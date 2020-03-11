Будет ли футбол со зрителями? Непонятно до сих пор… - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 марта 2020 22:00ФутболЯременко Николай

Будет ли футбол со зрителями? Непонятно до сих пор…

Главный редактор «Советского спорта» обобщает все события, связанные с отменами, переносами матчей и разнообразными ограничениями, которые вместил один сегодняшний день.

Для каждого из видов спорта – свои решения в сложившейся ситуации. Волейболисты имеют залы меньшей, чем 5000 человек вместимостью – их вообще, можно сказать, указ Собянина не касается. Фигуристы очень изящно вышли из-под ограничений, которые наложил на всех вторничный указ мэра: на арене «Мегаспорта» они решили провести не одно, а два выступления. Верхний ярус закроют, в итоге на вечернее шоу придут все те, кто покупал билеты на нижний, а обладатели билетов на верхний ярус придут на дневное шоу. В итоге никому не надо будет возвращать деньги, все останутся при своих, разве что половине зрителей придется чуточку скорректировать планы, но это с учетом оставшихся до шоу двух с половиной недель – проблема решаемая.

Футболистам и хоккеистам в этом отношении сложнее. Матч два раза не сыграешь. С утра только хоккейные «Спартак» и ЦСКА объявили о приостановке продаж билетов. Хотя в обоих случаях продано на матчи Кубка Гагарина было уже больше. Футбольные клубы просто разводили руками – ведь на игры «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» одних только абонементов продано больше пяти тысяч. Все ждали дневного совещания, на котором принимали участие представители РФС, РПЛ, властей и силовых ведомств. Вопросов хватало: включать ли в число этих пяти тысяч правоохранителей, волонтеров, сотрудников кейтеринга? Ведь их бывают на матчах и сотни, и даже тысячи.

Встреча была закрытой, но можно сделать вывод, что проходила она непросто: в 11:40 уже шла, примерно в 14:10 закончилась. Решений, по сути, не было принято никаких. РФС заявил, что обратился к правительству Москвы за дополнительными разъяснениями. Разъяснения были довольно путаные и туманные. В итоге ближе к 20 часам было сформулировано решение, о том, что на матчи будут допускаться «до 5000 человек, включая команды, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры».

Спустя какое-то время появилась информация, что клубы сами будут решать, по какому пути идти – проводить игры без зрителей или вписываться в отведенный лимит. О трех матчах без зрителей сразу же объявил екатеринбургский «Урал» там власти Свердловской области ввели ограничения, аналогичные московским. Логично предположить, что в ближайшее время появятся аналогичные решения в других регионах, либо последует официальное решение сразу федеральных властей об отмене всех массовых мероприятий по всей стране. Впрочем, к вечеру появилась рекомендация от «Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом» проводить вообще все матчи без зрителей.

В среду стало известно, что сборная России оба своих контрольных мартовских матча на выезде проведет без зрителей: в Стокгольм 28 марта и в Кишинев 31-го билеты можно не брать.

Тем временем количество отмененных клубных матчей в Европе стало в течение сегодняшнего дня расти как снежный ком: матч АПЛ «МанСити» «Арсенал» переносят из-за того, что ранее гости играли с «Олимпиакосом», владелец которого заболел коронавирусом; «Хетафе» отказывается лететь в Италию на игру. К вечеру УЕФА подтверждает отмену и матча «Севилья» «Рома». «Зенит» и «Шальке-04» принимают совместное решение отказаться от товарищеской игры 29 марта. Ожидается, как пишут испанские СМИ, приостановка всех футбольных турниров на территории Испании.

Все отчетливее вырисовывается печальная перспектива отмены оставшихся матчей еврокубков, перенос их на неопределенный срок, а также отмена/перенос Евро-2020. Между некоторыми странами авиасообщение уже закрыто. «Аэрофлот» вечером в среду опубликовал длинный перечень маршрутов, куда (и откуда) с 13 марта больше не будет осуществлять полеты. Если ситуация с эпидемией (с вечера среды, согласно решению ВОЗ, она уже является пандемией) как-то «устаканится» к лету, тогда можно будет и турниры доиграть – национальные чемпионаты, еврокубки и т.д.

Днем появилась информация о том, что ряд членов оргкомитета Игр в Токио-2020 настаивают на переносе Олимпиады на два года. И летние Игры, и зимние, и ЧМ по футболу – такого в один год не бывало еще никогда. Впрочем, пока решения не принято.

Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Нурмагомедов планирует завершить бой с Фергюсоном досрочно Александр Волков: Нурмагомедов - фаворит поединка против Фергюсона Флойд Мейвейзер: Я буду биться с Нурмагомедовым в следующем поединке
Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен. 07.03.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Нурмагомедов планирует завершить бой с Фергюсоном досрочно Александр Волков: Нурмагомедов - фаворит поединка против Фергюсона Флойд Мейвейзер: Я буду биться с Нурмагомедовым в следующем поединке
Будет ли футбол со зрителями? Непонятно до сих пор… Главный редактор «Советского спорта» обобщает все события, связанные с отменами, переносами матчей и разнообразными ограничениями, которые вместил один сегодняшний день. 11.03.2020 22:00 Футбол Яременко Николай
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Сергей Жуков: Грустно, что стадионы закрывают, а метро – нет Лидер популярной группы «Руки вверх» и болельщик ЦСКА высказался о ситуации с футболом и коронавирусом в Москве. 11.03.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Новости
22:24 Футбол Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Кельн» и вернулась на четвертое место
22:04 Волейбол «Кузбасс» победил в Польше «Заксу» в вышел в полуфинал Лиги чемпионов ЕКВ
21:58 Футбол Стивен Джерард: Не доигрывать чемпионаты — стыд и позор
21:53 Футбол «ПСЖ» – «Боруссия» (Дортмунд). Стартовые составы
21:45 Футбол «Ливерпуль» – «Атлетико». Стартовые составы
21:37 Хоккей Боб Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня
21:23 Футбол Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» (видео)
21:16 Футбол «Спартак» и ЦСКА сыграют 12 апреля. РПЛ опубликовала расписание до конца сезона
21:15 Хоккей «Йокерит» выиграл шестой матч против «Локомотива» и во втором раунде плей-офф сыграет против СКА
21:02 Теннис Финал и плей-офф Кубка Федерации перенесены
20:57 Футбол Штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал сократить число спортивных мероприятий в России
20:42 Баскетбол «Нижний Новгород» победил «Дижон» в 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА, сравняв счет в серии
20:41 Футбол «Ювентус» может купить Кейна
20:34 Футбол Матчи «ЛАСК» — «МЮ» и «Айнтрахт» — «Базель» пройдут без зрителей
20:25 Футбол РПЛ приняла решение о порядке проведения матчей в Москве
20:18 Футбол Финал Кубка Испании «Реал Сосьедад» – «Атлетик» не состоится 18 апреля
20:10 Футбол Доменико Тедеско: Главные дерби — с ЦСКА и «Динамо»
19:51 Хоккей Определились пары полуфинальных серий плей-офф Востока
19:46 Хоккей «Салават Юлаев» в четвертый раз обыграл «Авангард» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
19:44 Футбол Россия и Швеция сыграют без зрителей
"Слушали - и решили..." Крестьян Орловской области готовят в холопы церковникам
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса
Оренбуржцы выберут скульптуру для фонтана в парке Железнодорожников
В Удмуртии начали сбор средств для пострадавших при пожаре в Игре
Довели: жители бараков в Хабкрае выйдут на митинг
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика