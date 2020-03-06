Амир Хуслютдинов: На дерби с ЦСКА был бардак. Но Казань и Питер – вообще Дикий запад

«НА ЧМ-2018 ИНОСТРАНЦЕВ ОБЛИЗЫВАЛИ»

– Как оцените организацию дерби на «Открытие Арене»? В соцсетях много жалоб, что люди не могли попасть на трибуны до середины первого тайма, а после финального свистка их допоздна «мариновали» на стадионе…

– Я сейчас не буду оправдывать ни полицию, ни болельщиков. Если объективно смотреть на вещи – рабочий день, народ попал на матч в самый притык. Запуск, в принципе, начался нормально. Просто одновременно столько людей на трибуны даже теоретически попасть не могут.

А вот то, что фанатов ЦСКА после игры так долго не выпускали, – это, конечно, безобразие. Стоять на трибунах еще 40 минут, а то и час люди не должны. Как бы я ни относился к армейским болельщикам.

У нас же стадион строился к чемпионату мира. Тогда иностранцев облизывали, а с нашими, выходит, можно обращаться как с быдлом. А потом мы удивляемся, что стадионы пустеют. А какая может быть реакция у человека, пришедшего на футбол с семьей, с детьми? Понятно, что следующий раз он останется дома.

– В других городах – то же самое?

– Гораздо хуже. В Питере и Казани по сравнению с нашим стадионом – Дикий запад. Даже не 20-й век, скорее 12-й.

«НЕ НАДО ПРОВОДИТЬ ДЕРБИ В БУДНИЙ ДЕНЬ»

– Каким видите выход?

– Мне кажется, не надо такие большие матчи проводить в будние дни. Скажем, с «Краснодаром» в следующем туре сыграем в понедельник, но это праздник. Там будет более спокойный запуск… А тут еще сказались непростые отношения фанатов. Если «Спартак» – «Динамо» – старейшее дерби, то с армейцами у нас «дерби ненависти».

– В какой-то момент поле затянуло дымом. Есть мнение, что файеры и петарды надо на футболе легализовать.

– Я давно об этом говорил. Пусть даже будет немножко юмора. Скажем, у стадиона поставят точки МВД с легальной пиротехникой. В той же Швеции делают красивое пиротехническое шоу до игры, в перерыве и после. Это реально красиво, огонь завораживает человека… Вот и у нас надо так же.

– Футбольное дерби начиналось одновременно с хоккейным, в котором «Спартак» играл с «Динамо». Как вам это?

– Бардак полный. Я сам разрывался между хоккеем и футболом. Душа рвалась и туда, и сюда. Настоящие фанаты «Спартака» поддерживают обе команды. Но на наши интересы опять наплевали. Вроде как сначала хотели провести Кубок 5 марта, но потом перенесли на 4-е, забыв о Кубке Гагарина. Помню, года два назад в аналогичной ситуации договорились, изменили расписание с учетом интересов болельщика.

Не понимаю, почему сейчас РПЛ и КХЛ не могли поступить так же. Это же удар по финансам клубов. Они недосчитались части аудитории. Тысяч шесть-семь не попали на хоккей.

«СУДЬЯ ИВАНОВ – ЭТО НЕЧТО»

– Само дерби понравилось?

– Драйв был, мы отрывались. Но неопытность команды в какой-то момент подвела «Спартак». При 2:0 надо было отойти назад, засушить игру. Так нет же – понеслись с шашками наголо добивать ЦСКА.

С другой стороны, такая смелость нравится болельщикам. «Спартак» похож на ребенка, которому дали конфетку, он ее погрыз, вытащил изо рта, смотрит на нее, а тут подходит мужик с лохматой рукой – и нет конфеты. Пришлось в конце рвать жилы. К счастью, победили. И заслуженно.

– По судейству что скажете?

– В нашей стране был один приличный судья – Эльдар Азимзаде. После него – тишина. А с Ивановыми вообще какое-то проклятие. Правда, этот Иванов –это совсем нечто. После 2:0 начал человек отрабатывать. Помните момент, когда в центре поля нашего игрока бортанули как в хоккее? И что? Ноль эмоций. Считаю, такие арбитры не должны работать в РПЛ. Или у него квалификации нет, или совести, а может и того и другого. За что он показал вторую желтую Эсекиэлю Понсе? Локтем тот если и попал, то никак не в лицо. Да, мужчины перевелись в футболе…

По не назначенному пенальти – та же история. Рука у армейца была не прижата, отставлена. Надо сделать, чтобы любое касание руки защитником в штрафной каралось 11-метровым. Чтобы вот у таких, как товарищ Иванов, потом не было «отмазок».

«ГОНЧАРЕНКО ПОВЕЛ СЕБЯ НЕ ПО-МУЖСКИ»

– Как отнеслись к тому, что Виктор Гончаренко не подал после игры руки Доменико Тедеско?

– Гончаренко – невостребованный молодой человек. Проигрывать надо уметь. Если коллега тебе руку протягивает, есть же корпоративные правила. Да, у Тедеско были эмоции, не спорю, был выплеск. Команда играла в меньшинстве, дополнительное время… Ну, повернись хотя бы к человеку, пусть даже без рукопожатия. Помаши ладонью. Гончаренко повел себя не по-мужски.

– Чего ждете от матча с «Краснодаром»?

– Продолжения банкета. Обе команды атакующие, думаю, скучно не будет.

– Ну а кубковый полуфинал с «Зенитом» предвкушаете?

– Помните фильм «Брат»? Питер – красивый город, но провинция… Город, кичащийся былой столичностью. Столица у нас одна – Москва. И Питер хорошо заживет только тогда, когда даст бабкам-блокадницам, которые Гитлеру хребет сломали, дожить достойно, а не Невский гранитом закладывать и за безумные цены строить стадионы. И «Зенит» – неоднозначный клуб. По сути, история у них с 2007 года.

– Почему с 2007-го?

– Так что они до этого выиграли? В 1944 году – Кубок, в 1980-м – бронзу, в 1984-м – золото. Без традиций команда, без истории, фактически без болельщиков. Я-то помню, как еще в середине 90-х на «Зенит» ходили 104 фаната. Такая вот всенародная любовь.