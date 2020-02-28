Сработает ли против «Спартака» магия Ленинградки? Интриги 20-го тура РПЛ

Днем на поле «ВТБ Арены» в Москве выйдут «Динамо» и «Спартак», а вечером «Зенит» примет «Локомотив» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Кстати, все игры 20-го тура пройдут под новой вывеской - «Тинькофф Российская премьер-лига». Логотип чемпионата окрасился в желтые тона, поменял дизайн и главный приз турнира. Однако ни бело-голубым, ни красно-белым он предстоящей весной не светит. Как верно заметил защитник «Динамо» Григорий Морозов в интервью нашему изданию: «Спартак» - десятая команда РПЛ, так чего ее бояться?».

Впрочем, динамовцы убежали недалеко, на восьмую строчку. И вообще у соперников по столичному дерби много общего. Те и другие осенью сменили главных тренеров (Дмитрия Хохлова на Кирилла Новикова и Олега Кононова на Доменико Тедеско), зимой усилились перспективными бомбардирами с паспортом РФ (соответственно Николаем Комличенко и Александром Соболевым), но при этом не радовали ярким футболом на сборах (пусть «Спартак» и выиграл турнир в Дохе).

Предсказать победителя практически невозможно. Вроде бы статистика - за «Спартак». Только вдумайтесь: бело-голубые не побеждали красно-белых в РПЛ на своем поле с 2008 года. Тогда «Динамо» взяло верх со счетом 4:3. И - что интересно - это была последняя встреча команд на легендарной арене в Петровском парке, которую вскоре закрыли на реконструкцию. Теперь столичное дерби возвращается на Ленинградку. Хороший знак для динамовцев и болельщиков. Может, мы опять увидим семь забитых мячей, как 12 лет назад?

СМОЖЕТ ЛИ СЕМИН ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ПОДРЯД НЕ ПРОИГРАТЬ СЕМАКУ?

«Зенит» и так почти чемпион, а если в субботу возобновит сезон победой над «Локо», то окончательно расчистит дорогу к очередному титулу (отрыв от преследователей - 10 очков, в следующих двух турах команде принимать дома «Уфу» и «Урал»). Впрочем, Сергею Семаку есть, над чем поломать голову.

Почти наверняка «русскую классику» из-за травмы пропустит Артем Дзюба, который до зимнего перерыва приложил ноги, голову и другие разрешенные части тела примерно к половине голов команды (11 забитых мячей и 9 результативных передач). Да, у «Зенита» выздоровел 40-миллионный Малком, но бразилец для питерцев - пока и близко не Дзюба.

У «Локо» кадровый ресурс все равно меньше. Зимой вице-чемпионы так никого и не купили на место отданного в аренду «Сельте» Федору Смолову. Однако хитрый лис Юрий Семин всегда умел удивлять. И конкретно на Семака находил управу. В прошлом году 72-летний специалист не проиграл «Зениту» ни разу (ничья 1:1 и победа 1:0 в чемпионате, выигрыш 3:2 в Суперкубке). Как-то будет в 2020-м?

НА СКОЛЬКО ХВАТИТ КОКОРИНА И МАМАЕВА?

7 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев последний раз участвовали в официально матче. «Зенит» тогда победил «Краснодар» 2:1, Мамаев забил гол… Потом было шумное возвращение друзей из Питера в Москву, драки у гостиницы «Пекин» и на Большой Никитской, «Бутырка», колония в Белгородской области, выход на свободу, отказ в праве заявиться на чемпионат осенью 2019-го…

И вот, наконец, мы дождались этого момента. Мамаев и Кокорин - снова в большой игре. Первый в субботу должен сыграть за «Ростов» против «Ахмата», второй в воскресенье дебютирует за «Сочи» против «Арсенала», куда его так и не арендовали. Судя по тренировочным играм, оба набрали неплохую форму. Но одно дело - спарринги, и совсем другое - официальный матч. Посмотрим, на сколько хватит Павла и Александра в Грозном и Сочи. Лишь бы потом они не решили снова отпраздновать свое возвращение в РПЛ. А то расстояние между городами - небольшое. Мало ли что…

КАК ВЕРНУТСЯ НИЖНИЙ НОВГОРОД И СЛУЦКИЙ?

В воскресном матче «Тамбов» - «Рубин» нас ждут сразу два возвращения в РПЛ - Нижнего Новгорода и Леонида Слуцкого. Бывший тренер ЦСКА после заграничных мытарств запускает новый проект в Казани. Ну а Нижний на весну согласился приютить у себя тамбовский клуб, домашняя арена которого по-прежнему не соответствует требованиям премьер-лиги.

Интересно, сколько на трибунах соберется зрителей? Осенью в Саранске на «Тамбов» в среднем ходило около 7 тысяч.