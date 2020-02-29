Александр Мостовой: Бакаев – лучший, Зобнин на подхвате - Советский спорт
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29 февраля 2020 20:05ФутболУсачев Владислав

Александр Мостовой: Бакаев – лучший, Зобнин на подхвате

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, за счет чего красно-белые в матче 20-го тура РПЛ смогли обыграть «Динамо» (2:0).

Напомним, что голами в этой встрече отметились полузащитники «Спартака» Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин. После этого матча красно-белые поднялись на девятое место, а «Динамо» расположилось на строчку ниже.

– Был ли это футбол высокого качества или командам еще надо прибавлять?
– Скорее второе. Я исхожу из того, что в матче было много ошибок, чем и воспользовались футболисты «Спартака». Первый гол – безобразная ошибка Клинтона Н'Жье, который потерял мяч в центре поля. Пошла атака, Зелимхан Бакаев попал в попу Александра Соболева, тот здорово развернулся и вернул мяч. Защитники не разобрались.

«Спартак» выиграл, но сказать, чтобы кроме Бакаева кто-то себя проявил? Соболев, может, моментами, но не переигрывали спартаковцы соперника. Тем более, когда во втором тайме вышел Николай Комличенко и два раза пробил в каркас ворот.

Игроки «Спартака» выиграли, молодцы. Они использовали ошибки футболистов «Динамо». Бросалось в глаза, что они лучше готовы: резче, быстрее. Все делали быстрее. «Динамо», играя дома, отошло на свою половину. И стартовый состав был непонятен лично для меня.

– Комличенко, Кирилл Панченко, Константин Рауш, Жоаозиньо, Максимилиан Филипп. Половина стартового состава осталось на скамейке запасных.
– Да. Посмотрел на запас «Динамо» в перерыве. Ничего себе! Эти ребята же еще недавно были основными, а тот же Н'Жье все делал невпопад. Вроде бежит, но когда надо не отдает. Но его не заменили. Роман Нойштедтер в середине поля просто потерялся. 90 процентов передач поперек поля и назад, хотя есть Филипп. Молодой поляк Себастьян Шиманьски, получивший травму, тоже как всегда растворился. Ощущение, что он может играть только с командами слабого уровня. Это бросилось в глаза.

«Спартак» этим воспользовался. Как всегда молодец – Бакаев. Второй по полезности – Роман Зобнин. Хорошо сыграл и гол забил. Кстати, опять из-за ошибки защитника. В этом эпизоде спартаковцы сыграли в стенку, а защитник смотрел только на Бакаева, поэтому Зобнин убежал практически от боковой линии.

Но если бы Комличенко реализовал хотя один момент, у «Динамо» оставалось много времени.

– Вы часто хвалили Зе Луиша за объем работы. Сейчас в «Спартаке» есть Соболев, который по фактуре на него похож. Это замена сопоставимая Зе Луишу?
– Пока рано говорить. Соболев делал все, что мог, но я бы не сказал, что он был так уж заметен в игре. И моментов у него практически не было. Один удар головой. Тяжело сравнивать. Так можно и Комличенко похвалить. Вышел и два хороших удара. Могу сказать, что хорошо, что Соболев есть у «Спартака». Когда его приобрели, я сказал: «Будет играть». Именно такого нападающего красно-белым не хватало. Здорового, габаритного.

Возвращаясь к самому началу разговора, у «Спартака» есть Бакаев – определяющий футболист с первых матчей этого сезона. Человек, который бежит, отдает, нагнетает и многое делает.

– «Спартак» прибавил по сравнению с матчами межсезонного турнира?
– Я бы так не сказал. Если разобрать по эпизодам, у «Спартака» был отличный момент при счете 2:0. Но у «Динамо» тоже были два с половиной момента, поэтому нет. Перед зимней паузой мы говорили, что «Спартак» может прибавить. По составу красно-белые не уступают ведущим клубам лиги.

– А состав «Динамо»? На что претендовать должны бело-голубые?
– Я «Динамо» практически не видел этой зимой. Поэтому я и удивился, когда увидел стартовые составы. Неплохой выбор, но тренер Кирилл Новиков с составом не угадал.

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