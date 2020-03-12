Печальный конец дортмундской сказки на пустом «Парк де Пренс»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НА ОСАДНОМ ПОЛОЖЕНИИ

О том, насколько стремительно – буквально ежечасно – меняет ситуацию в мире эпидемия коронавируса, свидетельствует такой факт. Накануне на протяжении всего матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Валенсией» и «Аталантой» не покидало ощущение досады и неполноты футбольного зрелища из-за унылого фона пустых трибун на стадионе «Месталья». Теперь же, спустя сутки отсутствие зрителей на парижском «Парк де Пренс» по ходу встречи «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» на той же стадии чемпионской Лиги выглядело меньшим из возможных зол.

Действительно, за прошедший день многие национальные федерации приняли решение о приостановлении своих чемпионатов, аналогичная участь грозит и обоим еврокубковым турнирам, если к началу апреля эпидемиологическая ситуация на континенте не нормализуется. А потому сам факт проведения матча столь высокого ранга стоило воспринимать как высшее благо.

Непривычная акустика на огромной пустой арене во время исполнения гимна Лиги чемпионов, тычки кулаком в кулак вместо традиционных рукопожатий игроков перед началом встречи – такова на данный момент суровая медицинская реальность главного еврокубкового турнира Старого Света. Который, можно сказать, оказался загнан смертельно опасной заразой на осадное положение.

Отыгрываться после минимального поражения в гостях (1:2) парижанам предстояло наполовину обновленным составом. Среди тех, кто не смог выйти на поле в ответном поединке, оказались такие ключевые игроки, как Тома Менье, Марко Верратти и – внимание! – Килиан Мбаппе. То есть проблемы у наставника «ПСЖ» Томаса Тухеля возникли в каждой линии, причем Мбаппе выбыл из строя ввиду болезни. Слава Богу, не той, о которой вы могли бы подумать, но в ангине тоже мало приятного.

ПАРЕДЕС «ЗАРАБОТАЛ» ЖЕЛТУЮ ДЛЯ ХОЛАНДА

По причине серьезных кадровых потерь Тухелю пришлось даже перейти на схему 4-4-2, передвинув в центр обороны из опорной зоны Маркиньоса, выпустив с первых минут в группе атаки Пабло Сарабия, а в качестве напарника Неймара – Эдинсона Кавани. Получил очередной шанс и бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес, занявший вакансию в центральной зоне.

Зато главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр не сделал ни единой замены в стартовом составе по сравнению с поединком трехнедельной давности в Дотмунде, оставив прежней и саму расстановку игроков: три защитника, четыре игрока средней линии и убойное нападение с Эрлингом Холандом и Джейдоном Санчо.

Парижане не стали пороть горячку и не бросились вперед сломя голову сразу же после стартового свистка англичанина Энтони Тэйлора. Во-первых, необходимо было самим хорошенько пойти в игру, во-вторых, кому охота сразу нарваться на контратаку ретивых дортмундцев и получить ненужный гол в дебюте?

А тут еще Неймару уже в самом начале матча дали понять, что церемониться особо с ним не будут. Бразилец свою дежурную минуту полежал на газоне, но, похоже, помощь врачей команды ему действительно была необходима. При этом любопытно, что Неймар расположился ближе к левому флангу во втором эшелоне атаки, стараясь из глубины поддерживать связку Кавани – Сарабия. Справа в аналогичной роли выступал Анхель Ди Мария.

В непривычной атмосфере матча без зрителей случилась и еще одна диковинная и ранее невиданная вещь – желтая карточка Холанда. Юный норвежец вроде бы не был особо агрессивен в единоборстве с Паредесом, но аргентинец настолько убедительно рухнул на газон, что арбитру пришлось впервые в этой Лиге чемпионов наградить бомбардира «Боруссии» предупреждением.

НЕЙМАР ВЕРНУЛ «ПСЖ» СТАТУС ФАВОРИТА

На 25-й минуте «ПСЖ» наконец разродился первым голевым моментом. Кавани, найдя лазеечку между двумя защитникам гостей, устремился в нее синхронно с пасом из центрального круга. Фактически получился выход один на один справа под углом к воротам, и в таких случаях уругваец обычно не оставляет шансов вратарю. Однако Роман Бюрки взял на вооружение технику хоккейного голкипера и в полушпагате сумел чуть-чуть зацепить правой бутсой сильно посланный в дальний угол мяч. И этого хватило, чтобы выручить свою команду.

