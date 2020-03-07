Николай Комличенко: Было неловко, когда отменили гол, который я уже отпраздновал

- Что почувствовали, когда отменили первый гол?
- Раз его отменили, значит, офсайд был. Мне было немного неловко после такого празднования. У меня такое впервые. Когда матч продолжился, я первые минуты думал об этом, а потом постарался забыть, и все-таки забил чистый мяч.
- Голевую передачу вам делал Рауш. Что у вас за связка?
- У Кости левая нога хорошая, а оба голевых паса он отдал правой. И такие классные пасы получились! Надо было решать, что я и сделал. Жаль, что первый мяч не засчитали. А второй получился с долей везения, потому что я дотянулся до мяча.
- Когда решили, что надо ногой к нему тянуться?
- Я почувствовал, что надо именно ногой бить.
- Вы не очень сильно радовались, когда забили во второй раз. Ждали, что ВАР будет смотреть этот гол?
- После первого момента эмоции подутихли. Я действительно ждал, только в последний момент судья сказал, что мяч был чистым. В это время я уже находился в центре поля, поэтому не так радовался.
- Насколько важно было забить первый мяч за новую команду?
- Особого груза не висело, но любому нападающему всегда хочется забить. Но больше хотелось просто победить и реабилитироваться за поражение «Спартаку». Это удалось, хотя во втором тайме мы подсели.
- Какое впечатление сегодня произвел соперник?
- Мы знали, что они играют от обороны. У них цепкие защитники, которые борются за каждый мяч, поэтому все готовились к непростой игре. В конце они полезли вперед, и было тревожно. Нужна была полная концентрация, чтобы не пропустить атаку.
- Вы так хорошо взаимодействовали с Раушем, что во втором тайме даже пяткой пытались сыграть. Что у вас за связка?
- У меня не только с Костей хорошее взаимопонимание, но и со всеми ребятами. Просто получилось так, что с Костей у меня оно особенно ярко выразилось.
- Вы сегодня вышли в стартовом составе, а со «Спартаком» только в конце матча. Физически на всю игру готовы?
- В конце сегодняшнего матча чувствовал себя нормально, хотя немного подустал, потому что была борьба. Но в целом, выдержал.
- Как вам российская лига после чешской?
- Много борьбы. Чувствуется, что она сильнее чешской. Больше мастеровитых игроков. Идет больше давления.
- В чем это проявляется?
- Больше болельщиков, больше стадионы. На «Млада Болеслав» ходило три тысячи человек, а сегодня даже на матч с «Тамбовом» пришло десять. Это большое давление. Но за одну - две игры и ты уже должен адаптироваться к этому.
- В Чехии есть настолько закрытые команды, как «Тамбов»?
- Там команды начинают играть от обороны, когда ведут в счете, как мы играли во втором тайме. Защитники здесь более габаритные, мощные и сильные.
- Многие думали, что после чешской лиги в «Динамо» вам придется тяжело.
- Вы видели две игры, и у меня было четыре момента. Я забил один мяч и один отменили. Если буду также продолжить, то ни у кого не возникнет вопросов.
- Какую-то голевую планку себе ставите?
- Нет, никогда не ставлю. Просто хочу каждую игру проводить результативно.
- Вы помните, кто лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России?
- Шамеродов и Дзюба. Они оба забили по одиннадцать мячей.
- Вам удастся их догнать?
- Это был бы фантастический результат. Но если не получится – ничего страшного.
- Почему десять мячей – это фантастика за девять матчей?
- Я думаю, реально забить такое количество за полсезона. Но когда ты переходишь в более сильную лигу – это нелегко.