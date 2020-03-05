Марио Фернандес: Ребров и Ещенко в подтрибунке хотели запугать Карпова - Советский спорт
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05 марта 2020 00:58ФутболГригорьевская Юлия

Марио Фернандес: Ребров и Ещенко в подтрибунке хотели запугать Карпова

Защитник ЦСКА Марио Фернандес после поражения от «Спартака» в Кубке России поделился впечатлениями от матча.

– Почему ЦСКА проиграл «Спартаку»?
– Мне сейчас очень грустно. Мы ожидали, что пройдем в следующий раунд. Мы отдавали отчет, что это дерби, и надеялись на успех. К сожалению, получилось так, что мы вылетели из кубка, поэтому эмоции сейчас не самые приятные.

– Что произошло в подтрибунке в перерыве матча?
– Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, потому что он молодой. Они хотели его как-то запугать, надавить на него. Конечно, мы вмешались, чтобы не позволить его запугать. Но этот эпизод уже в прошлом.

– А каким образом Ещенко и Ребров оказывали давление на Карпова: словами или действиями?
– Ребров его оттолкнул, я оттолкнул Реброва. Это недопустимо. Нельзя так себя вести по отношению к молодому футболисту. Надо уважать соперника, не зависимо от его возраста и вести себя достойно.

– После удаления у «Спартака», ЦСКА заиграл хуже. Почему?
– Спартаковцы закрылись сзади, и даже имея на одного игрока больше было очень сложно проникать в атаку. Когда они выбили мяч вперед, это привело к забитому мячу.

– Айртон оказывал на вас большое давление в игровом плане. Согласны, что это одна из его лучших игр за «Спартак»?
– Я не слежу за игрой «Спартака», чтобы судить, лучшая она была или нет. Но он на меня давил, а я на него. Когда ты играешь в три защитника, вингеры оказывают сильное давление. Но это нормально. Мы к этому были готовы. Это дерби. Здесь все сражаются, чтобы одержать победу.

– За кубок побороться вашей команде уже не удастся. Это облегчает задачу в чемпионате?
– Независимо от чемпионата России, мы хотели продолжать борьбу в Кубке. Хотели играть в обоих турнирах. Знаем, что в чемпионате России сложновато, потому что «Зенит» оторвался на больше количество очков. Но мы будем продолжать борьбу до конца, потому что мы представляем цвета великого клуба, играем за очень большой клуб. Независимо выигрываем мы или проигрываем, нам надо в каждом матче выкладываться до конца, играть на пределе своих возможностей, чтобы клуб побеждал.

– В августе болельщики ЦСКА так же зажгли файеры и игра прерывалась, после чего Жиго забил победный мяч. В этот раз была похожая ситуация. Не сбила ли вас эта пауза, которую устроили ваши же фанаты?
– Болельщики нам только помогают. Если они жгут файеры – это не служит нам оправданием. Это нас не сбивает. Мы все – профессионалы, не зависимо от того горят файеры или нет, и должны быть готовы к любым раскладам.

– Как оцените игру Карпова и всей тройки центральных защитников?
– Когда я на поле, мне сложно оценивать индивидуальные действия партнеров, потому что ты полностью сосредоточен на матче. Но это очень хорошие защитники. Мне показалось, команда сыграла сегодня хорошо. Понятно, что в начале матча «Спартак» забил два быстрых мяча, но после этого игра шла равная. Мы отыгрались, выровняли ситуацию. Мы играли намного лучше, чем во встрече с «Уралом». «Спартак» играет, и дает нам играть. Это намного лучше. Но результат, конечно, получился не таким, какой мы ожидали.

– У «Спартака» сработала замена, когда на поле вышел Ларссон и забил. У вас вышел Шкурин, и не смог реализовать свои моменты. Что скажете про эти замены?
– Наш нападающий хорошо вышел, попал в перекладину, насколько я помню, и участвовал в других эпизодах. А Ларссон вышел, и ему просто повезло, что забил.

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