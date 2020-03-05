Сергей Рыжиков: Мечтаю, чтобы в Суперкубке УЕФА-2023 сыграли два российских клуба - Советский спорт
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05 марта 2020 13:00ФутболАвгустин Александр

Сергей Рыжиков: Мечтаю, чтобы в Суперкубке УЕФА-2023 сыграли два российских клуба

39-летний голкипер «Крыльев Советов», отыгравший большую часть карьеры за «Рубин», высказался о Суперкубке УЕФА в Казани, Леониде Слуцком и Курбане Бердыеве и конкуренции вратарей в Казани.

«КАЗАНЬ ШАГ ЗА ШАГОМ ДОЛЖНА ВОССТАНОВИТЬ ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ»

– На этой неделе прошла жеребьевка Лиги наций, но главная радость для России – то, что «Казань Арена» получила право провести в 2023 году встречу победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Как восприняли эту сенсационную новость?
– Просто фантастика! Я знаю, как казанские власти относятся к футболу. Уверен, что город справится с задачей – Суперкубок УЕФА пройдет на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году. И было бы здорово, если бы в такой игре принял участие российский клуб. Нет, лучше даже два. Почему бы не помечтать? В любом случае, у наших команд появился дополнительный стимул.

– Новый «Рубин» при Леониде Слуцком может ставить перед собой такие долгосрочные цели?
– Пока сложно говорить. Видел матч казанцев с «Тамбовом». Игра могла закончиться в чью угодно пользу. Но у Леонида Викторовича, конечно, богатый опыт. В том числе еврокубковый. Он же выходил с ЦСКА в четвертьфинал Лиги чемпионов. Поэтому чем черт не шутит? Наверняка «Рубин» продолжит укреплять состав. Мне бы хотелось, чтобы шаг за шагом Казань восстановила былые победные традиции.

«С БЕРДЫЕВЫМ НЕ ОБЩАЕМСЯ»

– Вы имели непосредственное отношение к чемпионскому «Рубину». Дважды брали золото РПЛ, побеждали «Барселону» с Лионелем Месси…
– Нынешний «Рубин» с тем «Рубином» сложно сравнивать. В те годы в команде собрались большие звезды. Тренером был Курбан Бекиевич Бердыев, со своим видением футбола. Чтобы вернуться на тот уровень, придется пройти большой путь.

– Связь с «Рубином» поддерживаете?
– По большому счету, нет. Иногда созваниваюсь с Олегом Кузьминым, который теперь входит в тренерский штаб, еще с парой человек.

– С Бердыевым общаетесь?
– Нет. Как и с Виталием Кафановым (многолетний тренер вратарей «Рубина», который с 2019 года трудится в «Ростове». – Прим. ред.). Благодарен им за всё. Но, вот так получилось.

«ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ У СОБОЛЕВА В «СПАРТАКЕ» ПОЛУЧИЛОСЬ»

– Многие болезненно восприняли ваш переезд из Казани в Самару в 2018 году.
– Уже много раз об этом говорил. Я хотел играть, поэтому сменил обстановку.

– В первой части сезона вы постоянно играли за «Крылья», оформили шесть сухих матчей. Однако в первом весеннем туре пост номер один перешел к Евгению Фролову…
– Это нормально. Я продолжаю тренироваться. Идет конкуренция – впереди еще 10 туров, два с половиной месяца, многое может произойти. Если на данный момент главный тренер не видит меня в стартовом составе, значит, буду помогать со скамейки. Хотя, конечно, рвусь в бой.

– Фроловым и третьим вратарем «Крыльев» Богданом Овсянниковым нормально общаетесь?
– У нас прекрасные отношения, дружная вратарская бригада.

– Фролов отметил дебют за «Крылья» отбитым пенальти в матче с «Оренбургом», потом Денис Попович открыл счет в меньшинстве, но победу вы не удержали. На что будет рассчитывать команда весной, с учетом потери своего лучшего бомбардира Александра Соболева, который зимой был арендован «Спартаком»?
– Саньке этот переход на пользу. Дай бог, чтобы в «Спартаке» у него все получилось. А для нас это, конечно, потеря. Он же не только забивал, но и проделывал на поле огромный объем работы. С другой стороны, уверенность, что «Крылья» сохранят прописку в премьер-лигу, все равно присутствует. Решить эту задачу нам по силам.

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Сергей Рыжиков: Мечтаю, чтобы в Суперкубке УЕФА-2023 сыграли два российских клуба 39-летний голкипер «Крыльев Советов», отыгравший большую часть карьеры за «Рубин», высказался о Суперкубке УЕФА в Казани, Леониде Слуцком и Курбане Бердыеве и конкуренции вратарей в Казани. 05.03.2020 13:00 Футбол Августин Александр
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