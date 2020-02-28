Самые горячие дерби мира. Поножовщина, война баннеров и дерущийся президент - Советский спорт
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28 февраля 2020 15:00ФутболВелиев Эмиль

Самые горячие дерби мира. Поножовщина, война баннеров и дерущийся президент

В преддверии матча «Динамо» - «Спартак» рассказываем о том, что творится на футбольных дерби по всему свету.

Белград. «Црвена Звезда» – «Партизан»

Главное дерби Сербии считается одним из самых жестоких в мире. Клубы, образованные с разницей в несколько месяцев в 1945 году, сразу вышли на ведущие роли в стране (тогда – Югославии), что и предопределило вражду их фанатов на стадионе и за его пределами.

Противостояние насчитывает 238 матчей: 105 побед у «Црвены», 76 – у «Партизана». Билеты раскупаются за несколько недель до стартового свистка судьи независимо от турнирного положения команд. Город, разделенный на два лагеря, во время игры забывает обо всем остальном. В 1976-м домашняя для красно-белых арена «Райко Митич» вместила 108 тысяч человек!

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На фанатской войне все средства хороши: в ход идут части конструкции арены, ножи, огнестрельное оружие, бутылки, куски арматуры… Летальные исходы для «вечного дерби», увы, не редкость. В 1999 году 17-летнего фаната «Црвены» убили сигнальной ракетой, пущенной с вражеского сектора трибун.

Частенько масла в огонь подливают и футболисты. В том же 1999-м форвард черно-белых Матея Кежман после победного гола изобразил «автоматную очередь» в сторону фанатов красно-белых. Пришлось будущему игроку «Зенита» потом неделю не показывать нос из дома, так как группировка «Делие» пригрозила ему расправой. Чтобы окончательно загладить вину, Кежман принес публичные извинения в телевизионном эфире.

Стамбул. «Фенербахче» – «Галатасарай»

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В Турции футбольные фаны составляют до 70 процентов населения, включая женщин и стариков. Большинство поддерживает одну из трех самых популярных команд Стамбула – «Галатасарай», «Бешикташ» или «Фенербахче».

Особняком стоят встречи «Сарая» и «Фенера», которые называют «межконтинентальными дерби», так как стадионы клубов расположены в разных частях Света. Лимонно-желтые представляют азиатский район Кадикёй, красно-желтые исторический европейский центр города на противоположном берегу Босфора.

10 желтых карточек и 2 удаления – стандартная норма для этих матчей, участники которых готовы подраться на поле, даже если дружат в обычной жизни. Что уж говорить о болельщиках, бросающих с трибун файеры, камни, монеты и вообще все, что попадется под руку.

Самый известный футбольный хулиган Турции Окан Гулер по прозвищу Рэмбо вошел в черные списки абсолютно всех стадионов страны. Однажды перед началом «межконтинентального дерби» он выбежал на поле, установил флаг любимой команды на половине соперника и 20 минут оборонял его с ножом… Когда полиция впоследствии окружила дом Гулера, чтобы его арестовать, тот спустил на стражей порядка собаку и сам угрожал пистолетом-пулеметом МП-5.

Для борьбы с персонажами вроде Рэмбо турецкая федерация футбола несколько лет назад внедрила специальные карты фанатов для покупки билетов. Таким образом, поклонники «Фенербахче» не могут попасть на гостевые матчи с «Галатасараем» и наоборот. Зато в городе их столкновения – обычное дело. Не дай бог вам зайти в «чужой район» в «неправильной клубной символике»…

Очередное запоминающееся «межконтинентальное дерби» состоялось совсем недавно на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в районе Кадикёй. Судья показал 14 желтые и 3 красные карточки. В игрока «Фенера» с трибун прилетела полная бутылка воды, болельщики после поражения принялись оскорблять президента клуба Али Коча, а тот взял и… прыгнул в толпу, спровоцировав потасовку, останавливать которую пришлось спецслужбам.

Афины. «Олимпиакос» – «Панатинаикос»

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В Греции фанаты придерживаются «итальянского» стиля боления с использованием большого количества пиротехники. Во время дерби одна трибуна покрывается зеленой пеленой, другая пылает красным. Матч «Оли» и «Пао» величают «Матерью всех битв». Красные представляют порт Пирей на окраине города, зеленые – собственно Афины.

С 1925 года соперники провели 192 очных поединка – и, хотя «Олимпиакос» имеет большой перевес по победам (77 против 49), результат очередной игры, как правило, предсказать невозможно. Для команд дерби имеет большее значение, чем исход всего чемпионата.

То же самое относится к другим видам спорта, в которых тоже есть свои «Пао» и «Оли», – баскетбола, волейбола, даже водного поло. Болельщики клубов продолжают войну и там. После финального свистка «боевые действие» плавно перемещаются на улицу – и «третий тайм» нередко завершается поножовщиной.

