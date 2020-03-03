Антон Миранчук: Смолов зазывает нас с братом в чемпионат Испании

Пока пять команд премьер-лиги готовились к четвертьфиналам Кубка России, игроки «Локомотива»… учились делать букеты в рамках мероприятия, организованного столичным клубом совместно с Bosco в преддверии празднования Международного женского дня. Лидеры красно-зеленых Алексей и Антон Миранчуки ответили на актуальные вопросы.

«РЕГУЛЯРНО СПИСЫВАЕМСЯ С ФЕДЕЙ»

– В минувшую субботу вы не сыграли против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Когда ждать вашего возвращения на поле? – вопрос младшему из близнецов Антону.

– Надеюсь поскорее возобновить тренировки с основным составом. Точных прогнозов дать не могу. Все зависит от болевых ощущений в ноге. Сейчас вроде бы уже все более-менее. Но надо же еще форму набрать. Все-таки из-за травмы пропустил два зимних сбора.

– Есть шансы, что выйдете против «Ахмата» 8 марта?

– Вряд ли.

– Следите за выступлениями за «Сельту» Федора Смолова? – вопрос Алексею.

– Конечно. Не только я, а вся команда. Регулярно списываемся с ним. Федя говорит, что в Виго его приняли очень хорошо. Поэтому он с первого дня почувствовал уверенность. По его словам, чемпионат в Испании – космический. Уже зазывает нас с братом попробовать себя там… Здорово, что Федя начал забивать. Гол «Реалу» придал дополнительных сил. И он будет добавлять, помогать команде подняться в таблице.

«АНТИСЕПТИКИ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА С СОБОЙ НЕ НОСИМ»

– Отъезд Смолова снизил атакующий потенциал «Локо»? В Питере это сказалось?

– Конечно, со Смоловым одна игра, с Эдером – совсем другая. Но это не значит, что мы стали слабее… В любом случае хорошо, что Федя уехал в Испанию. Поддерживаем его в решении резко поменять жизнь в тридцать лет. Если бы сейчас не принял этот вызов, потом мог всю жизнь жалеть, что не попробовал.

– Тем временем в Испании и остальной Европе набирает темпы эпидемия коронавируса. Вот и до России он добрался… В «Локо» приняты дополнительные меры предосторожности? Может, участились медосмотры?

– Мне кажется, нужно больше сидеть дома, – ответил Алексей. – А если куда-то выходишь, затем мыть руки… Разумеется, все ребята следят за новостями. Тему так раскрутили, что не обращать внимания на коронавирус невозможно. Однако дополнительных мер клуб не предпринимал. Игроки самостоятельно следят за здоровьем.

– Антисептики с собой носите?

– Нет.

«ФУТБОЛ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ СОВСЕМ НЕ ТОТ»

– Как воспримите, если матч с «Ахматом» пройдет без зрителей по примеру итальянской серии А?

– Надеемся, что в Москве до такого не дойдет. Все-таки у нас ситуация не настолько критичная, как на севере Италии. Если же в будущем придется играть без зрителей, то ничего хорошего в этом нет. Футбол при пустых трибунах совсем не тот.

– А отмену Евро-2020 допускаете?

– Да сейчас ничего нельзя исключать. Но в настоящий момент мы больше о чемпионате России думаем. До Евро еще далеко. Хочется верить, к лету с эпидемией справятся. Впрочем, от нас это уже не зависит.

«У ЮРИЯ ПАЛЫЧА НАКИПЕЛО – ВОТ И НЕ ВЫДЕРЖАЛ»

– В Санкт-Петербурге еще в первом тайме был удален главный тренер «Локо» Юрий Семин. Показалось, что с этого момента команда заиграла даже лучше…

– Наоборот, – не согласился Алексей. – После перерыва мы утратили контроль за игрой. В отсутствие главного тренера сложнее перестраиваться, корректировать схему в ответ на действия соперника. Тем не менее, в конце могли дожать «Зенит»… Ну а что касается удаления Семина, то в таких матчах трудно контролировать эмоции. Где-то судья что-то сделал, где-то еще кто-то – вот у Юрия Палыча и накипело, он не выдержал.

– Что почувствовали, когда на третьей добавленной минуте не попали в ворота?

– Хороший момент. Мог поставить точку и принести команде три очка. Конечно, расстроился.