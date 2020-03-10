Спорт летит навстречу краху? Евро-2020 хотят перенести на год

Ситуация с запретами и ограничениями на фоне коронавируса стала напоминать скверный анекдот. Каждый день начинается с одними правилами игры – а к вечеру все переворачивается с ног на голову. Еще накануне любая высокая спортивная инстанция может говорить что-то вроде «нет причин для беспокойства» и «мы отслеживаем ситуацию», а сегодня с горячностью ввести запрет, который вчера так же горячо опровергался.

Мы уже высказывали тезис о том, что надо привыкать к жизни в новых условиях: спорт никогда не будет прежним. То, что задумывалось как фестиваль для болельщика, праздник с возможностью быстро перемещаться между странами, вступает в противоречие с элементарными санитарными нормами и медицинскими правилами. УЕФА пока что держится и сообщает, что чемпионату Европы нынешним летом ничего не угрожает. Настойчиво повторяется тезис про игру открытия в Риме 12 июня. Но та же итальянская пресса сегодня день повторяет на все лады новость о том, как федерации футбола сразу нескольких стран (увы, точный список не приводится) обратились к УЕФА с просьбой перенести чемпионат Европы с лета 2020 года на лето 2021 года. В УЕФА, кстати, подтвердили факт получения подобного обращения, но в этой структуре все пока еще находятся на стадии «отслеживаем ситуацию».

Почему УЕФА так важно сохранить хорошую мину при плохой игре, объяснять специально, наверное, нет нужды. Объявить о приостановке подготовки к турниру – значит недополучить денег от спонсоров. Будут тянуть до последнего.

Между тем не очень понятно, как все это будет происходить. Испания сегодня прекратила авиасообщение с Италией. Австрия чуть раньше просто закрыла границу. Ряд стран принимает иноземцев только при гарантии их 14-дневного карантина. Товарищеские матчи, намеченные на конец марта, будут проведены в ряде случаев без зрителей. Может быть, вообще все будут без зрителей, но пока часть федераций тоже «отслеживает ситуацию». Сегодня, например, стало известно, что в Молдавии так и не открыли продажу билетов на контрольную игру Молдавия – Россия 31 марта. Скорее всего, ее открывать и не будут. Но в РФС, как сообщили нам информированные источники внутри футбольного союза, пока не делали никаких предложений по переносу игры в Россию.

Да и надо ли что-то сейчас экстренно переносить в Россию? Большой вопрос. Ведь очевидно, что при сегодняшних темпах распространения новой страшной болезни, к тому моменту, когда придет время проводить турнир, болезнь будет бушевать повсюду – в том числе там, куда турнир перенесен. Поэтому не надо сейчас всерьез относиться к новостям про перенос чемпионата мира по хоккею из Лозанны в Сочи или матча открытия Евро-2020 в Санкт-Петербург. В конце концов, лично для меня очевидно, что спущенные сверху рекомендации и бравурные отчеты не сильно коррелируют с реальной практикой.

Прохожу паспортный контроль вчера в Шереметьеве. Девушка листает паспорт:

- В Италии бывали?

- Нет, - совершенно честно отвечаю. – А почему про Италию спрашиваете, ведь в списке 11 опасных стран?

- Такова инструкция, - честно отвечает девушка.

Завтра для галочки спросят про Германию, послезавтра – про Францию…

Российский арбитр Сергей Карасев едет судить матч Лиги Европы в Севилье – он потом будет 14 дней на карантине? То есть готов пропустить пару туров в РПЛ, игры за кубок страны? Женская сборная по футболу вернулась с международной встречи – официально села на карантин, но как быть с членами официальной делегации? Они тоже на карантине? Да нет, график встреч свидетельствует об обратном. Как выполнить указ властей о карантине в случае с футболистами, которые в конце марта играют в своих сборных? Всех потом на карантин сажать? Тогда надо отменять следующие две недели – ведь те, кто без игроков сборных, получит преимущество. А скауты? Ведь они и сейчас продолжают мотаться по миру. Китайские и французские спортсмены летят на турнир в Екатеринбурге. Список можно продолжать…

Италия еще вчера собиралась проводить игры Серии А без зрителей, теперь решено турнир остановить. Горнолыжные курорты должны были доработать сезон – с понедельника две страны свои горы закрыли. Перечислять подобные факты можно долго, и наверняка каждый из ближайших дней будет вносить в этот уже немаленький перечень отмененных турниров что-то новое.

С высокой степенью вероятности, мы получаем совершенно новую для спорта реальность, все последствия сейчас можно только примерно, в общих чертах спрогнозировать. Если не укладываются в отведенный срок национальные чемпионаты, то не смогут стартовать в июле и еврокубки. Если Евро-2020 и в самом деле переедет на лето-2021, то что произойдет с отборочным циклом к ЧМ-2022? Ведь июньские отборочные матчи наложатся на континентальный турнир. И получаются бесконечные передвижения по месяцам и даже годам. Просчитать последствия сейчас сложно. Спорить с тем, что экономические последствия будут сугубо негативными, сейчас никто точно не будет.

Крах европейского спорта все ближе…