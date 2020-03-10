Кокорин рассказал о Памеле Андерсон и резиновом фаллосе

О ЗАРПЛАТЕ

- Клуб заплатил мне все деньги за весну вперед. Это была моя просьба - ее выполнили в течение суток. Поэтому сейчас о финансах вообще не думаю, не гадаю, заплатят - не заплатят. Единственный стимул - хорошо играть в футбол.

О РАМИ

- Когда узнал, что «Сочи» подписал в последний день трансферного окна чемпиона мира, не понял, о ком речь. Знал только, что человек в «Марселе» играл. А это уровень… Потом увидел, что это Адиль Рами, и вспомнил, что мы знакомы. Я тогда как раз с женой во Франции был. И он тоже - с подругой. С Памелой Андерсон. Она на удивление подтянутая была. В свои 50 лет. Адиль рядом с ней смотрелся мальчиком.

О МЕДВЕДЕВЕ

- О том, что меня хотят отдать в аренду в «Сочи», узнал на сборах за завтраком. На следующий день прилетел президент «Зенита» Александр Медведев, минут пять объяснял, как так получилось. Я его слушал-слушал, а потом и говорю: «Четыре месяца назад мы же о другом договаривались»… Не понимаю, почему нельзя было заранее предупредить. Поэтому моя первая реакция была естественной. Я же никуда из «Зенита» не собирался, готовился к сезону, чувствовал поддержку тренера и ребят.

О СЕМАКЕ

- Мне было непонятно, почему вопрос с арендой решает руководство, не учитывая мнение тренера. А с Богданычем я не раз общался один на один. Он говорил то же, что и прессе. Что я ему нужен. Думаю, ему эта ситуация неприятна. А какому тренеру понравится, если его ставят перед фактом? Он же меня, уже узнав об аренде, все равно выпустил в контрольном матче. Да еще с капитанской повязкой.

О РОТЕНБЕРГЕ

- С владельцем «Сочи» Борисом Романовичем Ротенбергом мы много разговаривали в последние недели февраля. Можно сказать, что он меня уговорил. Хотя, «Сочи»-то был не при чем, к этому клубу претензий - ноль, мне надо было с «Зенитом» разобраться. В итоге получилось, как получилось.

О ДЖУДЖАКЕ

- Самая безумная история из раздевалки? Вспоминаю динамовские времена и Балажа Джуджака. Версия была, что у венгра… нетрадиционная ориентация. Вот мы и подарили Балажу огромный фаллос, прибили прямо к его месту. Он обиделся…

Подкалывали парня: «Приди уже с девушкой куда-нибудь, докажи всем». Но это был прикол. Я, кстати, с Балажем до сих пор дружу. Видел его уже с тремя новыми девушками. Но в тот момент было смешно. Он вошел в раздевалку, увидел огромный «болт», молча отклеил, выкинул…