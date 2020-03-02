Роналду вернулся в раздевалку «Реала», а Месси уже не тот. Еврообзор выходных (видео)

«Монако» – «Реймс» – 1:1

Российский полузащитник Александр Головин вернулся в состав после дисквалификации и провел на поле весь матч, а его команда второй раз подряд играет вничью и постепенно отдаляется от еврокубковой зоны. Впору говорить о невезении – концовку матча обе команды вообще провели весьма активно, но ближе ко второму голу были именно хозяева.

«Лечче» – «Аталанта» – 2:7

Второй тур подряд расписание матчей Серии А страдает от короновируса, и в программе текущего тура было сыграно лишь четыре матча. Остальные шесть перенесены на май, включая центральную сечу между «Ювентусом» и «Интером».

«Аталанта» продолжает сеять шок и ужас не только в Лиге чемпионов. «Лечче» начал с автогола, затем вроде бы встрепенулся и сравнял счет, однако второй тайм для хозяев обернулся жестоким разносом. Колумбийский нападающий Дуван Сапата записывает на свой счет хет-трик.

В прошлом сезоне Сапата подобное уже проделывал в матче с «Удинезе», а в ворота «Фрозиноне» он и вовсе загрузил покер.

«Хоффенхайм» – «Бавария» – 0:6

«Лейпциг» теряет важные очки в чемпионской гонке, а «Бавария» выносит в гостях «Хоффенхайм». Сам результат особенного впечатления не производит, а вот акции фанатов «Баварии» после часа игры – вполне. Из-за оскорблений в адрес президента «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа игра была приостановлена, а когда возобновилась, игроки просто катали мяч поперек поля. Под аплодисменты тех, кто в этой фанатской акции не участвовал.

«Реал» – «Барселона» – 2:0

Криштиану воспользовался внезапными каникулами в Серии А и посетил раздевалку «Реала» в перерыве «Эль Классико». Теперь всем стало понятно, почему мадридцы во втором тайме просто летали по полю и не оставили «Барселоне» не единого шанса.

Лео уже не тот, а единственный момент гостей во второй половине был у едва вышедшего на поле Мартина Брэтуэйта, который недавно со скандалом перешел в «Барсу» из «Леганеса».

«Валенсия» Дениса Черышева с минимальным счетом (2:1) переиграла на своем поле «Бетис». Российский полузащитник отыграл чуть больше четверти часа.

«Сельта» Федора Смолова сыграла вничью (0:0) в гостях «Гранадой». Федор вышел в стартовом составе и был заменен на 57 минуте.

«Уотфорд» – «Ливерпуль» – 3:0

Когда-то это должно было произойти. «Ливерпуль» проиграл, и тут же, словно из шкафа, вывалилась целая гора скелетов, читай рекордов, которые клубу, о ужас, так и не покорились.

«Уф…» – как точно подметил официальный твиттер лондонского «Арсенала». Отлегло у парней. «Ливерпуль» не смог повторить достижение «канониров» и пройти чемпионат без поражений, ну и главное не смог превзойти их по количеству матчей без поражений в чемпионатах. Не хватило всего пять игр. 44 против 49 не в пользу «Ливерпуля».

«Манчестер Юнайтед» потерял два очка из-за смешной ошибки вратаря Давида де Хеа. Сульшер, как положено, встал на защиту своего вратаря, а бывший игрок МЮ – брутальный Рой Кин выразил сожаление, что имеет желание, но не имеет возможности превратить де Хеа в шашлык.

«Црвена Звезда» – «Партизан» – 0:0

В Белграде состоялось одно из самых непримиримых и красочных «дерби» в Европе. Как это часто бывает, перформанс болельщиков, уровень шумовой поддержки и чумовой пиро концерт в клубах дыма – все это выглядело куда более эффектным, нежели сама игра.

Забитых мячей зрители так и не увидели, зато было показано восемь карточек. Тут самое время обратиться к видео, которое смотрится как неплохой короткометражный фильм.