Однако на тревожный звоночек гости должным образом не отреагировали. И ладно бы парижане забили им с игры после очередной классной комбинации – нет, все было куда более банально. Ди Мария выполнил подачу с углового с правого фланга, а Неймар, выскочив из-за спины вопиюще индифферентного Ашрафа Хакими, в падении головой переправил мяч в ворота.

Все случилось как-то буднично и могло даже вызвать чувство обреченности у поклонников «Боруссии». Накануне матча многие специалисты отмечали, что оборона – слабое звено у обоих соперников, поэтому несколько голов в этом матче болельщикам обеспечены. И первым этот прогноз начал оправдывать «ПСЖ», вернувший себе статус фаворита этого противостояния.

Пропущенный мяч заставил гостей активизировать свои действия в атаке, и пару ударов в створ ворот они до перерыва успели нанести, неплохо размяв Кейлора Наваса. Но уже в компенсированное время (Тэйлор добавил к времени первой половины две минуты) желто-черные поставили себя на грань катастрофы, получив классический гол в раздевалку.

Хозяева снова воспользовались тем же слабым местом в обороне соперника – в зоне ответственности левого центрального защитника «Боруссии» – и разыграли результативную комбинацию. Хуан Бернат после паса Сарабия катнул мяч в тот же угол, в который ранее метил Кавани – и на сей раз Бюрки ничем не мог помочь своей команде.

ХОЛАНД И КОМПАНИЯ ТАК И НЕ ПРОСНУЛИСЬ

Второй тайм команды начали без замен. Впрочем, Тухелю не было смысла что-то менять, а Фавр, видимо, надеялся, что его «молодая гвардия» в передней линии сама приведет себя в боевое состояние, без воздействий со стороны тренерского штаба.

Не исключено, кстати, что гнетущая атмосфера пустых трибун в большей степени повлияла не на матерых бойцов «ПСЖ», а на неокрепшую психику дортмундских вундеркиндов. Возможно, тем же Санчо и Холанду просто необходимо было подпитывать себя энергетикой бурлящих трибун, пусть и болеющих за соперника. А в гулкой тишине «Парк де Пренс» гостям было трудно собраться на очередной подвиг.

Парижане же уверенно держали игру под контролем, чаще контролируя мяч и время от времени проверяя Бюрки ударами с разных дистанций. А когда «Боруссия» предпринимала попытки создать что-то в позиционном нападении, это могло быть чревато «обрезом». Одну из таких оплошностей центральный защитник Матс Хуммельс исправлял ценой желтой карточки, руками останавливая рывок Кавани на чужой половине поля.

В середине второго тайма Мбаппе все-таки появился на поле, на что Фавр ответил своими заменами, выпустив Юлиана Брандта и юного американца Джовании Рейну вместо бельгийского дуэта Торган Азар – Аксель Витсель. Новые игроки вроде бы помогли создать видимость давления на ворота хозяев, однако до реальных голевых моментов дело так и не дошло.

А Тухель, укрепив оборону заменой Ди Марии на Левена Курзава, максимально снизил риск повторения провалов прошлых лет, которые не позволяли «ПСЖ» преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. И теперь наконец-то немецкому специалисту удалось снять с французского гранда это проклятие – как раз в противостоянии с германским клубом.

В самой концовке едва не возникла массовая потасовка, которую спровоцировала грубость Эмре Джана. В итоге хавбек «Боруссии» получил красную карточку, а уже замененный Ди Мария и Неймар – по желтой. Но зажечь гостей по-футбольному этот эпизод не смог. Дортмундская сказка тихо закончилась печальным концом на пустой парижской арене…

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 2:0 (2:0)

Голы: Неймар (Ди Мария), 28. Бернат (Сарабия), 45+1.

«ПСЖ»: Навас – Керер, Маркиньос (к), Кимпембе, Бернат – Гейе, Паредес (Куасси, 90+2) – Ди Мария (Кюрзава, 79), П. Сарабия (Мбаппе, 64) – Кавани, Неймар.

«Боруссия»: Бюрки – Пищек (к), Хуммельс, Загаду – Хакими (Гетце, 87), Эмре Джан, Витсель (Рейна, 71), Геррейро – Санчо, Холанд, Т.Азар (Брандт, 69).

Предупреждения: Бернат, 68. Ди Мария, 90 (на скамейке запасных). Неймар, 90+1. Мбаппе, 90+3. Маркиньос, 90+4 – Холанд, 16. Хуммельс, 61. Эмре Джан, 89.

Удаление: Эмре Джан, 89 (споры с арбитром).

Судья: Энтони Тэйлор (Англия).

11 марта. Париж. Стадион «Парк де Пренс». Без зрителей.

Первый матч – 1:2.