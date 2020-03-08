Соломон Кверквелия: Будем обжаловать мою красную карточку

– Какие впечатления от игры? – вопрос Кверквелии.

– Очень важно было сегодня нам взять три очка в этой непростой игре. И мы это сделали.

– Вы получили красную карточку. Что скажете?

– Касательно моей красной карточки, это решение будет обжаловано. Нас очень выручил сейв Гильерме. Если бы не он, то не было бы и такого результата.

«СЛАВА БОГУ, ЧТО ГИЛЕРМЕ НАС ВЫРУЧИЛ, ОТБИВ ПЕНАЛЬТИ»

– Как вам игра? – вопрос Магкееву.

– Она вышла тяжелая. Было много эмоций, мы владели инициативой, но в конце допустили ошибку и судья назначил пенальти. Слава богу, что Гильерме нас выручил и теперь в нашей копилке есть три очка.



– Это была все-таки ошибка вашего игрока или арбитра?

– Я думаю, судье виднее.

– Вы два матча подряд провели в стартовом составе «Локомотива». Расскажите, как чувствуете себя физически?

– Мы много работали на сборах, поэтому никаких проблем с моим физическим состоянием нет.

– Отсутствие на скамейке Юрия Семина как-то сказалось на игре вашей команды?

– Юрий Палыч дал нам установку. Его ассистенты и так все знают и все донесли до нас. Поэтому мы на поле выполняли все, что хотел главный тренер.



– Юрий Семин заходил раздевалку после матча? Может, что-то говорил команде после победы?

– Нет, его в раздевалке не было.

– Главный тренера «Ахмата» Игорь Шалимов на пресс-конференции сказал, что ничья была бы более справедливым итого этого матча. Вы с ним вряд ли согласитесь.

– У нас свое мнение на этот счет. Нам надо зарабатывать очки и двигаться вперед. Я понимаю, что у Игоря Шалимова есть свое мнение, но мы всегда играем только на победу.

– Соломон Кверквелия только что сказал, что команда будет обжаловать его красную карточку.

– Это не ко мне вопрос.

– Уже успели поздравить маму с праздником?

– Да. Я буквально только что это сделал, после матча.

«ПРОИГРАЛИ. С КЕМ НЕ БЫВАЕТ?

– Что скажете о матче? – вопрос Ненахову.

– Проиграли. С кем не бывает? Каждая игра дает шанс подняться выше в турнирной таблице. Мы с ребятами были мотивированы, но вышло. как вышло. Команда у нас сильная, каждый игрок хорош на поле. Будем двигаться дальше.