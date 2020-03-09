Роналду отбил пять фанатам-невидимкам

ТЫСЯЧА КРИШТИАНУ

Дерби Италии все же не стали переносить на середину мая, как планировали, и провели наравне с остальными матчами 26-го тура итальянской серии А – при пустых трибунах. Отсутствие зрителей, мягко говоря, подпортило праздник футбола в Турине. Пусть участники встречи и попытались сделать вид, что зрители на самом деле есть.

Так, Криштиану Роналду по пути на арену «отбил пять» воображаемым болельщикам. А по окончании матча поблагодарил фанатов-невидимок за поддержку. Можно представить, что творилось бы на «Ювентус Стэдиуме» в воскресенье, если бы не коронавирус. Как-никак со счетом 2:0 был обыгран самый принципиальный соперник туринцев. Да еще с невероятным по красоте голом Пауло Дибалы. И вдобавок – в 1000-м матче в профессиональной карьере Криштиану.

Тот, к слову, уже в компенсированное время имел две отличные возможности оформить разгром «Интера». Однако оба раза мяч после его ударов прошел мимо – и рекордная голевая серия Роналду в итальянском чемпионате все-таки оборвалась. Португалец забивал в 11 матчах подряд (отличившись на этом отрезке 16 раз), повторив, но не превзойдя аналогичное достижение Габриэля Батистуты и Фабио Квальяреллы.

ПЕРЕКЛАДИНА ГОЛОВИНА

Впрочем, Криштиану все равно мог быть доволен. Отрыв туринцев от «Интера» увеличился до девяти очков (шести – по потерянным). Таким образом, единственным реальным конкурентом «Юве» в борьбе за скудетто остается «Лацио». Теперь можно со спокойной душой переключаться на Лигу чемпионов, в 1/8 финала которой придется отыгрывать дома – опять же при пустых трибунах – гостевые 0:1 у «Лиона».

Это будет уже на следующей неделе, а в среду без зрителей в ЛЧ пройдет ответный поединок «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии». Власти Парижа вслед за Апеннинами тоже бьют тревогу. Из-за инфекции был отложен на неопределенный срок матч «ПСЖ» – «Страсбур»…

Правда, в отличие от Италии, чемпионская гонка во Франции не актуальна. Другое дело – сражение за еврокубковые путевки. И здесь крайне нежелательные очковые потери понес «Монако», рухнувший с пятого места на девятое после гостевого поражения от «Ниццы» (1:2). В концовке при счете 1:1, когда его команда уже осталась в меньшинстве, Александр Головин попал в перекладину. А спустя несколько минут, в компенсированное время, дубль в ворота монегасков оформил Каспер Дольберг, с которым Головин, возможно, столкнется летом в матче Евро-2020 Дания – Россия.

ЗНАКОВЫЙ ГОЛ МЕССИ

В Испании на верхнюю строчку таблицы вернулась «Барселона». В домашнем поединке против «Реала Сосьедад» (1:0) команда Кике Сетьена, как и в недавнем эль класико, не впечатлила. Тем не менее, заработала три очка благодаря реализованному Лионелем Месси пенальти. В этом эпизоде явно ошиблись судьи ВАР. Они верно зафиксировали игру рукой у басков в своей штрафной, но забыли «открутить» повтор на несколько секунд назад, чтобы зафиксировать офсайд у принимавшего непосредственное участие в атаке Артуро Видаля.

Как бы то ни было, Месси забил свой 438-й гол в пяти ведущих национальных чемпионатах, обойдя на один мяч Криштиану. При этом аргентинец провел за «Барселону» в примере 474 матча, тогда как португалец – 543 за «МЮ», «Реал» и «Юве» в первенствах Англии, Испании и Италии. Так что средняя результативность Лео намного выше, чем у его главного оппонента.

Вот и «Барса» теперь на два очка впереди «Реала», провалившегося в воскресенье в Севилье. Команда Зинедина Зидана явно не успела восстановиться после эль класико, потерпев сенсационное поражение от «Бетиса» (1:2), который, в свою очередь, прервал шестиматчевую (!) безвыигрышную серию в примере.

ПРИВЫЧКИ СМОЛОВА, ПРОБЛЕМЫ ГВАРДИОЛЫ

По-прежнему не проигрывает при Федоре Смолове «Сельта». Правда, из пяти матчей с момента аренды россиянина три завершились вничью. Причем последние два – со счетом 0:0. Против «Хетафе» Смолов провел на поле привычные 70 минут – и привычно голевых моментов не имел. Пока принадлежащий «Локомотиву» форвард огорчал в примере только «Реал» на «Сантьяго Бернабеу».

Наконец, в Англии, до которой коронавирус еще не добрался, из мини-кризиса выбрался «Ливерпуль» (волевая победа 2:1 над «Борнмутом»). Зато «Ман Сити», наоборот, получил болезненный удар по самолюбию, третий раз за сезон проиграв дерби «МЮ» (0:2, до этого были 1:2 в АПЛ и 0:1 в Кубке лиги). Хосеп Гвардиола так и не придумал способ взломать организованную оборону Оле-Гуннара Сульшера без помощи Кевина Де Брюйне. «Горожанам» остается надеяться, что травма плеча не помешает бельгийцу сыграть на следующей неделе против «Реала» в Лиге чемпионов. Иначе велик риск растерять добытое в гостях преимущество (2:1) над мадридцами.