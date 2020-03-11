Роман Шишкин: Если Тедеско позовет, буду рад помочь «Спартаку»

Бывший защитник сборной России зимой перешел из «Торпедо» в «Спартак», вернувшись в родной клуб спустя 10 лет. На весенний отрезок сезона его заявили за обе команды красно-белых – первую и вторую. И в понедельник 33-летний ветеран дебютировал в ФНЛ в матче против «Текстильщика».

«ТАРАСОВКА ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ»

– Какие чувства сейчас испытываете? – спросил Шишкина наш корреспондент, встретившись с 33-летним защитником после возвращения команды из Иванова.

– Я – воспитанник клуба. Поэтому с первых же тренировок в Тарасовке, где базируется «Спартак-2», нахлынула ностальгия. За десять лет там почти ничего не изменилось. Все на прежних местах… Не ожидал, что после перехода получу столько поздравлений от друзей, знакомых, простых болельщиков, которые писали мне в инстаграм и другие соцсети. Многие, наверное, подумали, что я буду выступать за первую команду. Но главное – меня по-прежнему воспринимают как спартаковца. Будто все эти десять лет я никуда не уходил. Такое отношение приятно.

– С «Текстильщиком» сыграли 1:1, вы провели на поле 90 минут. Как впечатления?

– Непростой выезд. Хотя «Текстильщик» идет в зоне вылета, в Иванове атлетичная команда, играет в два нападающих, цепляется за каждый момент. И поле там не самого хорошего качества, что усложняет жизнь соперникам.

Мы пропустили первыми из-за своей ошибки. Хорошо, что смогли отыграться после стандарта. 1:1 – нормальный результат. Все-таки у нас много травмированных, против «Текстильщика» вышли сразу трое 18-летних ребят. Остальным тоже, в основном, по 19-20 лет. От меня ждут подсказок молодежи не только в игре, но и за пределами поля. И я готов делиться опытом.

– Встретили в клубе знакомые лица?

– В основном – среди персонала. Женщина, которая раздает экипировку, ресепшн, работники столовой, водители. Было приятно снова увидеться. Все отмечали, как я повзрослел.

«НАС С ДЬЯКОВЫМ ВЗЯЛИ НА РОЛЬ ДЯДЕК»

– Могли перейти в другую команду?

– Трансфер оформили за десять дней до закрытия зимнего окна. К тому моменту уже завершался второй сбор, большинство команд были укомплектованы. Поэтому я особо не выбирал. Был очень рад, когда Роман Пилипчук позвал в «Спартак». Мы быстро обо всем договорились. Постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде.

– На что делал упор Пилипчук?

– Объяснил, что у команды непростое турнирное положение, нужны опытные игроки. Помимо меня, взяли еще Виталия Дьякова, который, кстати, забил «Текстильщику». Нас приглашали на роль дядек, хотя мне и не нравится это слово – хочется еще побыть молодым. (Улыбается.) Но как я мог отказать родному клубу?

– Какое впечатление производил «Спартак-2» осенью, когда вы еще играли за «Торпедо»?

– Сейчас это уже не имеет значения. Зимой команда заметно обновилась – Солтмурад Бакаев и Александр Руденко ушли, Дмитрий Маркитесов тренируется с основой «Спартака». Считаю, что потенциал нынешнего состава позволяет сохранить прописку в ФНЛ. Мы прошли полноценные сборы в Турции и весной сделаем все, что в наших силах.

– «Торпедо» боролось за выход в РПЛ. Получается, сделали шаг назад?

– Не задумываюсь об этом. Хотелось выйти с «Торпедо» в премьер-лигу, но сейчас новый этап. Сложилось, как сложилось.

– Вы знакомы с Дьяковым по «Локомотиву». Удивились, что он тоже оказался в «Спартаке»?

– Мы переселись на сборах, когда «Торпедо» проводило контрольный матч, а «Спартак-2» тренировался на соседнем поле. Встретил тогда Дьякова и Георгия Тигиева, с которым тоже хорошо знаком. Знал, что Виталик полгода без команды. И был рад снова стать его одноклубником.

«ПИЛИПЧУК ГЛУБОКО ПОГРУЖЕН В ТАКТИКУ»

– Вы с Дьяковым намного старше большинства партнеров по команде. На «вы» к вам обращаются?

