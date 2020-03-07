Кирилл Новиков: Если честно, я не хотел бы обсуждать судейство. Правила есть правила - Советский спорт
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07 марта 2020 20:41ФутболМощенко Захар

Кирилл Новиков: Если честно, я не хотел бы обсуждать судейство. Правила есть правила

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Тамбовом» (1:0).

«ВИЖУ РАУША ТОЛЬКО НА ПОЗИЦИИ ВИНГЕРА, НО НЕ ЗАЩИТНИКА»

- Рад, что одержали победу, которая особенно была важна после не слишком удачной игры со «Спартаком», – отметил Новиков. – И в плане турнирной борьбы важно было взять три очка. Соперник был серьезный – в последних семи матчах «Тамбов» проиграл всего один раз. Знали, что тамбовчане достаточно уверенно и компактно играют в обороне. Поэтому важно было забить первыми, что мы и сделали. А затем уверенно довели дело до победы.

- Вы провели серьезную ротацию, заменив практически половину состава по сравнению с дерби со «Спартаком». С чем это связано?
- Во-первых, с нашими тактическими задумками. Во-вторых, с тактической схемой соперника. К тому же в поединке со «Спартаком» действия наших игроков на некоторых позициях нас не устроила, поэтому необходимо было внести коррективы.

- Что с Максимилианом Филиппом, который не смог доиграть матч до конца и был заменен?
- С ним все в порядке. Филипп играл достаточно хорошо, приносил большую пользу команде. В перерыве мы с ним разговаривали, спрашивали, выдержит ли всю игру, учитывая пока не самое лучшее физическое состояние. В итоге, как мы и рассчитывали, 20-25 минут второго тайма Максимилиан выдержал.

- Как оцените игру Константина Рауша, который, как показалось, очень часто смещался с позиции левого вингера в центр и действовал едва ли в качестве второго нападающего вместе с Николаем Комличенко? Это было ваше задание или инициатива Рауша?
- Мы приветствуем импровизацию со стороны игроков. Когда команда соперника обороняется большими силами, нужны нестандартные ходы. И в этом плане Костя неплохо открывался в центральную зону, а также иногда менялся флангами с Клинтоном Нжи. Мне понравилось, как Рауш находил пространство между линиями соперника, получал мячи и развивал атаки. Мы довольны его игрой сегодня. И я вижу Константина только на позиции вингера, но не защитника, потому что для игры в обороне, на мой взгляд, у него не хватает специфических навыков.

- Показалось, что в первом тайме Рауш невольно сдерживал активность защитника Дмитрия Скопинцева, поэтому и стал после перерыва чаще смещаться в центр, открывая бровку партнеру по команде. Это было ваше указание?
- Знаете, у меня такое впечатление, что каждый человек по-своему видит футбол. Только что был вопрос о том, что Рауш много играл в центре, а теперь вы говорите о том, что он на фланге мешал Скопинцеву.

- Так речь как раз о том, что именно после перерыва Константин стал чаще смещаться в центр.
- Если подытожить все мнения по Косте Раушу, который всех так интересует, то могу сказать, что он сыграл так, как умеет и как мы и требовали от него. Он свою задачу выполнил.

- Тогда вопрос поставим иначе: как вы оцените действия Скопинцева на этом же фланге? Достаточно ли он был активен в атаке в первой половине встречи?
- Понимаете, «Тамбов» играет по схеме 5-4-1. Поэтому фланги у них забиты, пройти по ним очень сложно. В первом тайме нам это почти не удавалось, а после перерыва соперник больше раскрылся, что облегчило нам задачу. Тем не менее, считаю, что в первом тайме мы переигрывали соперника и создали немало перспективных подходов. Возможно, поначалу Скопинцеву действительно было сложно добраться до чужой штрафной по своему флангу, где соперник постоянно держал двух игроков. Отчасти по этой причине мы меняли направление атак, потому что на правом фланге у нас было больше свободы, и у Сергея Паршивлюка имелось больше времени для принятия решений и для обострений. Но в любом случае нужно проанализировать игру, рассмотреть все нюансы, чтобы сделать правильные выводы.

«ЮСУПОВ ВЕРНЕТСЯ В ОБЩУЮ ГРУППУ ПОСЛЕ МАТЧА С «АХМАТОМ»

- После дерби со «Спартаком» вы рассказали, что планировали выпустить Николая Комличенко во втором тайме, чтобы ему было проще играть против медленной и уставшей обороны красно-белых. Против «Тамбова» Николай вышел в стартовом составе – значит, план на этот матч был совсем другим, а защита «Тамбова» не такая медленная, как спартаковская?
- Ну да, логично… Но если вы обратили внимание, в центре обороны у «Тамбова» сплошь высокие и мощные игроки, против которых нужен был именно такой нападающий, который способен продавить габаритных защитников, завершить фланговые атаки. Комличенко как раз обладает такими качествами. И то, что он забил «Тамбову» два мяча (первый был отменен из-за мизерного офсайда. – Прим. ред.), говорит о его высоком уровне и исполнительском мастерстве. А то, что Николай вышел по ходу второго тайма со «Спартаком», это было мое решение. Повторюсь, если бы он реализовал тогда два своих момента, мы бы говорили, что все сделали правильно. Но в дерби Комличенко не забил, а с «Тамбовом» отличился, принес нам три очка – молодец! Не случайно Николая признали лучшим игроком матча.

- Кстати, по поводу отмененного гола Комличенко. Как вы относитесь к таким микроскопическим офсайдам, которые отбирают у нападающих забитые мячи?
- По-моему сейчас в мировом футболе как раз ведется дискуссия по поводу изменения правила фиксации положения вне игры. Речь идет о том, чтобы более лояльно относиться к таким ситуациям, когда нападающий на какие-то сантиметры или миллиметры «заходит» в офсайд. Если честно, я не хотел бы обсуждать судейство, тем более что на каждом матче теперь у нас работает система VAR. Правила есть правила, мы должны им подчиняться. Если был у Комличенко офсайд – пусть миллиметр, два, три, но он был. Судья принял решение не засчитать гол после просмотра видеоповтора – значит, мы должны принять это решение. Я сказал бы о другом моменте, который мне не нравится: это то, что команда расходует эмоции после забитого мяча, как оказывается, впустую. Идет радость, выплеск эмоций – а потом гол у тебя отбирают. После этого на самом деле тяжело психологически снова настроить себя на игру, вернуться в нее. И я очень рад, что команда правильно отреагировала на отмененный гол и сумела после этого еще добавить и забить еще.

- В каком состоянии сейчас Артур Юсупов после травмы? Он очень необходим в опорной зоне, потому что действия Шарля Каборе, если судить по матчу с «Тамбовом» – это тихий ужас…
- Русский человек так устроен, что запоминает только плохое. Да, Каборе не всегда принимал правильные решения, да, у него были ошибки. Но в то же время он выиграл много единоборств, неплохо разгонял атаки. Можно говорить о плюсах и минусах в игре Каборе, но если у меня есть какие-то претензии к моим игрокам, я выскажу их на теоретическом занятии. Что касается Юсупова, у него была травма бедра, и к матчу следующего тура с «Ахматом» он еще не будет готов. А через тур, думаю, вернется в общую группу.

Комличенко наконец-то забил. И принес «Динамо» победу В поединке с «Тамбовом» ударный форвард бело-голубых вышел в стартовом составе. И сделал разницу еще в первом тайме. 07.03.2020 18:45 Футбол Мощенко Захар
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