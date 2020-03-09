Дзюба вернулся, игра в атаке – нет. «Зенит» не смог одолеть «Уфу»

Перед матчем стало известно, что в стартовый состав «Зенита» после травмы возвращается Артем Дзюба, без которого последнее время атака петербуржцев выглядела блекло и не фактурно. В отсутствии Бранислава Ивановича, отбывающего дисквалификацию, нападающему также доверили капитанскую повязку.

Перед стартовым свистком, хозяева поздравили одного из своих болельщиков, который во время матча в Кубке России против «Ахмата» «пробил» 400-й выезд за «Зенит», подарив фанату футболку клуба с соответствующим номером. На матче праздновался еще один юбилей. В честь десятилетия сотрудничества со компанией-экипировщиком, игроки «Зенита» вышли на поле в разных футболках 10 последних сезонов.

Петербуржцы на правах фаворита с первых минут в полном составе обосновались на половине поля соперника, но из-за компактно оборонявшейся «Уфы» до опасных моментов не доходило. Хозяева играли размашисто, переводя мяч с фланга на фланг, но не хватало скорости, и соперник успевал перестраиваться и принимать атаку во все оружии. Тем не менее, «Уфа» всегда была известна своим умением больно «жалить» в контрвыпадах, по аналогии с прозвищем команды.

На 20 минуте гости чуть ли не впервые пересекли чужую половину поля и сразу организовали момент опаснее, чем все «зенитовские» подходы до этого. Азер Алиев навесил с правого фланга, где защитники питерцев оставили абсолютно одного Бояна Йокича, капитан прострелил на дальнюю штангу, где Урунову не хватило несколько сантиметров, чтобы повергнуть хозяйский «Вираж» в шок. Это раззадорило сине-бело-голубых, и они сразу в следующей атаке чуть не отплатили чуть не отплатили той же монетой. Сначала Барриос отборолся у лицевой линии, Дзюба подхватил мяч и простреливал на противоположный угол ворот, но защитник уфимцев в последнюю секунду спас свою команду, выбив мяч «с ленточки». В концовке тайма петербуржцы снова безраздельно владели инициативой, но других вариантов, как вскрыть умелую оборону команды из Башкирии, кроме как через фланговые забросы, так и не нашли.

В перерыве случилось еще одно долгожданное возвращение. На поле у «Зенита» появился Сердар Азмун. Иранец сразу добавил скорости в атаке, и первые 10 минут второго тайма каазлось, что гол – дело времени. Тем не менее, несмотря на призывы своих болельщиков, затянувших: «Зенит, давай забей», петербуржцы все никак не могли распечатать ворота Беленова: то один из семи защитников выбивал мяч из штрафной, то банально не хватало точности.

В последней четверти игры темп снизился, до ударов в створ доходило редко. Сине-бело-голубые снова стали «сваливаться» в игру на флангах, откуда шли передачи в штрафную, но грамотно играющая у своих ворот «Уфа» не допускала ошибок и не позволяла наносить удары по владениям Беленова. Впрочем, на 83 минуте хозяева дважды все-таки поймали соперника на недоработке. Сначала после подачи штрафного неприкрытым оставили Александра Ерохина, но полузащитник попросту не попал в пустой створ.

Через несколько секунд зенитовцы еще раз были близки к голу, но как ни старался Азмун, дотянуться до мяча после прострела Дзюбы ему было не суждено. До конца встречи хозяева нанесли еще несколько ударов в сторону ворот соперника, но голов 42 тысячи зрителей так и не увидели.