– Нет, это было бы чересчур. И дистанцию я с молодыми не держу, со всеми наравне. Но капитанская повязка, безусловно, накладывает дополнительную ответственность. Надо проявлять лидерские качества, подсказывать. Я не требую отсебятины, исхожу из тренерского видения игры и личного опыта. Приятно, когда ребята прислушиваются.

– В чем заключается тренерское видение Пилипчука?

– Его отличает глубокое погружение в тактическую и аналитическую работу. Пилипчук уделяет внимание малейшим нюансам, которые способны повлиять на игру, очень внимательно готовится к соперникам – и не боится корректировать действия команды в обороне и атаке от матча к матчу.

– В «Спартаке-2» есть сразу несколько иностранцев. На каком языке общаетесь?

– У нас в команде многие знают английский. Я тоже могу поддержать беседу. Поэтому проблем нет.

– Как настроение у вратаря Андреа Романьоли, который за полгода в России не провел ни одного официального матча?

– Сложно сказать. Я же совсем недавно в команде. А Романьоли к тому же немного приболел, уже неделю не тренируется. Первое впечатление – хороший, скромный парень.

– В основной команде «Спартака» на позиции правого защитника – большая текучка. Рассчитываете, сыграть в РПЛ этой весной?

– В «Спартаке-2» я играю опорного полузащитника, но, естественно, буду готов вернуться на родной правый фланг обороны. Сейчас о первой команде не думаю. Но если Доменико Тедеско захочет меня там увидеть – нет проблем, помогу.

– С командой Тедеско часто пересекаетесь?

– Пока – ни разу. Пересекаемся с «Тамбовом», который тоже тренируется в Тарасовке. А основа «Спартака» готовится к своим матчам в Тушине.

– Лидер «Тамбова» Георгий Мелкадзе, наверное, больше всех был рад возвращению в Тарасовку?

– Как и Владимир Обухов – он тоже спартаковский воспитанник.

«ГЛУШАКОВ ПОЗДРАВИЛ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ В «СПАРТАК»

– Как оцените игру красно-белых в первых весенних матчах РПЛ и Кубка России?

– Видно, что команда хорошо поработала на сборах. Одержаны две трудовые победы, в том числе – над ЦСКА в меньшинстве. Жаль, не удалось обыграть «Краснодар». Понятно, что пока не все получается. Но ребята будут добавлять, не сомневаюсь.

– С Денисом Глушаковым обсуждали свое возвращение в «Спартак»?

– Мы с ним всегда на связи. В понедельник Дэн позвонил, поздравил с дебютом.

– Как у него дела в «Ахмате»?

– Учитывая последние результаты, тяжеловато. Но, говорит, карабкаются, делают все для того, чтобы избежать вылета в ФНЛ.

– Ваша семья рада, что остались в Москве?

– Конечно. Старшая дочь вот сейчас в школу поступила, младшая пока еще в садик ходит. Дети быстро растут, хочется проводить с ними больше времени. Вообще, видеть рядом родных и близких – самое главное для человека.

– Допускаете, что завершите карьеру в «Спартаке»?

– Представляю себя на поле и через год, и через два, но не люблю прогнозировать. В футболе все может резко измениться в любой момент. Пока уверен только в том, что этот сезон доиграю в «Спартаке».

– А если все-таки заглянуть в будущее? Чем планируете заняться после завершения карьеры?

– Я уже отучился в Высшей школе тренеров, имею лицензию категории А. Не факт, что буду тренировать, но знания полезные. В любом случае, буду принимать решения по мере поступления. Возможно, займусь чем-то вне футбола. В жизни много интересного.

– А работа телеэкспертом привлекает?

– Я уже ходил на ТВ, тоже интересный опыт.

– Чья экспертиза больше всего нравится?

– По эмоциям – Володи Быстрова. Я его хорошо знаю, он по-другому не может. И зрителям, думаю, нравятся такие яркие выступления.

«В «ТОРПЕДО» ПОСТУПИЛИ СОВСЕМ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНО»

– Как вас отпустили из «Торпедо»? Ведь ваш контракт действовал до конца сезона.

– На втором сборе мне дали четко понять, что на мое место ищут другого защитника. Было неожиданно, но я не стал ничего обсуждать. Хотя, объявлять о таких вещах почти перед самым закрытием трансферного окна – совсем непрофессионально.

