Доменико Тедеско: Наверное, впервые за все время работы в России слышу комплименты - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 февраля 2020 21:15ФутболМощенко Захар

Доменико Тедеско: Наверное, впервые за все время работы в России слышу комплименты

Главный тренер московского «Спартака» после победы в столичном дерби над «Динамо» (2:0) признал, что все в игре могло сложиться иначе, если бы форвард бело-голубых Николай Комличенко дважды попал не в штангу, а в ворота красно-белых.

«ЗОБНИН ПРОВЕЛ ПРЕКРАСНЫЙ МАТЧ. КАК И РАССКАЗОВ»

- Это отличная победа, с которой я поздравляю свою команду и спартаковских болельщиков, – сказал Тедеско. – Но не следует забывать, что во втором тайме форвард «Динамо» Николай Комличенко в двух эпизодах пробил в штангу наших ворот. Нужно сделать так, что впредь подобное не повторялось, потому что забей Комличенко в первом моменте, счет стал бы ничейным – 1:1. Да и во втором эпизоде уже при счете 2:0 в нашу пользу ситуация могла измениться коренным образом. Так что будем над этим работать.

- Блестящий матч провел Роман Зобнин. Вы это связываете с его отменной функциональной готовностью, особым настроем на игру против своей бывшей команды или с тем, что он вернулся на позицию центрального полузащитника с не совсем привычного для него правого фланга обороны?
- Не хотел бы сейчас говорить об отдельных футболистах, потому что это была победа всего нашего коллектива. Но если говорить конкретно про Зобнина, да, я согласен, что Роман провел прекрасный матч, очень хорошо смотрелся. А что касается его позиции на поле, думаю, он в прошлых матчах показал, что он и в роли крайнего защитника прекрасно себя зарекомендовал. Тем не менее, у нас было время, чтобы на фланге обороны подтянуть других футболистов: против «Динамо» играл Николай Рассказов, есть у нас и Андрей Ещенко на этой позиции, что и позволило Роману вернуться на более привычное место в тактической схеме. Но еще раз повторюсь, что универсализм Зобнина позволяет ему быть одинаково эффективным на разных позициях.

- Вы упомянули про гибкость и универсальность – насколько гибким будет состав «Спартака» с учетом приближающегося дерби с ЦСКА в четвертьфинале Кубка России? Будете ли использовать ротацию, или победный состав не меняют?
- Журналисты часто задают мне подобные вопросы, но хочу вам напомнить, что «Спартак» – единственная команда, которая регулярно устраивает предматчевые пресс-конференции. Поэтому сейчас я не буду отвечать на вопросы, касающиеся состава на следующую игру, чтобы не давать пищу для размышления своим коллегам из других клубов. Кроме того, я пока ничего не могу сказать о возможной ротации состава, потому что нужно будет смотреть состояние игроков завтра, как они будут восстанавливаться. Но уже вечером после дерби с «Динамо» мы начнем подготовку к поединку с ЦСКА.

- Показалось, что против «Динамо» у вашей команды не все в порядке было на флангах. В частности, много опасных атак у соперника проходило по правому спартаковскому флангу, где не всегда справлялся Николай Рассказов. Вы тоже так считаете?
- На мой взгляд, Рассказов провел прекрасный матч, постоянно прессинговал. Было видно, что сил у него хватало, поэтому бежал до конца. И я не уверен, что «Динамо» больше атаковало именно по флангу Коли. «Динамо» – очень хорошая команда, которая одинаково хорошо использовала разные варианты развития атак. Касаемо оборонительных действий крайнего защитника могу сказать, что здесь очень важна работа наших «восьмерок». Иногда и нападающие должны смещаться на фланг, чтобы помогать защитникам. А когда фланговый игрок обороны идет вперед, центральные защитники тоже должны закрывать эту зону. В случае с Рассказовым эти функции возлагались на Илью Кутепова. Поэтому не один Коля отвечал за этот фланг – это была ответственность многих игроков.

«СОБОЛЕВ С ОТКРЫТЫМ РТОМ СЛУШАЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»

- Как оцените игру зимнего новобранца «Спартака» Александра Соболева? Насколько высок уровень его индивидуального мастерства и его умение открываться?
- Соболев – отличный игрок, профессионал. Он еще достаточно молод, постоянно учится. Приятно видеть, как он относится к нашим теоретическим занятиям, буквально с открытым ртом воспринимая всю информацию. Против «Динамо» Александр провел очень хороший матч, в первом тайме у него было два отличных момента, но, к сожалению, реализовать их не получилось. Но будем надеяться, что он сделает следующий шаг в своем развитии и как раз прибавит в реализации.

- В дерби роль единственного опорного хавбека исполнил Алекс Крал. Не было ли в этом риска, поскольку чешский полузащитник не является чистым опорником? Когда в строй вернется Наиль Умяров, который как раз мог бы помочь закрыть эту позицию?
- Если честно, не понял вопроса по поводу риска: ведь многие команды играют по схеме 4-3-3 тоже с единственным опорным полузащитником, но при этом у них еще и четыре защитника, тогда как у «Спартака» – пять. Более того, рядом с Кралом постоянно работают наши «восьмерки», которые тоже могут помочь ему, в том числе, и в обороне. Крал – сам по себе достаточно универсальный игрок, способный сыграть как опорника, так и «восьмерку», и даже опуститься в центр обороны. Что касается Наиля Умярова, это действительно серьезная потеря для нас. Он выбыл из строя на какое-то время, и пусть этот футболист 2000 года рождения, но он уже показал, на что способен. Наиль провел несколько отличных матчей за «Спартак» в первой части сезона, и теперь можно только пожелать ему скорейшего восстановления. И даже если ему будет сложно отвоевать место в стартовом составе, я считаю это хорошим знаком, поскольку конкуренция только идет всем на пользу.

