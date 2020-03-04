Драка, овертайм и гол Жиркова. «Зенит» с трудом дожал «Ахмат»

Встреча обещала быть не такой однозначной, как могло показаться со стороны. У «Зенита» большие проблемы в атаке, пока лечатся Артем Дзюба и Сердар Азмун, забивать особо некому. В прошлом матче против «Локомотива» в нападении у Семака играли пропустивший полгода из-за травмы Малком и игравший все это время в аренде Эмилиано Ригони, поэтому ни о какой сыгранности речи быть не могло. В итоге команда «наскребла» всего четыре удара в створ, не очень похоже на игру лучшей команды страны, не правда ли? С другой стороны, грозненцы очень хорошо играют дома против лидеров, поэтому приезд в Чечню для петербуржцев легкой прогулкой вовсе не казался.

БЕРИША РАДОВАЛСЯ КАК ДРОГБА

В первом весеннем туре РПЛ обе команды столкнулись с трудностями в нападении: «Ахмат» уперся в «Ростов», а «Зенит» - в «Локомотив». Проблемы питерцев были связаны с травмой Артема Дзюбы и недомоганием Сердара Азмуна, которые в среду в стартовом составе тоже не вышли. Более того, иранец в Грозном, в отличие от матча с «Локо», не помог команде даже со скамейки. Вне заявки оказался и почувствовавший дискомфорт Себастьян Дриусси.

Тем не менее, первый опасный момент создал именно «Зенит». На 32-й минуте Алексей Сутормин, заменивший в основе как раз Дриусси, вышел практически один на один… Зато после перерыва «Ахмат», сделавший ставку на быстрые контрвыпады своих юрких нападающих, организовал гол. Бернард Бериша, убрав на ложном замахе Магомеда Оздоева, заработал право на пенальти. Радости косовара не было предела: он покатился к трибунам на коленях в стиле Дидье Дрогба. А привел приговор в исполнение албанец Одисе Роши.

НЕ ОГОЛЯЙТЕ В ГРОЗНОМ ТОРСЫ

Казалось, у команды Игоря Шалимова есть все шансы, чтобы удержать минимальный перевес до финального свистка. Но «физики» грозненцам не хватило. Сработала замена Сергея Семака. Жирков продолжил красивую трехходовку, точку в которой поставил Эмилиано Ригони. И тут на «Ахмат Арене» запылали страсти!

На исходе основного времени фанаты хозяев попытались прорваться на гостевой сектор. Им не понравилось, что оппоненты оголили торсы… Остужать кавказский пыл побежали «ахматовцы» Олег Иванов и Евгений Городов и зенитовский уроженец Грозного Оздоев. А после возобновления игры Малком имел шанс вырвать своей команде победу в компенсированное время. Выключенный до этого из игры бразилец (которого, напомним, прошлым летом купили у «Барселоны» за 40 миллионов евро) не попал в створ из убойной позиции. Пришлось играть овертайм.

В дополнительное время сказался опыт Жиркова. При розыгрыше углового суперветеран оказался в нужный момент в нужной точке - и после скидки продемонстрировал свой великолепный дальний удар. В дальнейшем у «Зенита» были возможности увеличить преимущество. Однако это было уже не нужно. «Ахмат» сник. А Семак - отправился в полуфинал ждать победителя дерби «Спартак» и ЦСКА, которые в Москве тоже зажгли не по-детски.