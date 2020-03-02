Не зря Семак не хотел отпускать «Кокорина» в «Сочи». Итоги тура с Евгением Ловчевым

ДИНАМО – СПАРТАК – 0:2

КОМЛИЧЕНКО МОГ ИЗМЕНИТЬ ИСХОД ДЕРБИ

К «Спартаку» всегда особое внимание, а после замены Олега Кононова на Доменико Тедеско за командой стало интереснее наблюдать. Немец, отказавшись на первом зимнем сборе от товарищеских матчей, словно вернулся в советские времена. Тогда тренеры поступали так же: сначала футболисты тщательно готовили связки и ноги, и только потом выходили играть. Оттого и травм в ходе сезона было меньше, чем сейчас…

Правильность такой подготовки доказало московское дерби: красно-белые превзошли «Динамо» в «физике». А на этой стадии сезона функциональная готовность играет решающую роль. Вспомните, как в концовке, при счете 2:0, Самюэль Жиго рванул через все поле к чужой штрафной! Динамовцы к тому моменту уже полностью выдохлись…

То, что бело-голубые почти всю игру пытались идти вперед, конечно, упростило задачу спартаковцам. С соперниками, которые действуют от обороны, будет сложнее. Но для этого зимой и пригласили Александра Соболева. Видно, что экс-форвард «Крыльев» пришелся ко двору. В эпизоде с первым голом он проявил чудеса координации.

Пас ему дали - простите за выражение - в попу, но Соболев успел развернуться и вернуть мяч Зелихману Бакаеву. До перерыва от новичка «Спартака» исходила вся угроза воротам Антона Шунина. Во втором тайме он подустал, но это логично. Ведь Александр не проходил с командой полноценные сборы…

Георгий Джикия после дерби расстроился, что я, выступив в качестве телеэксперта, отдал приз MVP Бакаеву, а не Роману Зобнину. Тот действительно провел неплохой матч, забил, но пока он и близко не показывает того футбола, который мы видели в его исполнении в чемпионском сезоне-2016/17. Впрочем, это не столько вина Зобнина, сколько проблемы «Спартака». Поиски игры продолжаются…

Что касается «Динамо», то плохую готовность команды я объясняю неопытностью Кирилла Новикова. Он же никогда не работал на таком уровне, еще не набил шишек…С другой стороны, выход на замену Николая Комличенко вполне мог изменить исход дерби. Новобранец бело-голубых дважды попал в каркас ворот, создал моменты для Клинтона Нжи. В РПЛ Комличено точно будет на виду - он статный, техничный, умный. Здорово, что в нашем чемпионате раскрываются яркие российские нападающие, а не легионеры. Это и Соболева касается.

А еще очень правильно, что участники дерби вышли на поле в траурных повязках, почтив минутой молчания память ушедшего от нас 11 февраля Валерия Рейнгольда. Вечером после игры мне звонила вдова прославленного ветерана красно-белых, просила от лица всей семьи поблагодарить Леонида Федуна, «Спартак» и «Динамо» за такое внимание.

И пара слов - о драках, которые произошли в субботу в Москве между болельщиками красно-белых и объединенными группами фанатов «Динамо» и ЦСКА. Не думаю, что всему виной календарь, в котором два московских матча были поставлены на один день. Но это лишний повод отнестись к проблеме футбольного хулиганства со всей серьезностью. Нам нужно использовать опыт АПЛ, где никаких побоищ давно нет. Потому что власти приняли определенные законы, наиболее агрессивных персонажей полностью изолировали от футбола.

ЗЕНИТ – ЛОКОМОТИВ – 0:0

СЕМИН РВЕТ СЕБЯ ЗА КОМАНДУ

Два лучших клуба прошлого сезона начали весеннюю стадию этого чемпионата в разобранном состоянии. Всему виной - кадровые потери. В «Зените» без Артема Дзюбы и Сердара Азмуна не осталось нападающих. Теперь понятно, почему Сергей Семак так не хотел отпускать Александра Кокорина в аренду в «Сочи», вопреки желанию руководства… Ну а на атакующем потенциале «Локо» отрицательно сказался уход Федора Смолова в «Сельту».

В итоге мы увидели на «Газпром Арене» много борьбы, а вот остроты было совсем мало. Зато эмоции зашкаливали - Юрий Семин даже красную карточку получил. Уверен, этот его срыв - следствие участившихся слухов о возможной отставке главного тренера «Локо». Мне это вообще непонятно! Без Семина команды просто не существовало бы. Каждый раз он возвращается в Черкизово и дает результат, но ему продолжают мешать. Да отстаньте, наконец, от Юрия Палыча! Он давно всем все доказал. Не сомневаюсь: если Семина завтра уберут, «Локо» еще долго не будет чемпионом.