– А чем было продиктовано решение торпедовцев? Ведь на сборы вас взяли.

– Сам не понимаю. Никаких претензий по работе не было, конфликтов – тоже. Просто тренер вызвал на разговор и сказал, что ситуация такая, не конкретизируя причины.

– Как Сергей Игнашевич до этого оценивал вашу игру?

– Начну с того, что прошлым летом я пришел в «Торпедо» тренироваться, поддерживать форму после разрыва контракта с «Краснодаром». И по итогам первой же тренировки мне предложили подписать контракт. Я до этого никогда не играл в ФНЛ. Перспектива выйти с командой в РПЛ меня привлекла. Поэтому согласился. И до зимнего перерыва все было хорошо. Я играл, команда шла в лидерах. Не знаю, что потом произошло. И сейчас уже об этом не думаю. Желаю Игнашевичу и «Торпедо» удачи.

– Возобновление сезона для торпедовцев получилось обескураживающим – поражение 1:5 от «Химок» в Кубке России.

– Я ездил на эту игру.

– При вас такого разгрома не было бы?

– При мне его и не было.

– А чем объясняете такой провал?

– Со стороны основной причиной кажется то, что зимой в основном составе поменяли шесть человек. Но для точного ответа надо находиться внутри команды, а меня там уже нет.

«ВСПОМИНАЛИ ГОЛ РЯЗАНЦЕВА «БАРСЕЛОНЕ», МОЮ ПЕРЕКЛАДИНУ С «ИНТЕРОМ»

– Верны ли разговоры о том, что «Торпедо» еще осенью отказалось от задачи повышения в классе?

– Специально мы никому не проигрывали, темпов не сбавляли – это точно. Да, в игре наступил спад, но такое у всех бывает. Даже у «Ливерпуля».

– Тема стадиона, который закрыли на реконструкцию, в «Торпедо» часто поднималась?

– Ну а как ее было обойти? Мы же играли в «Лужниках», на «Открытие Арене» – против «Нижнего Новгорода». Болельщики справедливо поднимали по этому поводу шумиху. Любой команде нужен свой родной дом.

– С кем в «Торпедо» поддерживаете связь?

– Из клубного чата удалился, но с ребятами иногда списываюсь. Коллектив в «Торпедо» хороший. Все было гладко, все работали, как часы. И с президентом клуба Еленой Еленцевой нормально общались, она уделяла команде внимание. Вообще, об этом периоде карьеры остались замечательные воспоминания.

– У Ильи Самошникова, перешедшего зимой в «Рубин», получится в команде Леонида Слуцкого?

– Перспективный парень. Основные качества – скорость и дриблинг. Если будет их правильно использовать, вырастет в большого игрока.

– Дриблинг? Он же вроде защитник.

– Нет, в «Торпедо» он играл левого латераля.

– То есть, Самошников по функционалу ближе к Дмитрию Скопинцеву?

– Грубо говоря, да. Только он правша.

– Кто еще из торпедовцев мог бы зацепиться за РПЛ?

– Нападающий Иван Сергеев и мой земляк Руслан Магаль, который играет правого латераля. Ему только надо прибавить в некоторых качествах.

– В «Торпедо» вы пересеклись с Александром Рязанцевым. Часто вспоминали его гол за «Рубин» в ворота «Барселоны»?

– Это бывало, да. Перед тренировками в раздевалке «Торпедо» обычно было весело.

– Какие из ваших подвигов вспоминались?

– Как забил «Торпедо» за «Спартак». Как попал в перекладину в матче с «Интером».

– Как раз перед игрой со «Спартаком-2» сломался торпедовский автобус. Как добирались на стадион?

– Не знаю, что на самом деле случилось с автобусом. Он просто не приехал… Кто-то воспользовался каршерингом, а мы выбрали такси. Забавный эпизод. Попали на стадион минут за 10-15 до выхода на разминку.

«СУДЕЙСТВО И ПОЛЯ В ФНЛ НЕПРИЯТНО УДИВИЛИ»

– Каков уровень нынешней ФНЛ?

– Знаете, здесь намного сложнее играть, чем в РПЛ, потому что нехватку мастерства многие команды пытаются компенсировать силовой борьбой. Бесконечные единоборства, футбол, в основном, закрытый.

– Что с полями?

