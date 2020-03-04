«Клуб РПЛ откатил 250 миллионов с зарплат игроков». Но это не «Тамбов»

Один телеграм-канал выдал сенсацию о якобы имеющих место систематических «откатах» в «каком-то клубе премьер-лиги». Стрелки тут же перевели на «Тамбов». Мы попробовали разобраться.

СЕНСАЦИЯ! СЕНСАЦИЯ!

Итак, с чего все началось. Телеграм-канал «Честность - не порок» сообщил, что один из участников РПЛ-2019/20 в первой половине сезона специально завышал зарплаты игроков, чтобы те потом возвращали часть средств (30 - 50 процентов) определенным лицам. В простонародье это называется «откатом». Причем, по утверждению источника, все делалось добровольно. То есть, схема заранее оговаривалась при подписании контрактов.

Был назван и общий объем «отката» - 225 миллионов рублей. И на эти цифры можно было бы не обратить внимание (мало ли кто что пишет, как говорится, телеграм все стермит), если бы информацию тут же не конкретизировал один известный журналист, заявив, что речь идет о «Тамбове», а его не менее известный бывший коллега по главному спортивному телеканалу страны не поддержал такое предположение…

И - понеслось. Сенсация стремительно заполонила интернет-пространство.

МОЖНО ЛИ ПРОЖИТЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ ПОЛГОДА НА 25 МИЛЛИОНОВ?

Но вот незадача - бюджет одного из самых бедных клубов РПЛ на полгода составляет 250 миллионов рублей. Получается, если бы там действительно так «откатывали», то на жизнь оставалось бы 25 миллионов. Возможно ли такое, с учетом переездов, аренд чужих стадионов (за неимением своей арены осенью «Тамбов» выступал в Саранске, а с февраля переехал в Нижний Новгород, при этом еще и «одолжив» у «Спартака» до лета базу в Тарасовке)?

Давайте считать. В среднем домашняя игра в первой половине сезона обходилась клубу в 6 миллионов рублей. С учетом арендной платы, расходов на проживание в Саранске и обеспечение безопасности. Настоящий же выезд стоил «Тамбову» 2-3 миллиона (включая вторую команду). Если сложить 19 матчей (10 - дома, 9 - в гостях), получаем примерно 90 миллионов. Это почти в четыре раза больше, чем осталось бы в клубе, если бы телеграм-намеки оказались правдой.

Да и вообще, представьте, если бы об «откатной схеме» прознало руководство Тамбовской области, на содержании у которой, по сути, находится самобытный коллектив. Тогда бы финансирование сразу бы прикрыли. Какой смысл выделять из бюджета средства, улетающие в никуда?..

Скорее на ум приходил не «Тамбов», а совсем другой клуб РПЛ - «Динамо», где все предыдущие годы творились какие-то непонятки в управлении, а экс-гендиректор Евгений Муравьев был обвинен в проведении «странных» сделок вроде трансферов Азиза Теттеха и Константина Рауша. Но и тут - нестыковка. Если для «Тамбова» 225 миллионов - неподъемный «откат», то для бело-голубых, с их баснословным зарплатным фондом - слишком смешная сумма за полсезона.

ХУДЯКОВ: НАМ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ СКРЫВАТЬ НЕЧЕГО

Так кому понадобилось сначала сделать «вброс» про «какой-то клуб РПЛ», а затем устами медиазвезд поставить под удар тамбовчан? Концы найти, разумеется, непросто. Но в самом «Тамбове» в этом видят попытку расшатать ситуацию, помешав команде полноценно бороться за выживание в элитном дивизионе, где ее многие не хотят видеть.

- Я читал эту информацию, которая сейчас активно муссируется в сети, - заявил нам спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. - Что ж, отвечаю: на первую половину чемпионата нам выдали 250 миллионов рублей, а в этом году мы получили еще 200 миллионов. Итого наш сезонный бюджет составил 450 миллионов.

В «Тамбове» сейчас нет задержек, мы стараемся платить игрокам день в день. Можем что-то задолжать поставщикам, задержать премиальные, но зарплата - всегда вовремя. Даже не знаю, кому понадобилось писать такой бред! Видимо, кто-то не может по-спортивному убрать «Тамбов» со своего пути.

- Если бы информация действительно относилась к «Тамбову», вам пришлось бы прожить первую часть сезона на 25 миллионов. Это реально?

- Нет, конечно. Каждый матч в Саранске обходился осенью в 6 миллионов рублей. Их было 10. Так что все это чушь собачья!

- И, тем не менее, сенсация вброшена, пошла движуха…

- Стараемся не обращать внимания. Сейчас «Тамбов» занимает 11-место, в команде отличная атмосфера, все ребят живут идеей сохранить клуб в РПЛ. Все прекрасно понимают, что никому очки мы просто так отдавать не будем. Вот кто-то и вносит смуту. Чтобы внести смуту, привлечь к клубу внимание органов.

- Но ведь к словам известных журналистов действительно могут прислушаться наверху. Готовы к тому, что последуют вопросы от руководства Тамбовской области?

- Пусть задают вопросы, без проблем. Мы ведь сами знаем, что в «Тамбове» ничего подобного не происходит, и легко сможем все это доказать. Нам скрывать нечего. И нечего бояться.