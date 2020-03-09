Футбольный «пожар» на берегах Дона! «Ростов» едва не упустил победу над ЦСКА

МАССОВАЯ РОТАЦИЯ И ПРОГНОЗ ШИРОКОВА

На составы обеих команд очень серьезно повлияли их предыдущие матчи. Ростовчане благодаря своеобразному судейству Сергея Лапочкина в Грозном лишились из-за перебора желтых карточек ключевого опорника Матиаса Норманна и одного из центральных защитников Денниса Хаджикадунича. Но если в центре обороны Валерий Карпин еще на февральском турнире в Катаре наигрывал связку бывших тамбовчан Денис Чистяков – Максим Осипенко, на которую теперь и сделал ставку, то потеря норвежца в центре поля могла оказаться фатальной.

Возникшую вакансию в стартовом составе заполнил Данил Глебов, уже становящийся игроком основной обоймы. Однако опыта у игрока молодежной сборной России еще не так много, что могло особенно выпукло проявиться в поединке с таким серьезным соперником, как ЦСКА.

У армейцев состав серьезно перетряхнул главный тренер Виктор Гончаренко после поражения в кубковом дерби со «Спартаком». В запас отправились Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Константин Кучаев и даже – внимание! – Федор Чалов, которого в роли единственного форварда сменил Арнор Сигурдссон. Ожидаемым было возвращение в основу и второго исландца Хердура Магнуссона, а также Ивана Облякова в центральную зону и Георгия Щенникова на левый фланг.

Интересную мысль накануне матча в студии федерального спортивного канала высказал Роман Широков. Бывший полузащитник сборной России с улыбкой предсказал, что все четверо игроков «Ростова», «висящие» на желтых карточках, получат в поединке с ЦСКА эти дисквалифицирующие предупреждения и пропустят следующую игру – с «Локомотивом».

И уже на 17-й минуте «прогноз специалиста» начал сбываться, когда такой «оранжевый горчичник» схлопотал Глебов. Справедливости ради отметим, что фол в борьбе за мяч он действительно допустил грубоватый, тянущий на предупреждение.

САМОСТРЕЛ РОСТОВЧАН, САМОСТРЕЛ АХМЕТОВА

Впрочем, беда не приходит одна. Еще раньше, до истечения десятой минуты встречи, хозяева поля лишились еще одного центрального защитника – причем в безобидной ситуации, которую даже можно назвать самострелом. Осипенко, потянувшись ногой за высоко летевшим мячом, шипами бутсы угодил в голову Чистякову, и напарника через несколько минут унесли с поля на носилках.

Карпин выпустил на поле Александра Саплинова, что повлекло за собой тактические перестановки. Евгений Чернов сместился с левого фланга в центральную зону обороны, а Хорен Байрамян и Саплинов взяли под контроль левую бровку.

Середина первого тайма вообще получилась огненной. Все началось с кошмарного ляпа Ильзата Ахметова, который армеец попытался исправить своими силами, но смог лишь борцовским приемом завалить на газон Элдора Шомуродова в своей штрафной. Тоже своего рода самострел! Арбитр Владислав Безбородов одним пенальти не ограничился и показал Ахметову красную карточку. Почти на 70 минут игрового времени красно-синие остались в меньшинстве, да еще и оказались в шаге от пропущенного гола.

Впрочем, у ЦСКА есть Игорь Акинфеев, вновь выручивший команду в критический момент. Правда, и Роман Еременко с 11-метровой отметки пробил хоть и сильно, но не проблемно для вратаря. Акинфеев с ударом справился, а добить мяч в сетку Еременко помешал Игорь Дивеев.

На какое-то время Еременко превратился в главного антигероя матча, поскольку вслед за нереализованным пенальти еще и пробил метров с двадцати из убойной позиции мимо ворот. И сразу же последовало наказание. Байрамян в центре поля опрометчиво отбросил мяч в сторону своих центральных защитников, но получилось – в свободную зону на ход Сигурдссону. В спринтерском забеге ростовский вингер, казалось, настиг армейского викинга, однако тот успел уже под давлением нанести удар аптекарской точности в ближний угол впритирку со штангой. Сергей Песьяков подобного не ожидал, и ЦСКАП повел в меньшинстве!

«ЗВОНОК ДРУГУ» ОТ ГОНЧАРЕНКО

Впрочем, бравурный армейский марш играл недолго. Еременко сумел «отмазаться» за разбазаренные моменты, пушечным ударом вогнав мяч в ворота рикошетом от перекладины. Отскок был на полметра за линию ворот, поэтому правильность этого гола ни у кого сомнений не вызвала.

