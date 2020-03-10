Дома надо сидеть! Коронавирус опровергает утверждение «Футбол – для болельщиков»

Изначально ставший локальным бедствием отдельной китайской провинции, коронавирус без особых проблем выбрался за пределы Поднебесной и на данный момент выявлен почти в сотне государств. Массовые скопления людей – настоящее раздолье для распространения заболевания. А где собирается много людей? Конечно же при просмотре самого популярного в мире виде спорта. Разберемся как повлияла эпидемия на проведение футбольных матчей в Европе и мире.

Китай (80 757 зараженных, 3 136 смертельных случаев)

Новый сезон должен был стартовать 22 февраля, но ассоциация отменила соревнования на любых уровнях. Помимо этого до апреля отложены матчи Азиатской лиги чемпионов, а сроки проведения отборочных матчей к чемпионату мира 2022 до сих пор не ясны.

Италия (9 172 зараженных, 463 смертельных случая)

Премьер-министр Джузеппе Конти распространил условия тотального карантина на всю территорию страны. Само собой, меры затронули и футбол. Чемпионат остановлен как минимум до 3 апреля. Грядущий матч Лиги Европы «Интер – Хетафе» пройдет без зрителей. Кроме того руководство миланского клуба приняло решение сняться с розыгрыша Юношеской лиги УЕФА.

Испания (1 646 зараженных, 35 смертельных случаев)

На основе отчетов региональных департаментов здравоохранения принято решение о проведение без зрителей двух ближайших туров в Ла Лиге и Сегунде. Болельщикам также не удастся понаблюдать за еврокубковыми матчами с участием «Валенсии», «Барселоны» и «Севильи».

Франция (1 412 зараженных, 30 смертельных случаев)

В качестве ограничительных мер против распространения вируса на матчах Лиги 1 и товарищеских поединках сборной Франции смогут присутствовать не более 1 000 зрителей. А на поединок Лиги чемпионов «ПСЖ – Боруссия» вообще не пустят никого. Данные условия будут сохраняться как минимум до 15 апреля

Германия (1 307 зараженных, 2 смертельных случая)

При пустых зрителях пройдет знаменитое Рурское дерби – поединок Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Шальке», а также матч Лиги чемпионов «Бавария – Челси». Руководство мюнхенского клуба на этом останавливаться не собирается и планирует ограничить посещаемость домашних матчей в рамках все той же тысячи зрителей.

Япония (1 151 зараженный, 7 смертельных случаев)

Проведение национального первенства было приостановлено до 18 марта. Однако руководство J-Лиги приняло решение продлить ограничения как минимум до апреля

США (717 зараженных, 27 смертельных случаев)

Ограничения коснулись пока только представителей СМИ. Им запрещено появляться в раздевалках команд. Связь с журналистами будет поддерживаться в специально отведенных местах

Голландия (382 зараженных, 4 смертельных случая)

Тотальный запрет пока не коснулся родоначальников тотального футбола. Но отдельные случаи заражения уже внесли коррективы в футбольную жизнь. Трое сотрудников «Аякса», включая помощника главного тренера Кристиана Поульсена помещены в карантин из-за контакта с больным коронавирусом

Швейцария (374 зараженных, 2 смертельных случая)

Национальный чемпионат приостановлен минимум до 15 марта. Кроме того без зрителей пройдет матч Лиги Европы между «Базелем» и «Айнтрахтом»

Англия (373 зараженных, 6 смертельных случаев)

Борьба с вирусом пока вылилась в отмене процедуры предматчевых рукопожатий. Не совсем понятно, чем это отличается, к примеру, от плотной борьбы футболистов при подаче угловых. Но факт есть факт. Однако руководство Премьер-лиги не исключает более строгих ограничительных мер в случае заражения футболистов. Поговаривают даже об отмене чемпионата. А безоговорочный лидер «Ливерпуль» может отменить чемпионский парад, который болельщики ждут уже почти 30 лет

Россия (20 зараженных, 0 смертельных случаев)

Covid-19, к счастью, затронул Россию и российский футбол лишь по касательной. Сотрудник РФС Давид Беров, заразившийся коронавирусом после поездки в Италию, уже выписан из больницы