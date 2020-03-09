Евгений Ловчев: После пропущенного гола у «Спартака» кончились силы – моральные и физические

- Про пенальти ничего сказать не могу. Смотрел матч на стадионе, поэтому даже не было возможности посмотреть повтор, - начал разговор Евгений Ловчев. – В начале сезона все зависит от физической готовности - что весной, что осенью. А в наше время и подавно, когда поля были ранней весной ужасные. Только за счет физики и играли.

Первый тайм был равным. Но «Спартак» атаковал поострее, за счет быстрых контратак. Не хватил индивидуального мастерства, чтобы забить – то пас немного не туда, то прием подводил.

А после пропущенного гола и замен, сделанных Тедеско, игра у «Спартака» совсем расстроилась. Изменили схему: перешли с пяти защитников на четыре, но как бы то не было, игра пропала.

После пропущенного гола у «Спартака» кончились силы – моральные и физические. Даже навала не получилось. В концовке Бакаев даже не смог несколько раз подать в штрафную, не смог перебить ближнего игрока. «Краснодар» удержал победу за счет опыта. Хотя Ари в концовке вел себя не лучшим образом: падал, изображал страдания. Минут пять точно «съел». Арбитру стоило здесь и власть употребить.

Слишком много сил потребовал матч с ЦСКА. А перед этим еще была игра с «Динамо». Теперь «Краснодар» - очень сложный старт.