Георгий Джикия: Провокации Ари нас не раздражали, в Краснодаре мы играли так же

- Как вам игра с «Краснодаром»?

- Нам не удалось забить, а соперник воспользовался своим шансом и забил. Считаю, что мы потерпели обидное поражение.

- Показалось, что после ЦСКА у «Спартака» не было ни сил, ни эмоций. Это так?

- После таких эмоциональных матчей, как с ЦСКА, бывает небольшой спад. Но я не скажу, что мы провалили игру с «Краснодаром». Наоборот, у нас были очень хорошие моменты в обоих таймах. Второй тайм мы начали активно, но забить не удалось.

- Судейство сильно повлияло на матч, как считаете?

- Работу судей не комментирую.

- Показалось, что «Спартак» ждал, что «Краснодар» будет владеть мячом, но он отдавал его «Спартаку».

- Может быть, краснодарцы просто теряли мяч, когда заходили к нам в центр. Центр у нас был насыщенный, потому что мы знали: гости атакуют через него. Мы выбегали в хорошие контратаки, но реализация моментов подвела.

- В первом тайме не дали пенальти, когда Кутепов ударил игрока соперника, а после перерыва Айртон рукой сыграл. Почему были допущены эти ошибки?

- Есть моменты, которые арбитры VAR смотрят, а есть такие, которые они не смотрят. Поэтому много вопросов. Вот мы вчера сидели и обсуждали игру «Крыльев Советов» и «Рубина». Там было много спорных моментов и судьи двенадцать минут смотрели VAR. Мы сидим и понимаем, что футболисты, которые играют с семи лет, не знают правил. Они не понимают, как трактовать разные моменты. Шесть минут вчера смотрели: была рука или нет, а потом увидели офсайд. Хочется, чтобы быстрее все разобрались, и не было таких моментов, когда по пять минут просматривают повторы по VAR, а иногда их вообще не смотрят.

- В матчах «Спартака» вообще VAR не смотрят. Обратили внимание?

- По моему табло вообще не работало, и не было подключено к розетке.

- Может, стоит всем клубам РПЛ обратится к судьям с просьбой разъяснить, что можно, а что нельзя?

- Есть моменты, которые разные арбитры трактуют по-разному. Остается надеяться, чтобы на нашей стороне был если не VAR, то какой-то эпизод.

- В «Спартаке» работает Михаил Ходырев. Он не объясняет судейские решения?

- Объясняет. Сегодня я его спросил насчет пенальти. Да вы сами пересмотрите этот момент, и у вас мнения разойдутся.

- Насколько был готов играть Зелимхан Бакаев после травмы?

- У него было сотрясение, но он боец. Здорово, что вышел на игру. Понятно, что маска ему мешает. Позавчера на тренировке я тоже такую же надел, чтобы его поддержать. Без нее сегодня нельзя было выходить на поле, потому что при малейшем столкновении можно усугубить травму.

- Насколько сложная ситуация в команде?

- Я не любитель говорить, что происходит в раздевалке, но никакой паники нет. Игра была трудная и все расстроены поражением, потому что, находясь на таком подъеме после двух хороших матчей, плохо все сложилось с «Краснодаром». Впереди не менее сложные матчи, но все в наших руках.

- Не раздражало, когда в конце матча со стороны Ари пошли провокации?

- Да нет. Когда мы в прошлом году играли в «Краснодаре», то тоже делали такие хитрости, а он бесился. Сегодня мы раздражались. На это уже спокойно смотришь.

- Какое настроение у Тила, на которого снова вылилось много критики?

- Мы поддерживаем каждого игрока. Я как капитан со всеми разговариваю, и объясняю, что не могут все двадцать два человека выходить на поле. А тот, кто не попадает в состав, всегда недоволен. Но в коллективе нет негатива. Сегодня была ротация, с первых минут не играли Соболев и Рассказов, которые выходили в предыдущих встречах.

- В чем феномен Ещенко, который всегда выигрывает конкуренцию?

- Он молодец. В свои сорок, или сколько там ему, хорошо выглядит на поле. Он прямо говорит, что сделает все для того, чтобы играть.