«Спартак» и ЦСКА идут на серию пенальти

Перед суперматчем на «Открытие Арене» в рамках 1/4 финала Кубка России разбираем возможные тактические схемы и индивидуальные противостояния. Сложив все шансы, у нас получилась ничья.
Формально в первом весеннем туре спартаковец Александр Максименко выступил лучше армейца Игоря Акинфеева: «Динамо» красно-белым в столичном дерби не забило ничего, тогда как «Урал» не только первым распечатал ворота ЦСКА, но и создал еще пару голевых моментов, в одном из которых капитан красно-синих опрометчиво вышел из ворот и до мяча не добрался. Очевидна доля вины Акинфеева и в пропущенном от Эрика Бикфалви мяче.
Но давайте не забывать, что и Максименко мог получить два гола во втором тайме от Николая Комличенко, не попади новобранец «Динамо» в штангу и перекладину. Кроме того, защита «Спартака» в Петровском парке сработала на редкость надежно, но не факт, что снаряд второй раз попадет в ту же воронку и в другом столичном дерби.
Наконец, в пользу Акинфеева говорит его огромный опыт и умение настроиться на важнейшие поединки, каковым является четвертьфинал Кубка России против заклятого соперника. Так что минимальное преимущество отдадим стражу ворот ЦСКА.
На 99 процентов можно не сомневаться, что Доменико Тедеско сыграет против красно-синих уже привычной для него схемой с тремя центральными защитниками. В поединке с «Динамо» на удивление мобильными и почти безгрешными выглядели все трое, а не только Георгий Джикия. Илья Кутепов практически не пускал в ход излюбленные борцовские приемы и обходился без позиционных просчетов. Самуэль Жиго сплоховал разве что в эпизоде со вторым выстрелом Комличенко в перекладину, дав динамовцу обыграть себя, а в остальном выглядел уверенным в себе вожаком обороны «Спартака».
А вот атака армейцев против «Урала» откровенно разочаровала. Особенно – до того момента, пока на замену не вышел Кристиян Бистрович. Но опять же стоит сделать поправку на то, как Федор Чалов и Арнор Сигурдссон умеют «принимать озверин» в дозволенных дозах накануне самого принципиального дерби. Дубль исландца в поединке второго круга прошлого сезона на «Открытие Арене» говорит сам за себя. В противостоянии армейской атаки и центра спартаковской обороны констатируем примерное равенство.
Годы идут, а Марио Фернандес был и остается, пожалуй, лучшим из полевых игроков ЦСКА последних пяти лет как минимум. Еще одно наглядное доказательство было представлено в минувший уик-энд, когда русский бразилец эффектной остановкой мяча грудью и ударом с лета в верхний угол ворот «Урала» спас для армейцев почти уже проигранный матч. Очевидно, что в противостоянии с соотечественником спартаковцу Айртону придется несладко, и преимущество вингера красно-синих на его фланге не вызывает сомнений.
На противоположной бровке весьма вероятна дуэль Ивана Облякова, которого Виктор Гончаренко нередко смещает на позицию левого атакующего хавбека, и Николая Рассказова. В поединке с «Динамо» молодой спартаковец нередко действовал авантюрно, теряя игроков соперника у себя за спиной, но в дерби с ЦСКА картина может быть аналогичной лишь в том случае, если в стартовом составе на этом фланге у армейцев появится Георгий Щенников. Все-таки Обляков действует в несколько иной манере, чаще смещается в центр и скоростным рывкам по бровке предпочитает острые передачи на ход партнерам. А в этом случае в игровые эпизоды более активно будут включаться партнеры спартаковского защитника, что нивелирует превосходство номинальных гостей.
Суммируя противостояния на обоих флангах, приходим к выводу, что армейцы получат здесь небольшое преимущество за счет индивидуального мастерства суперМарио.
Красно-белые сразу подавили «Динамо» в «дерби високосного года» именно благодаря небывалой агрессивности и эффективности в центральной зоне. Наконец-то не выпадал из игры Алекс Крал, неплохо справлявшийся с функциями чистого опорника, вновь расцвел Роман Зобнин, вернувшийся с правого фланга обороны. Ну а Зелимхан Бакаев, похоже, не намерен опускать уровень своей игры ниже определенной планки, которую он сам и установил на достаточно солидной высоте. А главное, было хорошо заметно, что все игроки «Спартака» буквально летают по полю, находясь в отменной физической форме.
ЦСКА же провалился в поединке с «Уралом» тоже из-за очевидных проблем в центре поля. Почти нет сомнений, что против красно-белых Гончаренко выпустит Бистровича с первых минут, поскольку именно хорватский центральный хавбек реанимировал полумертвую полузащиту армейцев в матче с екатеринбуржцами и помог команде уйти от поражения.
Но если Никола Влашич, Ильзат Ахметов и компания выдадут второй кряду блеклый матч (а эта проблема, похоже, шлейфом тянется за армейской полузащитой еще с прошлой осени), то «Спартак» в предстоящем кубковом дерби получит преимущество в стратегически важной зоне в центре поля.
С большой вероятностью Гончаренко начнет матч на «Открытие Арене» с тремя защитниками – вот только самым центральным из них будет не Виктор Васин, действовавший не слишком уверенно в поединке с «Уралом», а Игорь Дивеев. Игру чемпионата последний пропускал из-за перебора желтых карточек, но теперь ему ничто не должно помещать укрепить оборону ЦСКА в важнейшем кубковом дерби.
Но даже в оптимальном на данный момент сочетании армейским защитникам трудно будет сдержать группу атаки красно-белых. Александр Соболев знает, как забивать ЦСКА (вы же не забыли его дубль еще за «Крылья» на старте нынешнего сезона), а Эсекиэль Понсе своей активностью и работоспособностью в оборонительных действиях способен задергать соперника и подготовить почву для результативного выхода на замену Джордана Ларссона. Так что отдаем здесь преимущество красно-белым.
Равенство, понятное дело, чисто гипотетическое, тем более что в кубковом матче ничьей быть не может. А если она и случится в основное и дополнительное время, то победителя выявит серия пенальти. О неизбежности которой, кстати, твердят в преддверии главного дерби страны многие специалисты и эксперты.