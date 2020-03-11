Сергей Жуков: Грустно, что стадионы закрывают, а метро – нет

«ВСЕ МЫ ЗАЛОЖНИКИ СИТУАЦИИ»

– Следите за новостями о том, как будет осуществляться допуск людей на стадионы в матчах РПЛ?

– Конечно. Меня в принципе очень волнует проведение массовых мероприятий в Москве, потому что я даю сотни концертов, на которых собираются восемь - десять тысяч человек. И я прекрасно понимаю переживания клубов, футболистов, болельщиков. Мы, артисты, тоже не знаем, в каких городах и как будут бороться с коронавирусом. Все мы сейчас заложники ситуации, которая может поменяться в любую секунду.

– В среду мэрия Москвы специально для РФС и РПЛ внесла уточнение в опубликованный накануне указ. В нем под «участниками соревнований», как выяснилось, не подразумевались болельщики, которых на стадионах может быть и больше пяти тысяч.

– Это какая-то подмена понятий. Кто же тогда участники футбольного матча? Только игроки и тренеры? Но их же в любом случае не может быть пять тысяч. Тогда о чем указ применительно к футболу? Такая же неразбериха, кстати, с концертами. В Москве их проводить нельзя, в Подмосковье - можно. Здравый смысл отсутствует. Либо мы боремся с эпидемией, либо не боремся. И у меня самого нет ответа на многие вопросы. Конечно, надо перестраховаться, но нельзя это делать шизофренично: все позапрещать и закрыть.

«ОТКУДА ПЯТЬ ТЫСЯЧ? НАДО СПРОСИТЬ В МЭРИИ»

– Власти перестраховываются?

– С одной стороны – да. С другой стороны, пока закрывают стадионы, метро продолжает работать. А оно перевозит больше четырех миллионов человек! Разве это не массовое скопление людей?! От всего этого становится грустно.

– Понимаете, откуда взялась это ограничение в пять тысяч? Такое ощущение, что с потолка.

– Это надо спросить у Сергея Собянина.

– У вас есть абонемент на домашние матчи ЦСКА?

– В этом сезоне – нет. Одно время хотели с моим другом Игорем Акинфеевым арендовать ложу на всех друзей, но подумали, что с моим графиком это нецелесообразно. Я бываю на матчах довольно редко, раза два в год. Чаще смотрю игры ЦСКА на гастролях по телевизору.

– Правильно будет допускать на «ВЭБ Арену» только обладателей абонементов?

– Порадуюсь за них и продолжу смотреть игры по телевизору. Что еще делать?

«ЛУЧШЕ ПЕРЕЖДАТЬ МЕСЯЦ»

– Сами не боитесь посещать людные места?

– Если почувствую реальную угрозу, то начну себя ограничивать. У меня четверо детей, и я не хочу рисковать.

– Сейчас угроза ощущается?

– В Москве пока нет.

– Может, на стадионах раздавать маски?

– Мне кажется, лучше просто переждать месяц и посмотреть тенденцию. Если вирус пойдет на спад, значит, мы проскочили. Если нет, то потом будет еще хуже.

– В Италии футбольный чемпионат приостановили, близки к этому в Испании.

– Да, там творится кошмар. Все намного страшнее, чем у нас. Я слышал, что Олимпиада в Токио на волоске. Строить прогнозы сейчас бессмысленно.

– Клубам РПЛ рекомендовано поступать по своему усмотрению. Пойдут ли они на крайние меры?

– Я бы в ближайшие недели не пускал болельщиков на стадионы. Да, это удар по клубной кассе, но нельзя подвергать людей опасности. Повторюсь, лучше немного потерпеть, переждать, а потом снова пойти на футбол. В конце концов, матчи можно смотреть по телевизору.

– Что лучше – переносить игры или проводить без зрителей?

– Музыкальный концерт без зрителей невозможен. В футболе не совсем так. Да, эмоции не те, но ведь есть телетрансляции.