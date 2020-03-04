«Спартак» и ЦСКА идут на серию пенальти - Советский спорт
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04 марта 2020 14:41ФутболМощенко Захар

«Спартак» и ЦСКА идут на серию пенальти

В среду команды сыграют в 1/4 финала Кубка России.

Перед суперматчем на «Открытие Арене» в рамках 1/4 финала Кубка России разбираем возможные тактические схемы и индивидуальные противостояния. Сложив все шансы, у нас получилась ничья.

1

ВРАТАРИ – 7:8

Формально в первом весеннем туре спартаковец Александр Максименко выступил лучше армейца Игоря Акинфеева: «Динамо» красно-белым в столичном дерби не забило ничего, тогда как «Урал» не только первым распечатал ворота ЦСКА, но и создал еще пару голевых моментов, в одном из которых капитан красно-синих опрометчиво вышел из ворот и до мяча не добрался. Очевидна доля вины Акинфеева и в пропущенном от Эрика Бикфалви мяче.

Но давайте не забывать, что и Максименко мог получить два гола во втором тайме от Николая Комличенко, не попади новобранец «Динамо» в штангу и перекладину. Кроме того, защита «Спартака» в Петровском парке сработала на редкость надежно, но не факт, что снаряд второй раз попадет в ту же воронку и в другом столичном дерби.

Наконец, в пользу Акинфеева говорит его огромный опыт и умение настроиться на важнейшие поединки, каковым является четвертьфинал Кубка России против заклятого соперника. Так что минимальное преимущество отдадим стражу ворот ЦСКА.

ЗАЩИТА «СПАРТАКА» ПРОТИВ АТАКИ ЦСКА – 7:7

На 99 процентов можно не сомневаться, что Доменико Тедеско сыграет против красно-синих уже привычной для него схемой с тремя центральными защитниками. В поединке с «Динамо» на удивление мобильными и почти безгрешными выглядели все трое, а не только Георгий Джикия. Илья Кутепов практически не пускал в ход излюбленные борцовские приемы и обходился без позиционных просчетов. Самуэль Жиго сплоховал разве что в эпизоде со вторым выстрелом Комличенко в перекладину, дав динамовцу обыграть себя, а в остальном выглядел уверенным в себе вожаком обороны «Спартака».

А вот атака армейцев против «Урала» откровенно разочаровала. Особенно – до того момента, пока на замену не вышел Кристиян Бистрович. Но опять же стоит сделать поправку на то, как Федор Чалов и Арнор Сигурдссон умеют «принимать озверин» в дозволенных дозах накануне самого принципиального дерби. Дубль исландца в поединке второго круга прошлого сезона на «Открытие Арене» говорит сам за себя. В противостоянии армейской атаки и центра спартаковской обороны констатируем примерное равенство.

ФЛАНГИ 7:8

Годы идут, а Марио Фернандес был и остается, пожалуй, лучшим из полевых игроков ЦСКА последних пяти лет как минимум. Еще одно наглядное доказательство было представлено в минувший уик-энд, когда русский бразилец эффектной остановкой мяча грудью и ударом с лета в верхний угол ворот «Урала» спас для армейцев почти уже проигранный матч. Очевидно, что в противостоянии с соотечественником спартаковцу Айртону придется несладко, и преимущество вингера красно-синих на его фланге не вызывает сомнений.

На противоположной бровке весьма вероятна дуэль Ивана Облякова, которого Виктор Гончаренко нередко смещает на позицию левого атакующего хавбека, и Николая Рассказова. В поединке с «Динамо» молодой спартаковец нередко действовал авантюрно, теряя игроков соперника у себя за спиной, но в дерби с ЦСКА картина может быть аналогичной лишь в том случае, если в стартовом составе на этом фланге у армейцев появится Георгий Щенников. Все-таки Обляков действует в несколько иной манере, чаще смещается в центр и скоростным рывкам по бровке предпочитает острые передачи на ход партнерам. А в этом случае в игровые эпизоды более активно будут включаться партнеры спартаковского защитника, что нивелирует превосходство номинальных гостей.

Суммируя противостояния на обоих флангах, приходим к выводу, что армейцы получат здесь небольшое преимущество за счет индивидуального мастерства суперМарио.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗОНА 9:8

Красно-белые сразу подавили «Динамо» в «дерби високосного года» именно благодаря небывалой агрессивности и эффективности в центральной зоне. Наконец-то не выпадал из игры Алекс Крал, неплохо справлявшийся с функциями чистого опорника, вновь расцвел Роман Зобнин, вернувшийся с правого фланга обороны. Ну а Зелимхан Бакаев, похоже, не намерен опускать уровень своей игры ниже определенной планки, которую он сам и установил на достаточно солидной высоте. А главное, было хорошо заметно, что все игроки «Спартака» буквально летают по полю, находясь в отменной физической форме.

ЦСКА же провалился в поединке с «Уралом» тоже из-за очевидных проблем в центре поля. Почти нет сомнений, что против красно-белых Гончаренко выпустит Бистровича с первых минут, поскольку именно хорватский центральный хавбек реанимировал полумертвую полузащиту армейцев в матче с екатеринбуржцами и помог команде уйти от поражения.

Но если Никола Влашич, Ильзат Ахметов и компания выдадут второй кряду блеклый матч (а эта проблема, похоже, шлейфом тянется за армейской полузащитой еще с прошлой осени), то «Спартак» в предстоящем кубковом дерби получит преимущество в стратегически важной зоне в центре поля.

АТАКА «СПАРТАКА» ПРОТИВ ЗАЩИТЫ ЦСКА 8:7

С большой вероятностью Гончаренко начнет матч на «Открытие Арене» с тремя защитниками – вот только самым центральным из них будет не Виктор Васин, действовавший не слишком уверенно в поединке с «Уралом», а Игорь Дивеев. Игру чемпионата последний пропускал из-за перебора желтых карточек, но теперь ему ничто не должно помещать укрепить оборону ЦСКА в важнейшем кубковом дерби.

Но даже в оптимальном на данный момент сочетании армейским защитникам трудно будет сдержать группу атаки красно-белых. Александр Соболев знает, как забивать ЦСКА (вы же не забыли его дубль еще за «Крылья» на старте нынешнего сезона), а Эсекиэль Понсе своей активностью и работоспособностью в оборонительных действиях способен задергать соперника и подготовить почву для результативного выхода на замену Джордана Ларссона. Так что отдаем здесь преимущество красно-белым.

ИТОГ 38:38

Равенство, понятное дело, чисто гипотетическое, тем более что в кубковом матче ничьей быть не может. А если она и случится в основное и дополнительное время, то победителя выявит серия пенальти. О неизбежности которой, кстати, твердят в преддверии главного дерби страны многие специалисты и эксперты.

2

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