Футбол – без зрителей, биатлон – тож… Этот вирус истребляет болельщиков!

Именно так будет в чешском Нове-Место, где с 5 по 8 марта состоится ближайший этап Кубка мира по биатлону. Его «обезболение» печально вдвойне, и вот почему: речь идет об одной из самых громких и заполняемых арен в этом виде спорта, причем начавшей греметь-заполняться относительно недавно. Нове-Место, как и французский Анси, где еще несколько лет назад стояла почти гробовая тишина и на трибунах зияли жуткие дыры, нынче - предмет особой (и, надо признать, законной) гордости IBU в плане популяризации-шмуляризации. А тут вдруг - пустой стадион. Один из лидеров чешской сборной Михал Крчмар уже обозвал предстоящий домашний этап «сексом без оргазма».

Правда, винить в случившемся Крчмар вообще-то должен не IBU, а власти своей страны. Это именно их решение, а властям биатлонным при таком цейтноте оставалось лишь или подчиниться, или отменить этап вообще. Ни на что третье времени уже не было.

Дилемма «отмена или без зрителей» очень занятна, и в разных видах спорта и турнирах ее рассматривают по-разному. Хотя суть тут вроде бы понятна: каково соотношение доходов от «живых» болельщиков и болельщиков телевизионных - точнее, от продажи прав на телетрансляции? Но и трибунная аудитория не столь проста: помимо билетов на стадион она платит за билеты транспортные (авиа, ж/д, такси, автобус - неважно), за атрибутику, за еду в ресторанах и так далее. Тут все сложно.

Скажем, «Интер» и «Лудогорец» только что играли в «вирусном» Милане при пустых трибунах, но все-таки играли. Лига Европы – это, как вы понимаете, серьезные ТВ-контракты мирового масштаба. Зато пять игр тура чемпионата той же Италии в минувший уик-энд предпочли отменить-перенести.

Да, как это ни противно, но все решают Они, то есть, деньги. В пожарной ситуации форс-мажора (а это он и есть: делать вид, что коронавирус - ерунда или, наоборот, «выдумка ни о чем», мы с вами не можем, потому что ничего здесь не понимаем) каждый, как говаривал Шерлок Холмс, «бросается к шкатулке с драгоценностями» и начинает лихорадочно подсчитывать финансовые числительные. А биатлон - это, как ни крутите, телевизионный вид спорта. Думаю, десяткам тысяч чешских билетопокупателей трудно соперничать с миллионами российских и не только домохозяек, которые с замиранием сердца из года в год следят за каждой стрельбой фуркадов и логиновых. И им плевать, что на их кухнях тем временем пригорает все.

В лыжах стрельбищ нет, и там думают только над отменой этапов КМ в Норвегии, запланированных на 4-е (городской спринт в Драммене) и 7-8-е (марафоны в окрестностях Осло) марта. Отмену ЧМ по шорт-треку за пределами шорт-трека никто особо и не заметил. Зато, если верить информаторам британской газеты Daily Mail, теперь сторонники «обезболения» замахнулись на святое – летнюю Олимпиаду этого года в Токио!

Что ж, могу ошибаться, но, насколько мне известно, телевизионные доходы от Олимпиад в разы превышают все иные виды доходов от них. Игры без «трибунных» зрителей? Страшно, стыдно -но все-таки возможно. Игры без ТВ? Ни-ког-да! Нельзя, никак, ни в коем случае. Это будет полное банкротство МОК – прежде всего, из-за неподъемных судебных исков от телекомпаний. Там контракты подписаны давно, прописаны четко и весят, мягко говоря, недешево.

Кстати, а вам как больше нравится: Олимпиада без зрителей – или вообще без Олимпиады?