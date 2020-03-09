Футбольный «пожар» на берегах Дона! «Ростов» едва не упустил победу над ЦСКА

На составы обеих команд очень серьезно повлияли их предыдущие матчи. Ростовчане благодаря своеобразному судейству Сергея Лапочкина в Грозном лишились из-за перебора желтых карточек ключевого опорника Матиаса Норманна и одного из центральных защитников Денниса Хаджикадунича. Но если в центре обороны Валерий Карпин еще на февральском турнире в Катаре наигрывал связку бывших тамбовчан Денис Чистяков – Максим Осипенко, на которую теперь и сделал ставку, то потеря норвежца в центре поля могла оказаться фатальной.
Возникшую вакансию в стартовом составе заполнил Данил Глебов, уже становящийся игроком основной обоймы. Однако опыта у игрока молодежной сборной России еще не так много, что могло особенно выпукло проявиться в поединке с таким серьезным соперником, как ЦСКА.
У армейцев состав серьезно перетряхнул главный тренер Виктор Гончаренко после поражения в кубковом дерби со «Спартаком». В запас отправились Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев и даже – внимание! – Федор Чалов, которого в роли единственного форварда сменил Арнор Сигурдссон. Ожидаемым было возвращение в основу и второго исландца Хердура Магнуссона, а также Ивана Облякова в центральную зону и Георгия Щенникова на левый фланг.
Интересную мысль накануне матча в студии федерального спортивного канала высказал Роман Широков. Бывший полузащитник сборной России с улыбкой предсказал, что все четверо игроков «Ростова», «висящие» на желтых карточках, получат в поединке с ЦСКА эти дисквалифицирующие предупреждения и пропустят следующую игру – с «Локомотивом».
И уже на 17-й минуте «прогноз специалиста» начал сбываться, когда такой «оранжевый горчичник» схлопотал Глебов. Справедливости ради отметим, что фол в борьбе за мяч он действительно допустил грубоватый, тянущий на предупреждение.
Впрочем, беда не приходит одна. Еще раньше, до истечения десятой минуты встречи, хозяева поля лишились еще одного центрального защитника – причем в безобидной ситуации, которую даже можно назвать самострелом. Осипенко, потянувшись ногой за высоко летевшим мячом, шипами бутсы угодил в голову Чистякову, и напарника через несколько минут унесли с поля на носилках.
Карпин выпустил на поле Александра Саплинова, что повлекло за собой тактические перестановки. Евгений Чернов сместился с левого фланга в центральную зону обороны, а Хорен Байрамян и Саплинов взяли под контроль левую бровку.
Середина первого тайма вообще получилась огненной. Все началось с кошмарного ляпа Ильзата Ахметова, который армеец попытался исправить своими силами, но смог лишь борцовским приемом завалить на газон Элдора Шомуродова в своей штрафной. Тоже своего рода самострел! Арбитр Владислав Безбородов одним пенальти не ограничился и показал Ахметову красную карточку. Почти на 70 минут игрового времени красно-синие остались в меньшинстве, да еще и оказались в шаге от пропущенного гола.
Впрочем, у ЦСКА есть Игорь Акинфеев, вновь выручивший команду в критический момент. Правда, и Роман Еременко с 11-метровой отметки пробил хоть и сильно, но не проблемно для вратаря. Акинфеев с ударом справился, а добить мяч в сетку Еременко помешал Игорь Дивеев.
На какое-то время Еременко превратился в главного антигероя матча, поскольку вслед за нереализованным пенальти еще и пробил метров с двадцати из убойной позиции мимо ворот. И сразу же последовало наказание. Байрамян в центре поля опрометчиво отбросил мяч в сторону своих центральных защитников, но получилось – в свободную зону на ход Сигурдссону. В спринтерском забеге ростовский вингер, казалось, настиг армейского викинга, однако тот успел уже под давлением нанести удар аптекарской точности в ближний угол впритирку со штангой. Сергей Песьяков подобного не ожидал, и ЦСКАП повел в меньшинстве!
Впрочем, бравурный армейский марш играл недолго. Еременко сумел «отмазаться» за разбазаренные моменты, пушечным ударом вогнав мяч в ворота рикошетом от перекладины. Отскок был на полметра за линию ворот, поэтому правильность этого гола ни у кого сомнений не вызвала.
