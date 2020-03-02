Видеообзор матчей 28-го тура АПЛ, в котором проиграл «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проиграл впервые в чемпионате. То, что никому не удавалось, сделал «Уотфорд», благодаря победе покинувший зону вылета. Героем матча стал сенегалец Исмаила Сарр – у него дубль и голевая передача. Эти и другие голы в видеообзоре 28-го тура АПЛ.

АПЛ

28-й тур

«Норвич» – «Лестер» – 1:0 (0:0)

Гол: Льюис, 70.

«Ньюкасл» – «Бернли» – 0:0

«Вест Хэм» – «Саутгемптон» – 3:1 (2:1)

Голы: Боуэн, 15. Аллер, 40. Антонио, 54 – Обафеми, 31.

«Борнмут» – «Челси» – 2:2 (0:1)

Голы: Лерма, 54. Кинг, 57 – Алонсо, 33. Алонсо, 85.

«Уотфорд» – «Ливерпуль» – 3:0 (0:0)

Голы: Сарр, 54, 60. Дини, 72.

«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1 (1:1)

Голы: Кэлверт-Льюин, 3 – Бруну Фернандеш, 31.

«Тоттенхэм» – «Вулверхэмптон» – 2:3 (2:1)

Голы: Бергвейн, 13. Орье, 45 – Доэрти, 27. Диогу Жота, 57. Хименес, 73.