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02 марта 2020 16:00ФутболБезъязычный Алексей

Молчание барселонских ягнят

«Реал» победил «Барселону» в «Эль Классико».

После воскресной победы «Реала» над «Барселоной» счет в историческом споре двух великих испанских клубов сравнялся (96-96 при 52 ничьих), и мадридцы сместили каталонцев с верхней строчки таблицы примеры-2019/20.

ВИНИСИУС ОБОШЕЛ МЕССИ

В первом круге «Реал» и «Барса» сыграли редчайшую для их противостояния нулевую ничью. Однако и в воскресенье зрители вполне могли стать свидетелями счета 0:0. После перерыва хозяева вроде бы прочно прибрали инициативу к своим ногам, но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. И оба гола «Реала» в концовке стали следствием провалов гостей в обороне. Сначала на правом для «Барсы» фланге, затем – на левом.

В первом случае отличился Винисиус Жуниор, во втором Мариано Диас. Для обоих это были первые в жизни голы в эль класико. Причем Диас успел забить, выйдя на замену на 91-й минуте (до этого доминиканец не провел в примере-2019/20 ни секунды). А бразилец стал самым юным бомбардиром матчей «Реал» «Барселона» в XXI веке. Винисиус (возраст 19 лет 233 дня) превзошел Лионеля Месси, первый гол которого в эль класико состоялся в марте 2007 года, когда аргентинцу было 19 лет и 259 дней.

НЕПРОХОДИМЫЙ КАЗЕМИРО

Всего Месси забивал в ворота «Реала» 26 раз. Он рекордсмен эль класико с огромным запасом. Однако в воскресенье в Лео трудно было разглядеть грозу Мадрида. Как и большинство его партнеров, скорее он напоминал ягненка, выгнанного на «Сантьяго Бернабеу» на заклание. Кстати, сухая серия Месси в матчах с «Реалом» во всех турнирах достигла уже 450 минут! Зинедин Зидан полностью нейтрализовал лидера «Барсы», спустив на него своего самого цепкого «бульдога» Каземиро. Дошло до того, что не бразильский опорник зарабатывал предупреждения на аргентинском гении, а наоборот.

После матча испанская пресса назвала это эль класико одним из худших в карьере Лео. А Антуан Гризманн, Артур и Артуро Видаль вообще остались без оценки, хотя каждый провел на поле большую часть матча. Собственно, прессинг «от Зидана» сработал и на прошлой неделе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ман Сити». Просто у британцев нашлись силы и резервы переломить ход игры в концовке (превратить 0:1 в 2:1), а у «Барсы» нет. Мало того что провалились все лидеры, так еще и не сработала ни одна из замен Кике Сетьена. Свой Мариано у главного тренера каталонцев так и не нашелся.

КАК В 1975 ГОДУ

Победа «Реала», впрочем, существенно не повлияла на расклад в чемпионской гонке. Мадридцы опережают своего главного соперника всего на очко за 12 туров до конца. Понятно, что вся борьба впереди. И все же психологическое преимущество теперь точно на стороне Зидана и его команды. Если в прошлом чемпионате мадридцы проиграли оба эль класико с общим счетом 0:6, то теперь сами не пропустили от «Барсы» ни гола. Предыдущий раз «Реал» не позволял сине-гранатовым забить в далеком сезоне-1974/75. И тогда королевский клуб уверенно завоевал чемпионский титул.

Как-то будет на этот раз? Криштиану Роналду, который пришел на трибуну поболеть за своих бывших одноклубников, наверняка верит в успех Зидана.

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