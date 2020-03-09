Гол Комличенко в стиле Ибрагимовича и красная шапочка Бакаева. Лучшие моменты 21-го тура РПЛ (видео)

«ПРИВОЗ» ТУРА

Михаил ЛЕВАШОВ

Голкипер «Арсенала» позволил обокрасть себя на ровном месте нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовичу. У Левашова была уйма времени на то, чтобы спокойно обработать передачу от Максима Беляева, но он отпустил мяч слишком далеко – и позволил сербу поразить пустые ворота.

«ЗЛАТАН» ТУРА

Николай КОМЛИЧЕНКО

Стоило форварду «Динамо» дебютировать в стартовом составе, как состоялся его первый гол в РПЛ. Забил бывший лучший бомбардир чешской лиги в лучших традициях Златана Ибрагимовича – каратистским ударом с лета, выловив летевший за лицевую мяч словно удочкой.

СЕЙВЕРЫ ТУРА

ГИЛЕРМЕ и Сергей ПЕСЬЯКОВ

Редкий случай, когда судьбу сразу двух матчей тура решают не забитые в концовках пенальти. И это были не промахи бьющих, а настоящие вратарские спасения. В поединке «Локомотив» – «Ахмат» (1:0) победу хозяевам сберег Гилерме, отбивший ногой на 85-й минуте удар Фелипе Визеу.

А во встрече «Ростов» – ЦСКА (3:2) на той же самой 85-й минуте отличился Песьяков, доставший в самом углу выстрел Федора Чалова с «точки».

БУКЕТ ТУРА

Анастасия ПУСТОВОЙТОВА

В Международный женский день не обошлось без поздравлений представительниц слабого пола. Букет тюльпанов получила резервный судья матча «Локо» – «Ахмат», которая 8 Марта дебютировала в РПЛ.

СТОЛКНОВЕНИЕ ТУРА

Дмитрий ЧИСТЯКОВ и Максим ОСИПЕНКО

Один защитник «Ростова» получил шипами по голове от другого. Пришлось Чистякова уносить с поля на носилках. Счет был 0:0. И все самые жаркие события безумной игры были еще впереди.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРА

Павел МАМАЕВ

Полузащитник «Ростова» смог забить в первом же официальном матче после возвращения в большой футбол. Напомним, 20-й тур Мамаев пропустил из-за травмы, но спустя неделю вышел на замену и отправил победный мяч в сетку ворот ЦСКА. Кстати, Александр Кокорин, с которым Мамаев отбывал в прошлом году наказание в исправительной колонии в Белгородской области, тоже забил в первом же официальном матче после своего возвращения (в матче 20-го тура с «Арсеналом»). Теперь Кокорин принял непосредственное участие в победном мяче Андрея Мостового в поединке против «Урала» (2:0).

VAR ТУРА

Владимир МОСКАЛЕВ

21-й тур изобиловал спорными эпизодами с использованием видеповторов. Действия многих судей при этом логике не поддавались. А в самом нелепом положении оказался арбитр матча «Рубин» – «Крылья Советов», когда вместо картинки увидел на экране… огромную эмблему РФС. Пришлось Москалеву смотреть другой монитор – и по непонятной причине отменять гол казанцев. Такой вот VAR по-русски.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА ТУРА

Зелимхан БАКАЕВ

Лидер «Спартака» получил сотрясение мозга в кубковом матче с ЦСКА, но все же вышел на поле против «Краснодара». Цвет защитной шапочки полузащитника заставил вспомнить одну сказку. Тем более что Бакаев и его команда были съедены «быками» аки волками.