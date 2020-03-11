Будет ли футбол со зрителями? Непонятно до сих пор…

Для каждого из видов спорта – свои решения в сложившейся ситуации. Волейболисты имеют залы меньшей, чем 5000 человек вместимостью – их вообще, можно сказать, указ Собянина не касается. Фигуристы очень изящно вышли из-под ограничений, которые наложил на всех вторничный указ мэра: на арене «Мегаспорта» они решили провести не одно, а два выступления. Верхний ярус закроют, в итоге на вечернее шоу придут все те, кто покупал билеты на нижний, а обладатели билетов на верхний ярус придут на дневное шоу. В итоге никому не надо будет возвращать деньги, все останутся при своих, разве что половине зрителей придется чуточку скорректировать планы, но это с учетом оставшихся до шоу двух с половиной недель – проблема решаемая.

Футболистам и хоккеистам в этом отношении сложнее. Матч два раза не сыграешь. С утра только хоккейные «Спартак» и ЦСКА объявили о приостановке продаж билетов. Хотя в обоих случаях продано на матчи Кубка Гагарина было уже больше. Футбольные клубы просто разводили руками – ведь на игры «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» одних только абонементов продано больше пяти тысяч. Все ждали дневного совещания, на котором принимали участие представители РФС, РПЛ, властей и силовых ведомств. Вопросов хватало: включать ли в число этих пяти тысяч правоохранителей, волонтеров, сотрудников кейтеринга? Ведь их бывают на матчах и сотни, и даже тысячи.

Встреча была закрытой, но можно сделать вывод, что проходила она непросто: в 11:40 уже шла, примерно в 14:10 закончилась. Решений, по сути, не было принято никаких. РФС заявил, что обратился к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями. Разъяснения были довольно путаные и туманные. В итоге ближе к 20 часам было сформулировано решение, о том, что на матчи будут допускаться «до 5000 человек, включая команды, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры».

Спустя какое-то время появилась информация, что клубы сами будут решать, по какому пути идти – проводить игры без зрителей или вписываться в отведенный лимит. О трех матчах без зрителей сразу же объявил екатеринбургский «Урал» – там власти Свердловской области ввели ограничения, аналогичные московским. Логично предположить, что в ближайшее время появятся аналогичные решения в других регионах, либо последует официальное решение сразу федеральных властей об отмене всех массовых мероприятий по всей стране. Впрочем, к вечеру появилась рекомендация от «Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом» проводить вообще все матчи без зрителей.

В среду стало известно, что сборная России оба своих контрольных мартовских матча на выезде проведет без зрителей: в Стокгольм 28 марта и в Кишинев 31-го билеты можно не брать.

Тем временем количество отмененных клубных матчей в Европе стало в течение сегодняшнего дня расти как снежный ком: матч АПЛ «МанСити» – «Арсенал» переносят из-за того, что ранее гости играли с «Олимпиакосом», владелец которого заболел коронавирусом; «Хетафе» отказывается лететь в Италию на игру. К вечеру УЕФА подтверждает отмену и матча «Севилья» – «Рома». «Зенит» и «Шальке-04» принимают совместное решение отказаться от товарищеской игры 29 марта. Ожидается, как пишут испанские СМИ, приостановка всех футбольных турниров на территории Испании.

Все отчетливее вырисовывается печальная перспектива отмены оставшихся матчей еврокубков, перенос их на неопределенный срок, а также отмена/перенос Евро-2020. Между некоторыми странами авиасообщение уже закрыто. «Аэрофлот» вечером в среду опубликовал длинный перечень маршрутов, куда (и откуда) с 13 марта больше не будет осуществлять полеты. Если ситуация с эпидемией (с вечера среды, согласно решению ВОЗ, она уже является пандемией) как-то «устаканится» к лету, тогда можно будет и турниры доиграть – национальные чемпионаты, еврокубки и т.д.

Днем появилась информация о том, что ряд членов оргкомитета Игр в Токио-2020 настаивают на переносе Олимпиады на два года. И летние Игры, и зимние, и ЧМ по футболу – такого в один год не бывало еще никогда. Впрочем, пока решения не принято.