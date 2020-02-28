Леонид Калошин: Графику «возможен пенальти» увидят не везде

«ЛИЦЕНЗИИ ПОЛУЧИЛИ 46 СУДЕЙ И АССИСТЕНТОВ VAR»

- Сколько арбитров VAR и их помощников будет задействовано?

- Лицензии получили 15 главных видеоарбитров и 31 ассистент. В каждом туре можно отработать не более двух матчей, разнесенных по разным игровым дням. При этом разрешено в одном случае выступить в качестве судьи в поле, в другом - возглавить бригаду VAR.

- Будет ли выводится на табло стадионов специальная графика в эпизодах с использованием видеоповторов?

- Постараемся, чтобы там, где это технически осуществимо, использовать картинки «возможен пенальти», «возможен офсайд» и так далее. Как это происходит на матчах под эгидой УЕФА. Но, конечно, не на всех аренах зрители это увидят. Зато во время телетрансляций будет полное единообразие.

- Как будет оплачиваться работа VAR-бригады?

- Ставка главного видеосудьи составит половину от оплаты труда арбитра в поле, его помощника - 25 процентов. Со следующего сезона расценки будут пересмотрены.

«ЕСТЬ ТРИ ИЗМЕНЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ОСЕННЕЙ ЧАСТЬЮ СЕЗОНА»

- На некоторых матчах первой части сезона система VAR уже применялась. Произойдут ли какие-то изменения в принципах ее использовании весной?

- Да, есть три момента. Первый касается исполнения 11-метрового. VAR сможет вмешаться лишь при очевидных нарушений правил - если на повторе будет виден серьезный просвет между ступней голкипера и линий ворот до исполнения удара, либо когда игроки слишком рано забежали в штрафную площадь.

Второй момент - это замена желтой карточки на красную. Судье не нужно будет информировать игрока о пересмотре своего решения перед тем, как удалить нарушителя с поля.

Третий момент тоже касается удаления. Если после видеоповтора выясняется, что вместо повторной желтой карточки надо было показать красную, игрока, который уже покинул поле, не надо возвращать из раздевалки. Судье достаточно сообщить об изменениях в протоколе капитану команды.

«ПО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛАМ КУБКА ОПРЕДЕЛИМСЯ ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ»

- Будут ли использоваться видеоповторы на предстоящих четвертьфиналах Кубка России, в которых представлены клубы ФНЛ?

- Окончательное решение пока не принято. Объявим его ближе к концу недели. До воскресенья точно определимся.

- Есть ли статистика, какое влияние оказывает VAR на решения арбитров?

- Конечно. Скажем, в матчах четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов летом прошлого года после вмешательства видеоарбитров решения главных судей менялись 27 раз. В среднем один такой эпизод приходился на четыре игры. В нашей премьер-лиге примерно каждый второй матч с VAR не обходился без отмены первоначального решения.

Конечно, видеоповторы - не панацея от всех бед. Ошибки были, есть и будут. Но повсеместное внедрение системы в РПЛ - огромный шаг вперед. В первую очередь это минимизирует число откровенных просчетов судей в поле. А вот в пограничных ситуациях на их решения VAR не влияет. Все в полном соответствии с требованиями и рекомендациями ФИФА и УЕФА.