Так, в 2007-м на матче женских волейбольных команд был зарезан болельщик «Пао». Убийство вызвало серьезный общественный резонанс, полиция провела расследование. Тем не менее, в отличие от Стамбула, в Афинах во время дерби на трибунах присутствует гостевой сектор. Атмосфера грекам важнее безопасности.

Рим. «Рома» – «Лацио»

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Вражда римских клубов имеет политическую подоплеку. Если «Рома» была образована в 1927 году волевым решением фашистского режима объединить три местные команды, то «Лацио» ведет родословную с самого начала XX века и гордится своей самоидентичностью.

В историческом споре «Рома» имеет перевес в 15 побед, но результат в этом дерби – не главное. Важнее противостояние болельщиков, которые стараются каждый раз переплюнуть оппонентов при помощи различных атрибутов «околофутбола». Во время матчей город переходит в режим партизанской войны.

Давным-давно фанаты «волков» растянули на южной трибуне баннер со словами «Выше «Ромы» только Бог», но их визави, заранее узнав об этом замысле, подготовили достойный ответ: «И Бог носит бело-голубые цвета «Лацио». Согласитесь, это было и обидно, и красиво!

Неудивительно, что первый смертельный исход на футболе в Италии был зарегистрирован именно на римском дерби. Это произошло в 1979 году. А в 2007-м погиб еще один фанат «Лацио» – 26-летний Габриэле Сандри, в которого в результате столкновения с полицией угодила резиновая пуля. Стрелявший угодил за решетку на 9 лет.

В следующем дерби легенда «Ромы» Франческо Тотти подошел к трибуне «Лацио» и возложил венок возле портрета убитого фаната. Этот поступок вызвал овацию всего стадиона. Хотя, Тотти часто огорчал соперников по дерби важными голами. После одного из них, в 2015 году, он прямо на поле сделал селфи с болельщиками. То фото с Тотти быстро превратилось в интернет-мем.

Буэнос-Айрес. «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт»

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Аргентинцы называют эти матчи «суперкласико». Еще бы, примерно 70 процентов населения страны поддерживает одну из команд – «Боку» либо «Ривер». И это зрелище того стоит. Неслучайно британское издание The Guardian поставило дерби Буэнос-Айреса на первое место в списке спортивных событий, которые необходимо увидеть, прежде чем умереть.

Про матчи «Боки» и «Ривера» слагают песни и снимают фильмы, а лучшие игроки Южной Америки мечтают принять участие хотя бы в одном таком спектакле. В 2018 году команды сошлись в финале главного турнира континента – Кубка Либертадорес. Не обошлось без скандала. После ничьей 2:2 на домашней арене «Боки» ответная встреча была сорвана из-за «бомбардировки» камнями автобуса с футболистами команды.

Несколько игроков получили ранения, 100 тысяч болельщиков устроили беспорядки возле стадиона «Монументаль» – и игру перенесли в Европу, в Мадрид, на знаменитый «Сантьяго Бернабеу». Домашний стадион «Реала» оказался счастливым для «Ривер Плейта» – «миллионеры» победили 3:1 и подняли над головой ценный трофей.

Глазго. «Рейнджерс – «Селтик»

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«Дерби старой фирмы» – не просто матч. За «Селтик» болеют ирландские иммигранты и католики, выступающие за выход Шотландии из состава Великобритания, за «Рейнджерс» – сторонники британского единства и протестанты.

Кстати, до 80-х годов прошлого века команды приглашали игроков, в том числе, по религиозному признаку. Такая сегрегация обеспечила непреодолимые противоречия, которые часто выливаются в уличные драки. Нетрудно догадаться, что это дерби – самое старое. Первый матч «Селтик» и «Рейнджерс» провели в 1891 году и с тех пор сталкивались друг с другом 368 раз!

В истории клубов были разные периоды. «Кельты» оказались на грани банкротства в 1990-е, но тогда их спасли фанаты, вложившие 9 миллионов фунтов в акции бело-зеленых. А вот «Рейнджерс» уже в новом тысячелетии быстро выбраться из долговой ямы не сумел. Когда сумма обязательств перевалила за 100 миллионов, клуб был отправлен в низший дивизион.

Подниматься наверх пришлось несколько лет. Но даже в четвертой лиге средняя посещаемость «Айброкс» составляла 45 тысяч – больше, чем в тот же период на домашних аренах «Милана» и «ПСЖ». Понятно, что когда за тебя так болеют, приходится умирать на поле. Тем более в дерби, которые вернулись в привычный график клубов из Глазго с выходом «Рейнджерс» в элиту.

Правда, навязать былую конкуренцию «Селтику» в борьбе за чемпионство для команды Стивена Джеррарда – пока непосильная задача.

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