И ведь Юрий Палыч не требует покупать ему звезд. Посмотрите, сколько молодежи он вырастил. Братья Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов – все это кандидаты в сборную. Против «Зенита» мы увидели еще и 20-летнего Станислава Магкеева. Парень уверенно сыграл. А кто его подготовил? Ответ вы знаете.

Смешно было, когда Гжегож Крыховяк за грудки оттаскивал тренера от судьи. А еще смешнее сравнивать его вклад в успехи клуба с вкладом многочисленных руководителей. Семин - такой и никакой другой! Он же за вас, за «Локо», рвет себя. Какие к нему могут быть претензии?

ЦСКА – УРАЛ – 1:1

ДЗАГОЕВ ХУЖЕ МОЛОДЫХ

Несмотря на слабую игру армейцев против «Урала», уверен, в среду в кубковом четвертьфинале против «Спартака» команда Виктора Гончаренко прибавит. Этот тренер умеет делать правильные выводы и преображать игру своих подопечных. Беда ЦСКА - лишь в том, что зимой красно-синие, по сути, никак не усилились.

Кстати, отсутствие Гончаренко на скамейке в субботу из-за дисквалификации тоже помешало хозяевам. При нем Алан Дзагоев не позволил бы себе так вести себя после замены. Помню, Ахмед Муса когда-то тоже не сдержался, но быстро осознал неправоту и потом извинился перед Гончаренко. Вот и Дзагоеву надо разобраться в себе. Алан ведь чувствует себя лидером, ветераном, а тут в окружении ребят, которые играют год-два, его меняют… Это показывает, что он хуже других. И так оно и есть.

КРАСНОДАР – УФА

МЕЧТА ГАЛИЦКОГО ВСЕ БЛИЖЕ

У Вадима Евсеева очень упертая команда: «Краснодару» пришлось тяжело, но класс, конечно, сказался. В том числе благодаря идеальному газону, который был характерен для всех матчей первого весеннего тура. Видеть в РПЛ такие поля в это время года - это потрясающе!

В воскресенье в заявку «Краснодара» попали 11 воспитанников своей академии, пятеро из них приняли непосредственное участие в игре. Так что мечта Сергея Галицкого все ближе. Он же когда-то хотел создать клуб без легионеров…

Конечно, иностранцы по-прежнему играют для «Краснодара» важную роль. Но все же ситуация заметно отличается от того же «Спартака». У красно-белых на лавочке сидит Гус Тил, купленный за 18 миллионов евро, а у «быков» - свои мальчишки. И это более правильный, более перспективный путь.

Когда-то Никита Симонян точно так же взял в «Спартак» никому не известного мальчика Женю Ловчева, когда Анатолий Крутиков получил разрыв ахилла. И потом много со мной работал. А даже уже от самого мальчика зависит, выйдет из него толк или нет. Но когда клубы РПЛ, тратя кучу денег на академии, располагают минимумом своих воспитанников, это нонсенс! Академия что, социальный проект для города?..

АХМАТ – РОСТОВ - 1:1

НЕ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО МАМАЕВ ОПЯТЬ ПОКАЗАЛ ГОНОР

Думал, что «Ростов» победит. У Валерия Карпина очень тренерская команда. Было интересно, выпустит ли он всю атакующую троицу центральных полузащитников - Романа Еременко, Ивелина Попова и Павла Мамаева. Последний даже не попал в заявку… То ли был травмирован, то ли по каким-то другим причинам. Не хочется верить, что Павел опять продемонстрировал свой гонор.

Карпин не сделал ни одной замены, но это не из-за отсутствия конкуренции. Просто он продолжает наигрывать основной состав, ждет, пока лидеры наберут форму через официальные матчи.

В Грозном пешком по полю не походишь – там особая аура, иногда у микрофона сидит очень известный комментатор с узнаваемым голосом, который вкладывает в команду деньги… А испортил настроение лишь эпизод с удалением Максима Ненахова, отмененного после просмотра видеоповтора. Честно, я одурел от этой ситуации!

И еще - о судействе. Понимаю, что у лайнсменов установка не фиксировать офсайд, пока не завершится эпизод, но нельзя же доводить до абсурда. Видно же, когда человек на метр залез в положение вне игры. Ну, подними ты флажок! Нет, ждет до последнего. Поставьте тогда роботов и вовремя подливайте им масла. Зачем людям деньги платят?!