- Перед матчем и после его окончания случились две массовые драки между фанатами «Спартака» и «Динамо». Может быть, у вас есть некое обращение к болельщикам по этому поводу?
- Я ничего об этом не знал, но я с сожалением узнаю подобного рода новости. Мне жаль, что это случилось, и я, конечно, не одобряю такое поведение болельщиков. Считаю, что свою команду нужно поддерживать более чистыми и мирными способами.

- Спасибо за отличную подготовку команды – было заметно, что игроки «Спартака» активно прессингуют, бегут в атаку до самой последней минуты матча. Хотелось бы узнать, о чем вы достаточно долго говорили с Рассказовым у бровки перед началом второго тайма?
- Прежде всего хочу сказать спасибо большое (эти два слова Тедеско сказал по-русски. – Прим. ред.) за комплименты: наверное, мне впервые за все время работы в России сказали после матча что-то приятное. Но я не могу даже после победы сказать, что все в игре «Спартака» было хорошо. Точно так же после поражений моей команды я ни в коем случае не соглашусь, что все было плохо. А по поводу Рассказова… Я сказал Николаю, какие у него классные бутсы, и как он здорово в них смотрится (улыбается). И на ближайшей тренировке я тоже хотел бы выйти на поле в таких же бутсах.

Овечкин и Ковальчук пали на Куликовом поле (видео) Кучеров в очках, Панарин в топ-3, а Гранлунд вытаскивает «Нэшвилл» за волосы из болота. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 28.02.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр
Еще по теме:
Александр Георгиев: Было ощущение, что в матче с «Филадельфией» у нас просто не хватило сил Мика Зибанежад – о травме Крайдера: Тяжелая потеря, даже не знаю, как это выразить словами «Вегас» взял верх над «Баффало», одержав восьмую победу подряд
Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание
Тотальное превосходство. Россиянин Молдавский не оставил шансов американцу Аяле (видео) Российский тяжеловес Валентин Молдавский одержал очередную победу в Bellator. Ученик Федора Емельяненко является главным претендентом на пояс чемпиона. 22.02.2020 06:00 ММА Ващенко Сергей
Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 15:00 Биатлон Яременко Николай
Еще по теме:
Михаэль Реш: Снимаю шляпу, Логинов очень силен Дмитрий Губерниев: Те, кто требуют покаяния от Логинова, могут смело идти в жопу! Олимпийская чемпионка Вильхельм призывает Логинова раскаяться за допинг
Андрей Разин: Спрыгнуть с седьмого этажа мне не хотелось Главный тренер «Северстали» подвел итог сезона. 26.02.2020 13:30 Хоккей Кузютина Елена
Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Георгий Джикия: С «Динамо» Зобнин провел одну из лучших своих игр После матча «Динамо» - «Спартак», в котором гости победили со счетом 2:0, своими впечатлениями поделились Георгий Джикия и Николай Комличенко. 29.02.2020 21:11 Футбол Григорьевская Юлия
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
«Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между чемпионом мир в тяжелом весе по версии WBC Деонтеем Уайлдером и экс-обладателем трех поясов Тайсоном Фьюри. 22.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
21:49 Футбол Юрий Семин: Никаких оскорблений и грубых высказываний не было
21:28 Футбол «ПСЖ» разгромил «Дижон», Мбаппе сделал дубль и результативную передачу
21:21 Баскетбол УНИКС обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
21:11 Футбол Кирилл Новиков: Учитывали, что у «Спартака» медленная защита
20:59 Футбол «Ахмат» и «Ростов» разделили очки, Шомуродов забил и догнал Дзюбу в списке лучших бомбардиров РПЛ
20:58 Футбол «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью, не сумев забить друг другу
20:39 Теннис Джокович в пятый раз стал победителем турнира в Дубае, обыграв в финале Циципаса
20:30 Теннис Соболенко выиграла турнир в Дохе, обыграв в финале Квитову
20:19 Футбол «Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев вышел на замену
20:07 Футбол Дубль Алонсо спас «Челси» от поражения в матче против «Борнмута»
19:58 Футбол Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фрайбург», а менхенгладбахская – «Аугсбург»
19:37 Футбол «Хоффенхайм» и «Бавария» доиграли матч, пиная мяч без борьбы, мюнхенцы выиграли с крупным счетом
19:30 Футбол Доменико Тедеско: «Спартаку» повезло, что Комличенко не забил после выхода на замену
19:22 Футбол Матч «Хоффенхайм» – «Бавария» прервали из-за оскорблений болельщиков мюнхенского клуба
19:17 Футбол «Реал» опубликовал заявку на матч с «Барселоной»
18:58 Футбол «Лацио» обыграл «Болонью» и вышел на первое место в чемпионате Италии
18:54 Футбол СМИ: Аллегри может вернуться в «Ювентус»
18:38 Баскетбол «Автодор» одержал первую победу в 2020 году, одолев «Цмоки-Минск»
18:30 Футбол «Динамо» – «Спартак» – 0:2. Как это было
18:29 Футбол «Спартак» всухую победил московское «Динамо»
И это не история: крестьяне Орловской области бунтуют против попов и церквей
Неделя Ростова: взрыв в Азове, армейское фото Голубева и типичный ростовчанин
Участок за обвалившимися складами Минобороны в Омске выставят на продажу
Топ-3 Тюмени: изъятие земли, слухи о новой должности Куликовой, интервью Осинцева
В Оренбурге за зиму окончательно развалились оба спуска к реке Урал
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика