Доменико Тедеско: Наверное, впервые за все время работы в России слышу комплименты

«ЗОБНИН ПРОВЕЛ ПРЕКРАСНЫЙ МАТЧ. КАК И РАССКАЗОВ»

- Это отличная победа, с которой я поздравляю свою команду и спартаковских болельщиков, – сказал Тедеско. – Но не следует забывать, что во втором тайме форвард «Динамо» Николай Комличенко в двух эпизодах пробил в штангу наших ворот. Нужно сделать так, что впредь подобное не повторялось, потому что забей Комличенко в первом моменте, счет стал бы ничейным – 1:1. Да и во втором эпизоде уже при счете 2:0 в нашу пользу ситуация могла измениться коренным образом. Так что будем над этим работать.

- Блестящий матч провел Роман Зобнин. Вы это связываете с его отменной функциональной готовностью, особым настроем на игру против своей бывшей команды или с тем, что он вернулся на позицию центрального полузащитника с не совсем привычного для него правого фланга обороны?

- Не хотел бы сейчас говорить об отдельных футболистах, потому что это была победа всего нашего коллектива. Но если говорить конкретно про Зобнина, да, я согласен, что Роман провел прекрасный матч, очень хорошо смотрелся. А что касается его позиции на поле, думаю, он в прошлых матчах показал, что он и в роли крайнего защитника прекрасно себя зарекомендовал. Тем не менее, у нас было время, чтобы на фланге обороны подтянуть других футболистов: против «Динамо» играл Николай Рассказов, есть у нас и Андрей Ещенко на этой позиции, что и позволило Роману вернуться на более привычное место в тактической схеме. Но еще раз повторюсь, что универсализм Зобнина позволяет ему быть одинаково эффективным на разных позициях.

- Вы упомянули про гибкость и универсальность – насколько гибким будет состав «Спартака» с учетом приближающегося дерби с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России? Будете ли использовать ротацию, или победный состав не меняют?

- Журналисты часто задают мне подобные вопросы, но хочу вам напомнить, что «Спартак» – единственная команда, которая регулярно устраивает предматчевые пресс-конференции. Поэтому сейчас я не буду отвечать на вопросы, касающиеся состава на следующую игру, чтобы не давать пищу для размышления своим коллегам из других клубов. Кроме того, я пока ничего не могу сказать о возможной ротации состава, потому что нужно будет смотреть состояние игроков завтра, как они будут восстанавливаться. Но уже вечером после дерби с «Динамо» мы начнем подготовку к поединку с ЦСКА.

- Показалось, что против «Динамо» у вашей команды не все в порядке было на флангах. В частности, много опасных атак у соперника проходило по правому спартаковскому флангу, где не всегда справлялся Николай Рассказов. Вы тоже так считаете?

- На мой взгляд, Рассказов провел прекрасный матч, постоянно прессинговал. Было видно, что сил у него хватало, поэтому бежал до конца. И я не уверен, что «Динамо» больше атаковало именно по флангу Коли. «Динамо» – очень хорошая команда, которая одинаково хорошо использовала разные варианты развития атак. Касаемо оборонительных действий крайнего защитника могу сказать, что здесь очень важна работа наших «восьмерок». Иногда и нападающие должны смещаться на фланг, чтобы помогать защитникам. А когда фланговый игрок обороны идет вперед, центральные защитники тоже должны закрывать эту зону. В случае с Рассказовым эти функции возлагались на Илью Кутепова. Поэтому не один Коля отвечал за этот фланг – это была ответственность многих игроков.

«СОБОЛЕВ С ОТКРЫТЫМ РТОМ СЛУШАЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»

- Как оцените игру зимнего новобранца «Спартака» Александра Соболева? Насколько высок уровень его индивидуального мастерства и его умение открываться?

- Соболев – отличный игрок, профессионал. Он еще достаточно молод, постоянно учится. Приятно видеть, как он относится к нашим теоретическим занятиям, буквально с открытым ртом воспринимая всю информацию. Против «Динамо» Александр провел очень хороший матч, в первом тайме у него было два отличных момента, но, к сожалению, реализовать их не получилось. Но будем надеяться, что он сделает следующий шаг в своем развитии и как раз прибавит в реализации.

- В дерби роль единственного опорного хавбека исполнил Алекс Крал. Не было ли в этом риска, поскольку чешский полузащитник не является чистым опорником? Когда в строй вернется Наиль Умяров, который как раз мог бы помочь закрыть эту позицию?

- Если честно, не понял вопроса по поводу риска: ведь многие команды играют по схеме 4-3-3 тоже с единственным опорным полузащитником, но при этом у них еще и четыре защитника, тогда как у «Спартака» – пять. Более того, рядом с Кралом постоянно работают наши «восьмерки», которые тоже могут помочь ему, в том числе, и в обороне. Крал – сам по себе достаточно универсальный игрок, способный сыграть как опорника, так и «восьмерку», и даже опуститься в центр обороны. Что касается Наиля Умярова, это действительно серьезная потеря для нас. Он выбыл из строя на какое-то время, и пусть этот футболист 2000 года рождения, но он уже показал, на что способен. Наиль провел несколько отличных матчей за «Спартак» в первой части сезона, и теперь можно только пожелать ему скорейшего восстановления. И даже если ему будет сложно отвоевать место в стартовом составе, я считаю это хорошим знаком, поскольку конкуренция только идет всем на пользу.

- Перед матчем и после его окончания случились две массовые драки между фанатами «Спартака» и «Динамо». Может быть, у вас есть некое обращение к болельщикам по этому поводу?

- Я ничего об этом не знал, но я с сожалением узнаю подобного рода новости. Мне жаль, что это случилось, и я, конечно, не одобряю такое поведение болельщиков. Считаю, что свою команду нужно поддерживать более чистыми и мирными способами.

- Спасибо за отличную подготовку команды – было заметно, что игроки «Спартака» активно прессингуют, бегут в атаку до самой последней минуты матча. Хотелось бы узнать, о чем вы достаточно долго говорили с Рассказовым у бровки перед началом второго тайма?

- Прежде всего хочу сказать спасибо большое (эти два слова Тедеско сказал по-русски. – Прим. ред.) за комплименты: наверное, мне впервые за все время работы в России сказали после матча что-то приятное. Но я не могу даже после победы сказать, что все в игре «Спартака» было хорошо. Точно так же после поражений моей команды я ни в коем случае не соглашусь, что все было плохо. А по поводу Рассказова… Я сказал Николаю, какие у него классные бутсы, и как он здорово в них смотрится (улыбается). И на ближайшей тренировке я тоже хотел бы выйти на поле в таких же бутсах.