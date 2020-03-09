План Сульшера и ошибки Гвардиолы. Разбор манкунианского дерби - Советский спорт
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09 марта 2020 10:30ФутболПаутов Максим

План Сульшера и ошибки Гвардиолы. Разбор манкунианского дерби

Главное блюдо 29-го тура АПЛ разочаровало. И ответственность за это лежит на «Ман Сити» Пепа Гвардиолы, который проиграл «МЮ» (0:2) третий раз за сезон.

ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЯ У «СИТИ» И ДИСЦИПЛИНА «МЮ»

Главная причина слабой игры номинальных гостей – конечно, отсутствие травмированного Кевина Де Брюйне. Без гениального бельгийца за созидательную активность «Сити» должен был отвечать Бернарду Силва, но португалец, в отличие от своего соотечественника из стана соперника – Бруну Фернандеша, авансов не оправдал…

Перед матчем Гвардиола справедливо полагал, что его визави Оле-Гуннар Сульшер будет играть по схеме 3-4-2-1 или 3-5-2. При этом сам каталонец отказался от тактических нововведений – в отличие от победного матча против «Реала» в Лиге чемпионов. Гвардиола предложил вполне стандартные 4-1-4-1 (подвижный вариант 4-3-3) с Александром Зинченко в роли ложного фулбэка.

План Сульшера сработал идеально. Мощная линия из четверки хавбеков, расположившихся по всему фронту перед центральными защитниками, связала по рукам и ногам всю креативную рать Гвардиолы, оставив Серхио Агуэро наедине сразу с тремя супостатами. Конечно, «Сити» выпутывался и не из таких цепей, но в воскресенье команда выглядела так, будто не очень-то хотела играть и забивать.

В первом тайме опасным можно было назвать разве что удар Рахима Стерлинга в дальний угол, когда Давид Де Хеа в красивом броске отвел угрозу от ворот. Не помог даже ход с перенасыщением одной из зон посредством высоких подключений Зинченко со смещением в середину. Работало это примерно так: Илкай Гюндоган уходил широко к лицевой на помощь Стерлингу, уводя за собой одного из центральных хавов «Юнайтед», а Зинченко заполнял опустевшую зону, образуя своеобразный треугольник. Чтобы воплотить эту задумку во что-то опасное, «Сити» явно не хватало движения: хозяева успевали перекрыть все варианты.

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Стоит отметить активность Гюндогана, который, действуя в основном в полуфланге, успел совершить 102 касания мяча. Для сравнения: у Силвы и Филипа Фодена набралось 108 на двоих… Вероятно, Гвардиола немного ошибся с выбором состава. Вышедший на концовку Рияд Марез явно добавил активности на краю атаки: 30 касаний за две трети тайма половина того, на что сподобился тот же Фоден за весь матч. А вот Силва сыграл гораздо ниже своих возможностей. Даже и не вспомнишь, когда такое было…

Зато с «Юнайтед» все более-менее ясно. Команда изначально уповала на контратаки и прямолинейный выход из обороны посредством вертикальных разрезающих передач. Антони Марсьяль и Даниэл Джеймс заняли позиции двух фланговых форвардов, оставив середину на откуп Фернандешу, который порой действовал с ними на одной. Пара Неманья Матич Фред надежно закрыли середину, а вингбэки легко превращались в фулбэков, садясь назад. При этом как Марсьяль, так и Джеймс при необходимости откатывались в глубину, дополняя позиционную оборону.

В общем, Сульшер наглухо перекрыл «Сити» кислород. Показателен момент из первого тайма, когда Жоау Канселу подключился к атаке, оставив вместо себя Силву, из-за чего в центре образовалась пустота. В итоге Силва был отыгран… своим же партнером по команде. Не видя перспективных вариантов, Канселу сделал еще шаг и совсем уж бесхитростно накинул в штрафную на Агуэро, которого надежно стерегли Виктор Линделеф и Харри Магуайр.

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«СУПЕРОРУЖИЕ» СУЛЬШЕРА И «ПРИВОЗ» ЭДЕРСОНА

Гвардиола вряд ли рассчитывал на такое развитие событий. А Сульшеру опять помогло приобретенное зимой «супероружие». Фернандеш исполнил гениальный голевой «черпачок» на Марсьяля, а перед этим идеально разобрался в эпизоде, выведя на ударную позицию Джеймса. Теперь уже очевидно: «Юнайтед» нашел полноценную замену травмированному Полю Погба за весьма умеренные деньги. Напомним, Фернандеш обошелся «красным дьяволам» в 55 миллионов евро. Сравните со 120 миллионами, которые прошлым летом заплатил «Бенфике» за другого португальского таланта – Жоау Фелиша – «Атлетико». На сегодняшний день двух этих игроков вполне можно поставить на один уровень.

Отличное дерби провел и Аарон Ван-Биссака. 22-летний британец чаще любого из своих партнеров встречался с мячом (59 раз), умело действуя в отборе, а однажды показал свои атакующие навыки, ворвавшись в штрафную с помощью эффектного дриблинга. Впрочем, весь «МЮ» безукоризненно выполнял замысел Сульшера. В игре хозяев не было неожиданных ходов и дисциплина, подтвердив старую футбольную поговорку, побила класс.

А вот Эдерсону дисциплины как раз не хватило. Его действия квинтэссенция игры всего «Сити» в этот вечер. Две грубейшие ошибки вратаря отправили команду в нокаут. И если в моменте с первым голом еще можно, если очень постараться, как-то оправдать бразильца, то второй пропущенный мяч чистый «привоз». Эдерсон явно забыл, что во время дождя поле меняет свои физические свойства. С силой выброшенный мяч не катится по газону, а, ускоряясь, скользит по нему. Так что, у долговязого Бенжамена Менди, заменившего Зинченко, не было ни единого шанса…

Подытоживая: команда Гвардиолы в кои-то веки уступила сопернику в количестве ударов (в том числе – в створ). За весь матч их набралось 7 (4), до перерыва – лишь один. А вот игроки «Юнайтед» исполнили дюжину попыток, половину из которых – точно в цель. Но самое интересное, что «Сити» был наголову разбит по показателю xG ожидаемым голам (0,59 против 1,74). Так что результат на табло справедлив.

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«ЧЕЛСИ» УЖЕ БЛИЗКО

Гвардиола впервые в своей карьере проиграл одной и той же команде трижды за сезон (до этого были поражения от «МЮ» со счетом 1:2 в АПЛ и 0:1 в Кубке лиги). Такого слабого «Сити», как в воскресенье, мы не видели давно, а уже в среду «горожан» ждет перенесенный матч чемпионата с выздоравливающим «Арсеналом». На следующей же неделе состоится ответная игра против «Реала» в ЛЧ. И теперь гостевые 2:1 уже не кажутся для хозяев «Этихада» комфортной форой.

Вот «Юнайтед», напротив, может уверенно смотреть в будущее. Команда Сульшера показывает цельную и понятную игру даже в условиях серьезных кадровых неурядиц. До зоны Лиги чемпионов осталось четыре очка, да и в Лиге Европы с таким футболом все реально даже титул.

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