В тот момент подумалось, что самое горячее в этой встрече уже позади, и теперь желто-синие примутся планомерно пытаться реализовать численное преимущество. Но в начале второго тайма на поле снова полыхнуло – да еще как! Вадим Карпов, как сразу показалось, с нарушением правил остановил прорыв Ивелина Попова в лицевую по левому сектору штрафной площади. Безбородов сначала назначил удар от ворот, но затем, послушав подсказку VAR, отправился своими глазами посмотреть видеоповтор эпизода. И вынес кошмарный для армейцев вердикт: еще один пенальти – и еще одно удаление! На сей раз Попов не оставил Акинфееву шансов на второй подвиг.

Любопытно было в этот момент понаблюдать за Гончаренко. Главный тренер красно-синих с отрешенным видом сидел на скамейке запасных и держал возле уха телефон. «Евгений Леннорович, ну вмешайтесь уже, пожалуйста!» – шутили коллеги-журналисты в пресс-центре арены, комментируя «звонок другу» наставника армейцев.

Казалось, куда-либо звонить уже поздно, разве только в службу экстренной психологической помощи. Тем более что вышедший на замену Павел Мамаев рикошетом от Щенникова положил в ворота Акинфеева третий мяч. Здесь уже явно запахло разгромом – примерно таким же, которого ЦСКА чудом избежал в домашней встрече с «Ростовом» в первом круге, когда игровое преимущество команды Карпина было просто подавляющим.

ЧАЛОВ НЕ СТАЛ СПАСИТЕЛЕМ ЦСКА

Но тут на плешивом газоне «Ростов Арены» начали происходить мистические вещи. Брошенный в бой со скамейки Чалов, делая передачу в центр штрафной, вынудил Осипенко животом занести мяч в свои ворота. А за пять минут до истечения основного времени матча Саплинов при розыгрыше армейцами штрафного то ли зацепил Магнуссона, то ли исландец рухнул наземь по собственной инициативе. Безбородов назначил третий пенальти в матче, однако взял паузу и послушал мнение VAR.

Видеоассистенты в итоге дали добро на пробитие 11-метрового, однако Чалов во время возникшей паузы, видимо, перегорел. И не смог стать спасателем ЦСКА, позволив Песьякову отразить удар с «точки». Вот это была развязка раскаленного матча на берегах Дона!

И действительно, после такой упущенной возможности отыграться вдевятером никаких эмоций у красно-синих уже не осталось. Ростовчане в контратаках могли и должны были снова увеличить разрыв в счете, но тоже были чересчур расточительны и недостаточно собранны.

Нет сомнений, что этот поединок с двумя красными, десятью желтыми карточками, тремя пенальти, два из которых не были реализованы, автоголом и пятью мячами, забитыми совместными усилиями обеими командами, долго будет обсуждаться и в плане судейства, и с точки зрения турнирной борьбы.

Но факт остается фактом: «Ростов» взял три очка и сравнялся с «Локомотивом» и «Краснодаром» в погоне за «Зенитом» в таблице РПЛ.

РПЛ. 21-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА – 3:2 (1:1)

Голы: Сигурдссон, 25 – 0:1. Еременко, 31 – 1:1. Попов, 53 – с пенальти – 2:1. Мамаев (Шомуродов), 63 – 3:1. Осипенко, 77 – в свои ворота – 3:2

Нереализованные пенальти: Еременко, 21 (вратарь). Чалов, 86 (вратарь)

«Ростов»: Песьяков – Ал.Козлов, Чистяков (Саплинов, 13), Осипенко, Е.Чернов – И.Попов (к), Глебов (Мамаев, 58) – Зайнутдинов, Еременко, Байрамян – Шомуродов (Прошляков, 90+3)

ЦСКА: Акинфеев (к) – Карпов, Дивеев, Магнуссон – Марио Фернандес, Бистрович (Кучаев, 64), Ахметов, Щенников – Влашич (Дзагоев, 78), Обляков (Чалов, 73) – Сигурдссон

Предупреждения: Глебов, 17. Мамаев, 64. Зайнутдинов, 69. Е.Чернов, 77. Попов, 87 – Марио Фернандес, 52. Обляков, 57. Дивеев, 74. Щенников, 89. Сигурдссон, 90+7

Удаления: Ахметов, 20 (фол последней надежды). Карпов, 51 (фол последней надежды)

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

9 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 40 432 зрителя