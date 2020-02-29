Семин опять не проигрывает Семаку. Боевая нулевая ничья в Петербурге

С Малкомом, но без Дзюбы и Азмуна

Первый весенний матч против «Локомотива» для «Зенита», по сути, ключевой в чемпионской гонке. С учетом того факта, что следом питерцам принимать дома «Уфу» и «Урал», уже в этой игре они могли решать вопрос с чемпионским титулом. Слишком уж велико их преимущество над конкурентами, тем более, что те не отличаются стабильностью.

Сергей Семак столкнулся с нетривиальной для себя проблемой. В его распоряжении есть всего два номинальных форварда. Осенью чудесным образом они практически не пропускали матчи, а тут выбыли сразу оба. Артем Дзюба получил травму за несколько дней до игры, а об отсутствии Сердара Азмуна стало известно только в день матча. СМИ сообщали о болезни иранского форварда. Семак эту информацию опроверг, но все же оставил его на скамейке запасных.

В их отсутствие Семаку требовалось придумать, кто сможет сыграть на острие. Он решил эту задачу следующим образом – универсальные Александр Ерохин и Себастьян Дриусси отправились в переднюю линию, Малком и Алексей Сутормин расположились на флангах. Для бразильца, приобретенного летом за 40 млн евро, этот матч стал первым в основе в РПЛ.

Юрий Семин тоже недосчитался нескольких важных боевых единиц – Антон Миранчук по-прежнему травмирован, Федор Смолов уехал в «Сельту», а Мацей Рыбус пропускал игру из-за дисквалификации. У него особого выбора не было – вышли все «живые», за исключением Рифата Жемалетдинова. Отметим мощный кулак в полузащите железнодорожников, составленный из трех опорников Гжегожа Крыховяка, Дмитрия Баринова и Станислава Магкеева, всего второй раз вышедшего в основе в нынешнем сезоне. Они расположились перед двумя центральными защитниками Ведраном Чорлукой и Соломоном Кверквелией.

Две желтые для Семина

Гости вышли на игру очень настроенными сражаться за каждый метр поля. В течение первых 10 минут врачи «Зенита» дважды выбегали оказывать помощь своим игрокам. Баринов в борьбе съездил локтем по голове Дриусси, а Дуглас Сантос в аналогичной ситуации получил по лицу от Алексея Миранчука. Бразильцу вообще разбили нос, и ему даже потребовалось поменять залитую кровью футболку.

Перед перерывом Семин после серии неудач говорил, что весной мы увидим другой «Локомотив» – в первую очередь, по боевым качествам, – и похоже, что сдержал слово. Стоит ли удивляться, что Бенедикт Хеведес получил первое предупреждение уже на 14-й минуте. Главный тренер «Локо» был настолько возмущен этим решением, что успокаивать его пришлось арбитру Евгению Турбину (желтая карточка) и даже Крыховяку (он довольно эмоционально попросил босса вернуться на скамейку).

И все же к середине тайма он умудрился получить второе предупреждение, и отправить ветерана нашего тренерского цеха в подтрибунное помещение. В общем, ярость и страсть – как всегда, будут главным оружием москвичей в ситуации с катастрофическим кадровым голодом.

Штанга Ерохина

План же Семина работал отлично. Вопреки ожиданиям, в позиционной обороне красно-зеленые выстраивались по схеме 4-1-4-1. Глубоко в опорной зоне располагался Магкеев, а Крыховяк и Баринов вставали в одну линию с Жоау Мариу и Миранчуком. Такая модель позволила Семину получить численное преимущество и в центре, и на флангах. Хозяева пытались продвигать мяч через фланги, но неизменно там застревали.

