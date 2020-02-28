Видео всех голов 20-го тура РПЛ (обновляется)

«Советский спорт» собрал видео всех голов 20-го тура премьер-лиги, который стал первым после зимнего перерыва.

РПЛ

20-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Оренбург» (Оренбург)

Гол: Попович, 42.

Нереализованный пенальти: Деспотович, 24 (вратарь).

Нереализованный пенальти Деспотовича

Гол Поповича