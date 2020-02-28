Видео всех голов 20-го тура РПЛ (обновляется) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 февраля 2020 19:30ФутболЛипкин Антон

Видео всех голов 20-го тура РПЛ (обновляется)

Все голы 20-го тура РПЛ в одном месте.

«Советский спорт» собрал видео всех голов 20-го тура премьер-лиги, который стал первым после зимнего перерыва.

РПЛ
20-й тур

«Крылья Советов» (Самара) – «Оренбург» (Оренбург)
Гол: Попович, 42.
Нереализованный пенальти: Деспотович, 24 (вратарь).

Нереализованный пенальти Деспотовича

Гол Поповича

Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав
Кто MVP-2020, если не Панарин? «Рейнджерс», ведомый русским Хлебушком, продолжает отчаянно цепляться за уайлд-кард. На Лонг-Айленде парни с Бродвея, одержав восьмую гостевую победу кряду (4:3 ОТ), побили клубный рекорд. 26.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий
Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег
Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай
Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым. 22.02.2020 04:00 Бокс Усачев Владислав
Без Месси и Роналду. Символическая сборная первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов «Советский спорт» о главных героях первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. 27.02.2020 09:30 Футбол Велиев Эмиль
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Новости
19:59 ММА Брат Хабиба узнал соперника по дебюту в UFC (фото)
19:44 Футбол Агент Озила: Возможно, мы продлим контракт с «Арсеналом»
19:28 Футбол «Крылья Советов» – «Оренбург»: Болельщица попросила защитника Карпова жениться на ней (фото)
19:24 Футбол Попович забил первый гол в РПЛ в 2020 году (видео)
19:12 Футбол Мияйлович получил первую красную карточку в РПЛ в 2020 году (видео)
19:10 Хоккей Рене Фазель: Сами мы не собираемся отменять чемпионат мира в Швейцарии
19:02 Футбол Садьо Мане: Победа в АПЛ с самого начала была нашей целью
18:53 Бокс Бой между Поветкиным и Уайтом должен состояться в мае
18:42 Теннис Кузнецова уступила Соболенко и не смогла пробиться в финал турнира WTA в Дохе
18:16 Футбол Александр Бубнов: В матче с «Оренбургом» самарцам поможет поддержка футбольного города
18:08 Футбол Правительство Великобритании может приостановить АПЛ из-за коронавируса
17:55 Теннис Циципас обыграл Эванса и вышел в финал турнира ATP в Дубае
17:47 Футбол «Крылья Советов» – «Оренбург». Составы команд
17:39 Футбол Дмитрий Рубашко: Имбула уже в Сочи, но нужно решить вопросы с заявкой
17:31 Теннис Арина Соболенко: Думаю, что WTA будет скучать по Шараповой
17:25 Футбол Юрген Клопп – о коронавирусе: Мы не запрещаем никому пожимать руки
17:15 Футбол Александр Кокорин: Буду стараться выйти на прежний уровень и выступить на ЧЕ-2020
17:04 Футбол Ари: «Сельте» нужно принять Смолова и довериться ему
16:51 Хоккей Алексей Кудашов: В плей-офф не бывает мелочей – расслабляться нельзя ни на секунду
16:41 Футбол Полузащитник «Крыльев Советов» Хади получил рабочую визу для выступления в РПЛ
Два фрегата РФ с ракетами "Калибр" прошли через Босфор и направились к Сирии
Стал известен полный список омских компаний, пострадавших от «Холидея». Сумма выросла
Хуже был только Нижний Новгород — почему Татарстан не лечит орфанных пациентов
«Это показуха»: в Волгограде назревает скандал из-за некачественной реставрации парка
Руководство аэропорта «Петрозаводск» ушло в отставку
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика