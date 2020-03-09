Дерби Манчестера и волевая победа «Ливерпуля». Видеообзор 28-го тура АПЛ

После 28-го тура развязка в АПЛ стала еще ближе. «Ливерпуль» не без проблем, но все-таки победил «Борнмут», тогда как «Манчестер Сити» проиграл в дерби с «Юнайтед». Теперь до первого за 30 лет чемпионства «красным» осталось выиграть два матча.

Лучшие моменты этих и других матчей – в видеообзоре «Советского спорта».

АПЛ

28-й тур

«Ливерпуль» – «Борнмут» – 2:1 (2:1)

Голы: Салах, 25. Мане, 33 – Уилсон, 9.

«Шеффилд Юнайтед» – «Норвич» – 1:0 (1:0)

Гол: Шарп, 36.

«Вулверхэмптон» – «Брайтон» – 0:0

«Саутгемптон» – «Ньюкасл» – 0:1 (0:0)

Гол: Сен-Максимен, 79.

«Кристал Пэлас» – «Уотфорд» – 1:0 (1:0)

Гол: Айю, 28.

«Бернли» – «Тоттенхэм» – 1:1 (1:0)

Голы: Вуд, 13 – Алли, 50, с пенальти.

«Челси» – «Эвертон» – 4:0 (2:0)

Голы: Маунт, 14. Педро, 21. Виллиан, 51. Жиру, 54.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» – 2:0 (1:0)

Голы: Марсьяль, 30. Мактомини, 90.