– Вот играли сейчас на старом стадионе «Текстильщика» – словно в 90-е вернулся. Там и город такое впечатление производит… Поле в Иванове – искусственное. Как и Химках. А хочется, чтобы бы было больше арен, как в Нижнем, Волгограде, Калининграде. Все-таки чемпионат мира оставил отличное футбольное наследие… А играло в понедельник «Торпедо» в Курске – так на таком газоне можно картошку сажать.

И судейство отличается от РПЛ в худшую сторону. Может, потому что трансляции матчей не так тщательно отслеживаются. С «Балтикой» нам поставили совсем нелепый пенальти. Человек просто нырнул в штрафной, как в бассейн… Весь стадион видел, судья потом извинялся, но очки-то мы из-за этого 11-метрового потеряли.

«ЕЩЕ В «КРАСНОДАРЕ» БРОСИЛСЯ В ГЛАЗА УДАР КОМЛИЧЕНКО С ПРАВОЙ»

– Чем запомнились два сезона в «Краснодаре», который сейчас пытается навязать борьбу за чемпионство «Зениту»?

– Город и команду всегда вспоминаю добрым словом. В Краснодаре созданы роскошные условия. База очень хорошая – большая территория, озеро, современные коттеджи. Правда, 30-40 минут от города, ехать в Адыгею далековато. И там очень скучно. Дольше трех дней не протянешь, поэтому 80 процентов футболистов предпочитают снимать жилье в городе.

– Что не получилось в «Краснодаре» у Игоря Шалимова?

– Он уделял очень много внимания атаке – как правильно открываться, как правильно действовать даже в самых незначительных эпизодах. Шалимов ведь еще в штабе Олега Кононова отвечал за линию нападения. Неслучайно Федор Смолов при нем стал много забивать…

Мне жаль, что все так получилось. Шалимов прививал «Краснодару» футбол, который называют спартаковским, но нам регулярно не хватало малости. Играешь вроде хорошо, гнешь свою линию, а результат не тот. То дома ничья с аутсайдером, то еще что-то…

– Что изменил Мурад Мусаев?

– Ему я тоже симпатизирую. Он успешно тренировал молодежку, у него была очень сильная команда 1999 года рождения, где играли Магомед-Шапи Сулейманов, Артем Голубев, Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Иван Игнатьев… Мусаев оставил схему 4-3-3, внеся небольшие коррективы. Тренировки были интересные, в современном ключе. И, хотя Мусаев всего на два года старше меня, ему удалось быстро завоевать авторитет. Сейчас мы видим результат. «Краснодар» еще больше приблизился к чемпионству, которое не за горами.

– Это давнишняя мечта Сергея Галицкого. Общались лично с хозяином «Краснодара»?

– Он приезжал на тренировки, какие-то фразы говорил, но какого-то конкретного личного диалога не было.

– Правда, что у Галицкого в кабинете есть экран, по которому он смотрит матчи всех команд из системы «Краснодара»?

– Сам не видел, но знаю, что это действительно так. У нас каждая тренировка записывалась на камеру, причем не важно какая – восстановительная, в тренажерном зале.

– Вы застали в «Краснодаре» Николая Комличенко, который затем ярко проявил себя в чешской лиге, а сейчас забивает за «Динамо». Почему он не заиграл в родном для него клубе?

– Отлично помню Комличенко, он был на моем первом сборе с «Краснодаром» при Шалимове. Но как ему было тогда зацепиться за основу? Тогда же в нападении очень сильно выглядел Смолов… Впрочем, уже тогда бросалось в глаза, насколько Комличенко координирован при своих габаритах и какой у него сумасшедший удар с правой. В Чехии он проявил эти качества во всем блеске.

– А сможет ли раскрыться в Испании Смолов?

– По-моему, сейчас все следят за матчами «Сельты». Я был очень рад голу Феди в ворота «Реала». В «Краснодаре» мы хорошо общались, вместе отдыхали. Считаю его одним из лучших российских форвардов. Он молодец, что решил попробовать силы в Испании. И у него в «Сельте» отличные перспективы.

«ПОСЛЕ МАТЧА С «АНЖИ» СМОРОДСКАЯ МНЕ ЗВОНИЛА»

– Последние полгода по контракту с «Краснодаром» вы провели в аренде в «Крыльях Советов», помогли самарцам остаться в премьер-лиге. Миодраг Божович – действительно такой шутник, как о нем говорят?

