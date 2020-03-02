Молчание барселонских ягнят

После воскресной победы «Реала» над «Барселоной» счет в историческом споре двух великих испанских клубов сравнялся (96-96 при 52 ничьих), и мадридцы сместили каталонцев с верхней строчки таблицы примеры-2019/20.

ВИНИСИУС ОБОШЕЛ МЕССИ

В первом круге «Реал» и «Барса» сыграли редчайшую для их противостояния нулевую ничью. Однако и в воскресенье зрители вполне могли стать свидетелями счета 0:0. После перерыва хозяева вроде бы прочно прибрали инициативу к своим ногам, но до по-настоящему опасных моментов дело не доходило. И оба гола «Реала» в концовке стали следствием провалов гостей в обороне. Сначала на правом для «Барсы» фланге, затем – на левом.

В первом случае отличился Винисиус Жуниор, во втором – Мариано Диас. Для обоих это были первые в жизни голы в эль класико. Причем Диас успел забить, выйдя на замену на 91-й минуте (до этого доминиканец не провел в примере-2019/20 ни секунды). А бразилец стал самым юным бомбардиром матчей «Реал» – «Барселона» в XXI веке. Винисиус (возраст – 19 лет 233 дня) превзошел Лионеля Месси, первый гол которого в эль класико состоялся в марте 2007 года, когда аргентинцу было 19 лет и 259 дней.

НЕПРОХОДИМЫЙ КАЗЕМИРО

Всего Месси забивал в ворота «Реала» 26 раз. Он рекордсмен эль класико с огромным запасом. Однако в воскресенье в Лео трудно было разглядеть грозу Мадрида. Как и большинство его партнеров, скорее он напоминал ягненка, выгнанного на «Сантьяго Бернабеу» на заклание. Кстати, сухая серия Месси в матчах с «Реалом» во всех турнирах достигла уже 450 минут! Зинедин Зидан полностью нейтрализовал лидера «Барсы», спустив на него своего самого цепкого «бульдога» – Каземиро. Дошло до того, что не бразильский опорник зарабатывал предупреждения на аргентинском гении, а наоборот.

После матча испанская пресса назвала это эль класико одним из худших в карьере Лео. А Антуан Гризманн, Артур и Артуро Видаль вообще остались без оценки, хотя каждый провел на поле большую часть матча. Собственно, прессинг «от Зидана» сработал и на прошлой неделе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ман Сити». Просто у британцев нашлись силы и резервы переломить ход игры в концовке (превратить 0:1 в 2:1), а у «Барсы» – нет. Мало того что провалились все лидеры, так еще и не сработала ни одна из замен Кике Сетьена. Свой Мариано у главного тренера каталонцев так и не нашелся.

КАК В 1975 ГОДУ

Победа «Реала», впрочем, существенно не повлияла на расклад в чемпионской гонке. Мадридцы опережают своего главного соперника всего на очко за 12 туров до конца. Понятно, что вся борьба впереди. И все же психологическое преимущество теперь точно на стороне Зидана и его команды. Если в прошлом чемпионате мадридцы проиграли оба эль класико с общим счетом 0:6, то теперь сами не пропустили от «Барсы» ни гола. Предыдущий раз «Реал» не позволял сине-гранатовым забить в далеком сезоне-1974/75. И тогда королевский клуб уверенно завоевал чемпионский титул.

Как-то будет на этот раз? Криштиану Роналду, который пришел на трибуну поболеть за своих бывших одноклубников, наверняка верит в успех Зидана.