«Зенит» играл очень узко – когда мяч доставлялся на фланг, крайний полузащитник с противоположной бровки смещался в центр поля. Хозяева старались атаковать компактно, но добились лишь невероятной плотности в зоне с мячом, а перевести мяч с фланга на фланг оказывалось просто некому. Как следствие, ни Сутормин, ни Малком никак оборону соперника не напрягали. «Зенит» много владел мячом (55%), но даже к штрафной добирался с большим трудом – в такой линейной игре футболистам отчетливо не хватало открываний между линиями. Ну, и отчетливый перекос на левый фланг Сутормина также не лучшим образом сказался на игре хозяев.

В общем, борьбы, в том числе тактической, было много, а непосредственно футбола – мало. В створ за 45 минут команды не пробили ни разу, а единственную опасную атаку хозяева провели, быстро вбросив аут, чего гости не ожидали, потому что были уверены, что мяч – их. Ерохин пробил прицельно в дальний угол, но угодил в штангу.

15 минут давления «Зенита»

После перерыва левоногий Малком стал действовать ближе к центру, и сразу пошли удары в створ ворот Гилерме. Он проверил вратаря сам (защитники успели броситься по мяч, и тот дошел до голкипера спущенным, но катился точно в угол) и ассистировал Сутормину. Россиянин слева вошел в штрафную, но пробил слабо и бесхитростно.

Питерцы начали выше прессинговать соперника выше, и «Локо» окончательно свалился на длинные передачи вперед. Стоило попытаться выйти из обороны низом, мгновенно следовал перехват. Так, Владислав Игнатьев неточной передачей обрезал партнеров, но Ерохин после проникающей передачи Дриусси из выгодной позиции запустил мяч над перекладиной (у него вообще с точностью беда – пять ударов и ни одного в створ). Если за весь первый там хозяева пробили шесть раз, то во второй половине столько же – за 15 минут. Москвичи опустились очень глубоко к своим воротам, и кажется, что не по своей воле.

К середине тайма давление «Зенита» стало сходить на нет. Семак, пытаясь заново завести своих игроков, выпустил вместо Дриусси Азмуна. Но «Локо» продолжил отодвигать игру от своих ворот. Особенно старался Миранчук, чаще всех шедший в дриблинг (четыре попытки, и все удачные). В компенсированное время он имел шанс вырвать победу, но Андрей Лунев (он появился вместо Михаила Кержакова) не позволил переиграть себя один в один.

Диспетчер Дуглас Сантос

Хозяева стали нервничать и собрали за пять минут три предупреждения: Иванович, Ракицкий, Магомед Оздоев, все трое – игроки центральной оси поля. Для серба карточка стала четвертой, матч с «Уфой» он пропустит. Семак снял второго форварда, выпустив Юрия Жиркова, но принципиально игра уже не изменилась.

В целом, «Зенит» провел далеко не лучший матч. По-настоящему может записать себе его в актив только Дуглас Сантос, через которого шло большинство атак. Защитник часто ходил вперед по флангу или заполнял центр поля и попал в топ-2 по количеству передач (66). Для сравнения, на противоположном краю Караваев и Малком сделали чуть больше (69) совместными усилиями.

Игра завершилась нулевой ничьей, которой не могут быть довольны ни те, ни другие. Гости потеряли важнейшие очки в борьбе за место в Лиге чемпионов, а хозяева, будучи сильнейшим клубом России, не смогли добиться домашней победы. В трех матчах нынешнего сезона с учетом Суперкубка России Семак не смог обыграть Семина ни разу – два поражения и ничья.

«Зенит» – «Локомотив» – 0:0 (0:0)

«Зенит»: Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком, Барриос, Оздоев, Сутормин (Кузяев, 88), Ерохин (Жирков, 77), Дриусси (Азмун, 69).

«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Мурило, 90), Хеведес, Магкеев, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер (Жемалетдинов, 76).

Предупреждения: Хеведес, 14. Гилерме, 32. Иванович, 69. Ракицкий, 71. Оздоев, 74.

Удаление: Семин, 25 (гл. тренер).

Судья: Турбин (Дмитров).