш, конечно, выше уровнем - и здесь сложнее забивать любому нападающему. Но сила «Динамо» в командной игре. Мы все вместе работаем на результат. Кто больше забьет или отдаст передач, не так важно.

- Тема коронавируса в команде обсуждается? Вы наверняка знаете, что в Италии из-за эпидемии отменяют матчи, под угрозой оказался даже Евро-2020.

- Ситуация тревожная. Мы все надеемся, что проблема будет решена. Но, конечно, теперь ничего исключать нельзя. Поскорее бы уже ученые разработали вакцину…