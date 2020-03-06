Обниматься нельзя, пожимать руки – тоже. Евроанонс выходных

АНГЛИЯ. БЕЗ РУКОПОЖАТИЙ

Ближайший тур АПЛ пройдет без традиционного рукопожатия игроков перед матчами. Причина все та же: вирус. Правда, есть подозрение, что им можно заразиться от кого-то просто проходя мимо, что и сделают игроки перед началом всех матчей тура.

«Ливерпуль» переживает ужасные времена. После поражения в Мадриде от «Атлетико» и внутри первенства от «Уотфорда» подоспел вылет из Кубка Англии от «Челси».

7 марта команда Юргена Клоппа сыграет дома против «Борнмута» и если не сможет добиться победы, то у нейтрального болельщика это может вызвать лишь улыбку.

«Челси» – «Эвертон» и манчестерское «дерби» – вот два главных события в международный женский день. Начало матчей в 17:00 и 19:30 соответственно.

ИСПАНИЯ. БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

В Испании не вводят никаких ограничений на ближайший тур, в котором «Валенсия» Дениса Черышева и «Сельта» Федора Смолова проведут свои матчи в гостях против «Алавеса» и «Хетафе».

«Хетафе» довольно уверенно входит в еврокубковую зону, а у «Сельты» решение всех вопросов по сохранению места в элите в самом разгаре, так что будет тяжело. Впервые есть сомнения в том, что Смолов начнет встречу с первых минут.

«Барселона» постарается реабилитироваться за матч с «Реалом», хотя за поражение в «Эль Классико» можно исправиться только победой в «Эль Классико». В этот же раз в гости к сине-гранатовым пожалует ершистый «Реал Сосьедад», с которым «Барса» не смогла справиться в первом круге, сыграв вничью (2:2).

ИТАЛИЯ. БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

Коронавирус блуждает по футбольной Европе, но начал он свой путь как раз в Италии – именно в Серии А были отменены первые матчи текущего сезона. И вот уже в Англии футболисты не жмут друг другу руки, а в Италии играют при пустых трибунах.

Все спортивные мероприятия в стране будут проводиться без зрителей вплоть до 3 апреля и очень грустно, что именно в этот период состоится матч между «Ювентусом» и «Интером». Игра пройдет 8 марта и начнется в 21:45 по московскому времени.

Тем временем римский «Лацио» вырвался на первое место, зафиксировав любопытное явление: братское лидерство тренеров в Серии А и Серии Б.

Напомним, что «Лацио» руководит Симоне Индзаги, а лидирующий во втором дивизионе «Беневенто» – его брат Филиппо.

ГЕРМАНИЯ. БЕЗ СЕЛФИ

Возможно, все на свете, но слабо верится в то, что «Аугсбург» сможет увезти очки из Мюнхена. Интересно, что в последних четырех матчах против «Баварии» «Аугсбург» дважды сумел зацепить ничью, включая игру первого круга, когда в самой концовке команду спас Альфред Финнбогасон. Последний раз «Аугсбург» не забивал «Баварии» осенью 2017 года.

«РБ Лейпциг» споткнулся в прошлом туре, так что теперь нужно постараться сыграть на победу в гостях против «Вольсфбурга», с которым у команды Юлиана Нагельсмана весьма экзотические отношения в этом сезоне – ничья в первом круге и вынос тела во втором раунде Кубка Германии (6:1).

В Германии также не обошлось без вирусных ограничений. Руководство «Герты» запретило игрокам делать селфи с болельщиками и оставлять автографы. Так что в субботу на матче с «Вердером» зрителям рассчитывать не на что. Разве что только на победу над аутсайдером бундеслиги.

ФРАНЦИЯ. БЕЗ ОБНИМАШЕК

Медицинский штаб «Марселя» дал установку своим игрокам – не обниматься после празднования забитых мячей. Что к этому можно добавить? Есть более надежный вариант: просто прекратить забивать голы и тогда никто и никогда не заболеет мерзким вирусом.

«Монако» Александра Головина буксует в последнее время и сыграет в ближайшем туре в гостях против «Ниццы».

Португальскому полузащитнику «Монако» Желсону Мартиншу влепили полугодовую дисквалификацию за толчок арбитра. Инцидент произошел в 22 туре в матче против «Нима», который «Монако» в конечном счете проиграл (1:3).