– Очень позитивный человек. Не встречал игрока, который плохо отозвался бы о Божовиче. Он общается с игроками на равных, не с позиции тренера. И с юмором у него все в порядке.

– До «Краснодара» вы семь лет отыграли за «Локомотив». Что ответите Ольге Смородской, которая в недавнем интервью назвала договорняком матч «Локо» – «Анжи»? Вы тогда выходили на поле.

– Что тут можно ответить? Никаких подводных течений внутри коллектива не было. Мы шли в лидерах, был эмоциональный подъем… Единственное, что я помню – Юрий Красножан поменял две-три позиции по сравнению с предыдущим победным матчем, не поставил Глушакова… После игры мне звонила Смородская и спрашивала, чем были продиктованы эти тренерские решения. Ответил, что не в курсе. Видимо, тогда она и сделала какие-то выводы.

А потом, уже находясь в расположении сборной России, мы в новостях прочитали об увольнении Красножана. Не знаю, что из сказанного правда, и не хочу сейчас никого защищать. Хорошо отношусь и к Красножану, и к Смородской. Ольга Юрьевна не тот человек, который будет что-то придумывать, и дыма без огня не бывает. Однако на поле в том матче ничего странного я не заметил.

«ЛУЧШИЕ ПАРТНЕРЫ – ДИАРРА, МОЦАРТ И ГРАНКВИСТ»

– Какие три матча в карьере считаете лучшими для себя?

– Дебют за сборную против Эстонии в 2007 году, когда мы на выезде победили 2:0. Мне было 20, много эмоций… Еще ничью 3:3 с «Москвой», когда я забил свой первый мяч за «Спартак». Ну, и игру за «Локо» против «Зенита» в Черкизове. К перерыву мы без шансов горели 0:2, а в итоге выиграли 4:2, а я отдал голевую Мануэлу да Коште…

За четыре дня до того матча разбились хоккеисты ярославского «Локомотива». Первые полчаса болельщики провели в тишине. А когда трибуны запели, мурашки по коже побежали. У меня на телефоне есть фото с той игры: я показываю клубный шарф болельщикам.

– А трех лучших тренеров выберете?

– Назвал бы каждого, но раз нужно троих, то Божович, Владимир Григорьевич Федотов и Жозе Коусейру. Ни при ком в «Локомотиве» не было такого близкого общения, как при португальце. А ведь до этого я вообще не знал, кто это такой. На отдыхе мне позвонил корреспондент, сказал, что назначили Коусейру. Я переспрашиваю: «Кого?»

Уже потом выяснилось, что он тренировал «Спортинг» и молодежку Португалии, с которой мы играли. При нем все было хорошо – и результат, и атмосфера.

– Как насчет трех лучших партнеров?

– Лассана Диарра в «Локомотиве». Было видно, что он топ. Далее – Моцарт в «Спартаке». Бразилец был фактурный, с лишним весом, но очень техничный, поэтому везде успевал. Ну а третий – Андреас Гранквист из «Краснодара». До перехода видел его матчи, но не думал, что швед настолько харизматичен. Лидер и в коллективе, и на поле. Не зря в 2017 году его признали лучшим футболистом страны, поставив выше Златана Ибрагимовича.

– Ваши лучшие друзья из мира футбола?

– В течение карьеры у меня было много друзей и партнеров, но особенно близко футбольная судьба свела нас с Глушаковым и Антоном Шуниным. Тут все просто: мы родились в один день и на протяжении многих лет близко общаемся.

– Напоследок вопрос о коронавирусе. Что предпочтительнее – сыграть при пустых трибунах или отменить матч?

– Конечно, при пустых трибунах эмоции совершенно другие. Это как актеру выступать в пустом зале. Вроде делаешь свою работу, но все не так. Смотрел в выходные матч «Ювентус» – «Интер». Выглядело, как тренировка. Когда футболисты говорят, что играют для болельщиков, это не пустые слова.

С другой стороны, откладывать матчи до бесконечности – тоже не выход. В Италии «Лацио» впервые за 20 лет реально претендует на чемпионство. И римлянам будет очень обидно, если сезон в серии А не доиграют. А переносить игры некуда – ведь летом Евро-2020. Если, конечно, коронавирус не отменит и этот турнир.