В тот момент подумалось, что самое горячее в этой встрече уже позади, и теперь желто-синие примутся планомерно пытаться реализовать численное преимущество. Но в начале второго тайма на поле снова полыхнуло – да еще как! Вадим Карпов, как сразу показалось, с нарушением правил остановил прорыв Ивелина Попова в лицевую по левому сектору штрафной площади. Безбородов сначала назначил удар от ворот, но затем, послушав подсказку VAR, отправился своими глазами посмотреть видеоповтор эпизода. И вынес кошмарный для армейцев вердикт: еще один пенальти – и еще одно удаление! На сей раз Попов не оставил Акинфееву шансов на второй подвиг.
Любопытно было в этот момент понаблюдать за Гончаренко. Главный тренер красно-синих с отрешенным видом сидел на скамейке запасных и держал возле уха телефон. «Евгений Леннорович, ну вмешайтесь уже, пожалуйста!» – шутили коллеги-журналисты в пресс-центре арены, комментируя «звонок другу» наставника армейцев.
Казалось, куда-либо звонить уже поздно, разве только в службу экстренной психологической помощи. Тем более что вышедший на замену Павел Мамаев рикошетом от Щенникова положил в ворота Акинфеева третий мяч. Здесь уже явно запахло разгромом – примерно таким же, которого ЦСКА чудом избежал в домашней встрече с «Ростовом» в первом круге, когда игровое преимущество команды Карпина было просто подавляющим.
Но тут на плешивом газоне «Ростов Арены» начали происходить мистические вещи. Брошенный в бой со скамейки Чалов, делая передачу в центр штрафной, вынудил Осипенко животом занести мяч в свои ворота. А за пять минут до истечения основного времени матча Саплинов при розыгрыше армейцами штрафного то ли зацепил Магнуссона, то ли исландец рухнул наземь по собственной инициативе. Безбородов назначил третий пенальти в матче, однако взял паузу и послушал мнение VAR.
Видеоассистенты в итоге дали добро на пробитие 11-метрового, однако Чалов во время возникшей паузы, видимо, перегорел. И не смог стать спасателем ЦСКА, позволив Песьякову отразить удар с «точки». Вот это была развязка раскаленного матча на берегах Дона!
И действительно, после такой упущенной возможности отыграться вдевятером никаких эмоций у красно-синих уже не осталось. Ростовчане в контратаках могли и должны были снова увеличить разрыв в счете, но тоже были чересчур расточительны и недостаточно собранны.
Нет сомнений, что этот поединок с двумя красными, десятью желтыми карточками, тремя пенальти, два из которых не были реализованы, автоголом и пятью мячами, забитыми совместными усилиями обеими командами, долго будет обсуждаться и в плане судейства, и с точки зрения турнирной борьбы.
Но факт остается фактом: «Ростов» взял три очка и сравнялся с «Локомотивом» и «Краснодаром» в погоне за «Зенитом» в таблице РПЛ.
РПЛ. 21-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА – 3:2 (1:1)
Голы: Сигурдссон, 25 – 0:1. Еременко, 31 – 1:1. Попов, 53 – с пенальти – 2:1. Мамаев (Шомуродов), 63 – 3:1. Осипенко, 77 – в свои ворота – 3:2
Нереализованные пенальти: Еременко, 21 (вратарь). Чалов, 86 (вратарь)
«Ростов»: Песьяков – Ал.Козлов, Чистяков (Саплинов, 13), Осипенко, Е.Чернов – И.Попов (к), Глебов (Мамаев, 58) – Зайнутдинов, Еременко, Байрамян – Шомуродов (Прошляков, 90+3)
ЦСКА: Акинфеев (к) – Карпов, Дивеев, Магнуссон – Марио Фернандес, Бистрович (Кучаев, 64), Ахметов, Щенников – Влашич (Дзагоев, 78), Обляков (Чалов, 73) – Сигурдссон
Предупреждения: Глебов, 17. Мамаев, 64. Зайнутдинов, 69. Е.Чернов, 77. Попов, 87 – Марио Фернандес, 52. Обляков, 57. Дивеев, 74. Щенников, 89. Сигурдссон, 90+7
Удаления: Ахметов, 20 (фол последней надежды). Карпов, 51 (фол последней надежды)
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 40 432 зрителя